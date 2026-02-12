牛乳石鹸共進社株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：宮崎悌二）がメインスポンサーを務める国際スキー・スノーボード連盟（FIS）公認のスノーボード・スロープスタイル国際大会「COWDAY SLOPE 2026」（主催：COWDAY実行委員会）の詳細をお知らせいたします。



（画像：COWDAY SLOPE 2025の様子）



2026年2月28日（土）、3月1日（日）に開催される国際スノーボード大会「COWDAY SLOPE」の競技スケジュールおよび開催内容が決定しました。本大会は、長野県北安曇郡小谷村・栂池高原スキー場「つがいけマウンテンリゾート」を会場に、FIS公認アジアカップシリーズの一戦として実施されます。

会場となる特設コースは、ジャンプとジブを複合的に配置したスロープスタイル仕様で、国際大会基準に基づく設計を採用。テクニックと完成度が問われる競技構成のもと、国内外のトップライダーが技を競います。

「COWDAY SLOPE」は、日本国内では数少ないスロープスタイル種目の国際大会として、将来の日本代表候補選手にとって重要な実戦の場となっています。2030年を見据えた強化・選考プロセスの一環としても位置づけられ、次世代を担うライダーたちが国際舞台で経験を積む機会となります。

決勝当日は、迫力あふれる大会観戦を体感できる「キャットツアー」（有料）を実施いたします。ゴンドラ中間駅エリアから大会コースまで、雪上車（キャット）に乗って特別ルートを進む移動そのものが、ひとつのアトラクション。スキーやスノーボードができない方でも、快適に観戦エリアへアクセスでき、トップライダーたちの滑走を間近でお楽しみいただけます。

なお、スキー場をご利用のお客様はどなたでも大会観戦が可能です（観戦無料／リフト・ゴンドラ料金別途）。

＜COWDAY SLOPE公式サイトURL＞ https://www.cow-day.jp/snow/cowday-slope-2026/

■COWDAY SLOPE 2026（国際スキー･スノーボード連盟（FIS）公認大会､アジアシリーズ）概要





【会 場】

栂池高原スキー場「つがいけマウンテンリゾート」TG PARKS内

（長野県北安曇郡小谷村千国12840-1）

【開催日・タイムスケジュール】

●2月27日（金）

公開練習 10:30～13:30

●2月28⽇（土）｜予選

女子）1本目 9:45～10:15 2本目 10:25～10:55

男子ヒート1）1本目 11:45～12:15 2本目 12:30～13:00

男子ヒート2）1本目 13:50～14:20 2本目 14:30～15:00

●3月 1日（日）｜決勝

女子）1本目 11:00～11:20

男子）1本目 11:25～11:55

女子）2本目 12:15～12:35

男子）2本目 12:45～13:15

表彰式 14:00～14:30

※いずれも降雪等の影響でスケジュールは変更となる場合があります。

※決勝の様子はCOWDAY公式YouTubeチャンネルにてライブ配信を行います。

■過去大会結果（ https://www.cow-day.jp/snow/cowday-slope/ ）





■キャットツアー

決勝当日、大会コースまで雪上車（キャット）でスムーズに移動していただけるキャットツアーを実施します。実施時間内に中間駅エリア・雪の広場「コナユキカフェ」内の受付へお越しください。

実施日時：3月１日（日） 10:30～14:30 ※随時受付

往復料金：2,000円／おひとり様 ※リフト・ゴンドラ料金、税金別

乗車定員：3名／1回

■各種関連リンク

・「COWDAY」公式サイト： https://www.cow-day.jp/snow/

・「COWDAY」公式SNS

YouTube： https://www.youtube.com/c/COWDAY

Instagram： https://www.instagram.com/cow_day_00/

X（旧Twitter）： https://x.com/COWDAY2021

「COWsports」について・・・・・・・・・・・・・・・

牛乳石鹸がスポーツに励む人を応援している取り組みです。 そのはじまりは、まだ創成期・マイナーといわれていたスポーツとの出会いでした。スポーツには競技人口の大小や勝ち負けはあっても、競技への志や姿勢に優劣はありません。私たちが大切にする「やさしさ」の考えのもと、「頑張る人に寄り添いたい」という思いから COWsportsは始まりました。クライミングやスノーボード、卓球など幅広いスポーツをサポートしています。所属選手には、クライミングの森秋彩選手や卓球の松島選手の他、スノーボード界を代表する岡本選手や現役を引退した野口啓代選手など、10年以上の契約を続ける方もいます。競技の成果も大切にしつつ、時には選手自身のスポーツへの「思い」や「生き方」にリスペクトし、応援しているのも特徴です。

「COWDAY」について ・・・・・・・・・・・・・・・

牛乳石鹸がメインスポンサーを務め、2015年から開催しているスノーボードイベントの総称。 従来の大会スタイルで技を競う「COWDAY SLOPE」は、スノーボード創成期からの開催実績が認められ、2022年から国際大会としての位置づけとなりました。また 2021年から開催してきた、スノーボード競技以外の魅力を競い、発信する「COWDAY FILM」は形式をアップデートし、「COWDAY SNOW CREATIVE FEST」として開催しています。

事故により下半身不随となりながらもパラスノーボードで活躍を再開した岡本選手と牛乳石鹸が互いにインスパイアを交わしながら、「スポーツとして/エンターテインメントとして/アートとして」の昇華を目指しています。

■牛乳石鹸共進社株式会社

1909年（明治42年）の創業以来、「美と清潔 そして健康づくりに役立つ」製品を提供してきました。企業理念の「ずっと変わらぬ やさしさを。」のもと、お客様の肌に、こころに、そして環境にもやさしい「ものづくり」に取り組んでいます。弊社は創業116年の会社になりますが、昔から受け継ぐ品質第一主義は守りつつ、時代の流れを取り入れることで、これからもお客様の求めに即応していきます。近年ではボディケア、フェイスケア、ヘアケアと幅広い製品開発によって時代のニーズを柔軟に取り入れ、赤箱・青箱をはじめとした「カウブランド」に加えて新ブランドを生み出しています。

https://www.cow-soap.co.jp/