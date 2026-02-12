TVアニメ「ゲーセン少女と異文化交流」初となるLINEスタンプがインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内のスタンプショップにて、TVアニメ「ゲーセン少女と異文化交流」のLINEスタンプを2026年2月12日（木）に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341336/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341336/images/bodyimage2】
TVアニメ「ゲーセン少女と異文化交流」初となるLINEスタンプがインクルーズの販売アカウントより配信開始！是非、LINEスタンプでもTVアニメ「ゲーセン少女と異文化交流」の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】TVアニメ「ゲーセン少女と異文化交流」
【販売URL】https://line.me/S/sticker/32818916
【利用料金】250円(税込)または、100LINEコイン
■ゲーセン少女と異文化交流
ゲームセンターでアルバイト中の青年・草壁蓮司が目にしたのは、
バレンタインデーにひとりクレーンゲームに熱中する英国少女・リリー。
何度挑戦しても景品を手にできず涙目の彼女に、思わず蓮司は手を貸す。
無事にぬいぐるみを手にしたリリーから後日渡されたのは、思わぬメッセージカード―――
“Be My Valentine!” (私の恋人になって！)
キュートで天真爛漫な英国少女との出会い。
勘違いから始まる、ゲーセンでの異文化交流！
【OFFICIAL SITE】https://gacen-girl-anime.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/GaCenGirl_Anime
(C)HY/K/CEWAGCGP
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341336/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341336/images/bodyimage2】
TVアニメ「ゲーセン少女と異文化交流」初となるLINEスタンプがインクルーズの販売アカウントより配信開始！是非、LINEスタンプでもTVアニメ「ゲーセン少女と異文化交流」の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】TVアニメ「ゲーセン少女と異文化交流」
【販売URL】https://line.me/S/sticker/32818916
【利用料金】250円(税込)または、100LINEコイン
■ゲーセン少女と異文化交流
ゲームセンターでアルバイト中の青年・草壁蓮司が目にしたのは、
バレンタインデーにひとりクレーンゲームに熱中する英国少女・リリー。
何度挑戦しても景品を手にできず涙目の彼女に、思わず蓮司は手を貸す。
無事にぬいぐるみを手にしたリリーから後日渡されたのは、思わぬメッセージカード―――
“Be My Valentine!” (私の恋人になって！)
キュートで天真爛漫な英国少女との出会い。
勘違いから始まる、ゲーセンでの異文化交流！
【OFFICIAL SITE】https://gacen-girl-anime.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/GaCenGirl_Anime
(C)HY/K/CEWAGCGP
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
プレスリリース詳細へ