通話録音データをAIエージェントに安全に接続する「YouWire MCP Server」提供開始
通話録音データをAIエージェントに安全に接続する
「YouWire MCP Server」提供開始
Claude・ChatGPT等の生成AIから自然言語で通話データを検索・分析・レポート生成。350社超の導入実績を持つクラウド型通話録音サービス「YouWire」が、AIエージェント時代の音声データ活用を実現。
【発表のポイント】
■ 通話録音データをAIエージェントに安全に接続する「YouWire MCP Server」の提供を開始
■ 業界標準プロトコル MCP（Model Context Protocol）に準拠、Claude・ChatGPT等から自然言語で通話データを検索・分析
■ 携帯4大キャリア・固定電話・Teams Phone・Zoom／Google Meet等Web会議・対面会議録音に対応、350社超の導入実績
■ OAuth 2.1準拠の認証基盤により、企業の通話データを安全にAI連携
株式会社ギークフィード（本社：東京都台東区、代表取締役：内 信史）は、クラウド型通話録音サービス「YouWire」の新機能として、通話録音データをAIエージェントに安全に接続する「YouWire MCP Server」の提供を開始しました。
MCP（Model Context Protocol）は、Anthropic社が開発し、OpenAI・Google・Microsoftも採用するAIツール連携のオープン標準プロトコルです。YouWire MCP Serverはこの標準に準拠し、ClaudeやChatGPTなどの生成AIから、自然言語で通話データの検索・通話統計の取得・通話内容の要約・分析レポートの生成を可能にします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341520/images/bodyimage1】
図1：通話録音をAIが読み解く ─ YouWire MCP 連携イメージ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341520/images/bodyimage2】
図2：3ステップで通話データをAI活用
背景：「録って終わり」の通話データが、AIで動き出す
企業の通話録音データは、顧客の声（VOC）や商談・クレームの生の記録であり、企業にとって極めて価値の高いデータ資産です。しかし多くの企業では、通話録音は「コンプライアンスのために保存し、必要時に聞き返すだけ」にとどまっています。
AIエージェントの急速な普及（2025年1～10月に発表された総計38万2296件のPR TIMESキーワードランキングで「AIエージェント」が前年比 57倍 に急増）とMCPの業界標準化を背景に、音声データとAIを安全に接続するニーズが急速に高まっています。
YouWire MCP Serverの概要
■ 提供機能（主なツール）
通話録音検索 日付・相手先・キーワードなど複合条件で、自然言語による検索
通話統計取得 期間指定での通話件数・平均時間・着信/発信分布などの統計レポート
通話内容分析 AI音声認識テキストの要約・コンプライアンスチェック・感情分析
権限管理 OAuth 2.1による安全な認証・ユーザー別アクセス制御
■ 対応環境
携帯電話 NTT docomo・KDDI・SoftBank・楽天モバイル（4大キャリア全対応）
固定電話 PBX / IP電話各種・Teams Phone
オンライン会議 Microsoft Teams・Zoom・Google Meet等Web会議対応
対面会議 Android・iOS上で動作する録音アプリ提供
AIクライアント Amazon Quick Suite・Claude・ChatGPTなどMCP対応クライアント
想定ユースケース
コンタクトセンター 通話品質の自動モニタリング、VOC分析の自動化
営業部門 商談内容の自動要約、次回アクションの提案
