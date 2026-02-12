AsiaNet 201409 （0020）

【重慶（中国）2026年2月12日新華社＝共同通信JBN】おいしくてジューシーなオレンジの産地として有名な中国西部の重慶市豊都県Longkong Townに、収穫シーズンが到来しました。

楠竹村の「Common Prosperity Orange Orchard」では、農家が収穫したばかりのオレンジの木箱をトラックに積み込み、近くの「Fengdu Orange（豊都オレンジ）」のワンストップ生産本部へ直送します。果実洗浄選別センターでは、オレンジは洗浄、つやだし、乾燥、等級分けの工程を順に経て、包装部門へ送られ、梱包して全国各地へ出荷されます。

収穫期に果実の出荷工程が順調に進み、品質が一定に保たれるように、地元農業開発専門協同組合のBai Xiaohua理事長は果樹園と本部を行き来して収穫スケジュールを調整し、果実の品質を自ら検査しています。

このオレンジ農園で生まれ育ったBaiさんは、オレンジの木の成長サイクルを熟知し、伝統的な栽培方法の欠点を深く理解しています。Baiさんは2018年、協同組合の設立を主導し、散在する地元農家を組織化し、統一基準と集中管理を通じて柑橘産業の標準化と大規模化の推進を目指しました。

農家の専門的技能を向上させ、一貫した管理基準を確保するために、Baiさんは毎月、現場で研修会を開催し、農家に科学的なオレンジ栽培技術を実践的に教えています。

継続的な学習と先進技術の積極的な導入に対するBaiさんの取り組みが、この産業の発展を支えています。

Baiさんは協同組合設立以前、豊都県農業農村委員会が主催する様々な農業研修プログラムに積極的に参加し、他地域に何回も視察旅行して先進的な経験を習得しました。2020年にはドローン操縦資格を取得し、果樹園でのドローン活用を先導し、協同組合の標準化業務への導入を迅速に推進しました。

Baiさんの取り組みは、豊都のオレンジ産業の継続的な品質の改善と向上を象徴しています。

Longkong Townは現在、2万5000ムーのオレンジ農園を擁し、年間生産量は3万トンを超え、年間生産額は1億1000万元に達します。Longkong Townのオレンジは、2011年に「National Geographical Indication Trademark（国家地理的表示商標）」の認証を取得しました。

楠竹村は2019年、農業農村省から国家特産品モデル村に指定され、「National Geographical Indication for Agricultural Products（農産物の国家地理的表示）」認証を取得しました。豊都オレンジは中東や他の地域に何度も輸出され、地域ブランドのオレンジとして名を馳せています。

豊都県全体の豊都オレンジの栽培面積は5万2500ムーで、年間生産量は7万トン、年間総収入は1億5000万元に達します。

たった一つのオレンジが地元農家の収入増加の連鎖を紡ぎ、畑から市場へと近代的な農業産業チェーンを発展させました。組織化、デジタル化、ブランディングの推進により、豊都のオレンジ産業は地域の特産品から繁栄への道、そして地域全体の強力な産業ネットワークへと進化しています。

ソース： Agriculture and Rural Affairs Commission of Fengdu County