株式会社PLANT(本社：福井県坂井市 代表取締役社長 三ッ田 泰二)は、2026年2月15日(日)よりPLANT全店で『新生活フェア』を開催いたします。

当社は地域の“生活のよりどころ”として、衣・食・住をワンストップで支える店であり続けたいと考えており、この『新生活フェア』を新生活を迎える方だけではなく、春を“新たな気持ちで迎え、いつもの暮らしを前向きに整える季節”と捉え、幅広いお客様にご活用いただける企画として展開いたします。





新生活フェア





インテリア・家電・日用品など新生活に欠かせないアイテムはもちろん、「春の暮らし提案」として、食卓を華やかにする食器、気分が上がるカラーの調理器具、模様替えにぴったりのインテリア雑貨など、使うたび気持ちが弾む生活雑貨まで幅広くラインナップを取り揃えました。

PLANTならではの“ワンストップで揃う便利さ”を活かし、お客様の生活全体を支える商品をご提案いたします。





新生活必需品リスト





また期間中は、特別なアプリクーポンやPLANT Pay還元キャンペーン、dポイントキャンペーンなど、お得にお買い物いただける企画も充実しております。

新しい暮らしの準備をぜひお楽しみください。





これからもPLANTは“生活のよりどころ”として、地域のお客様の暮らしに寄り添い、快適で豊かな生活を支えてまいります。





キャンペーンカレンダー





【PLANTのキャンペーン 各種】

・PLANTアプリクーポンに、新生活アイテムの特別なクーポンが登場

内容：アプリクーポンを利用して、対象商品を購入すると翌日クーポンボーナスをGET！

期間：2026年2月15日(日)～3月31日(火)

※お支払い前に対象クーポンの「利用する」ボタンを押してください

※お支払い時にレジでPLANT Payを提示する必要があります





・PLANT Pay還元キャンペーン

内容： 対象商品をPLANT Payで購入すると、本体価格の10～20％を

PLANT Pay限定ボーナスで翌日に還元するキャンペーンを週替わりで実施！

期間： 2026年3月7日(土)～3月10日(火)

3月14日(土)～3月17日(火)

3月20日(金)～3月24日(火)

※対象商品は週毎に変更となります(キャンペーンカレンダー参照)





dポイントキャンペーン





【dポイントキャンペーン 各種】

・行けば行くほど倍率UP(最大5倍)

内容：dポイントカードを掲示して、1日あたり合計3,000円(税抜)以上の

お買物をすると、もらえるdポイントの倍率アップ！

(1回：1倍、2回：3倍、3回以上：5倍)

通常もらえるポイントの差分をボーナスポイント(期間・用途限定)

として後日進呈します。

期間：2026年2月14日(土)～3月15日(日)

※同日の複数回の買い物は合算となります

※期間中に専用キャンペーンサイトにてエントリーが必要となります

※上限は300ポイントまでとなります

※ポイント進呈は3月下旬となります(進呈時期は前後する場合があります)





・新生活応援フェア

内容 ：dポイントカードを提示して、対象商品を購入すると指定の

dポイント(期間・用途限定)をキャンペーンポイントとして後日進呈！

期間 ：2026年2月21日(土)～3月31日(火)

対象商品：PLANT各店店内に対象商品リストを掲示

※お支払い前にdポイントの利用者情報登録が必要となります(エントリーは不要)

※ポイント進呈は5月下旬となります(進呈時期は前後する場合があります)





宅配BOX





【備えて安心の宅配BOX】

ネット通販の利用が増える中、国土交通省でも「置き配」を標準サービスに加える方針が示されており、宅配の基本ルールにも置き配を選択肢として加える改正が検討されていることから、今後さらに身近な受け取り方になってくることが予想されております。

こうした背景からPLANTでは、新生活にぴったりの宅配ボックスを楽しく選んでいただけるように、インテリアに馴染む木目調やシンプルなモノトーンなど、デザイン豊富に取り揃えております。

また店内では、実際の使用感がイメージできるように収納量目安が見られるサンプルも展示しております。





なお、一部の宅配BOXは新生活アプリクーポンの対象で、1,000円のクーポンボーナスがもらえます。

店頭にて、玄関まわりをおしゃれにしながら荷物の受け取りもスマートにできる宅配BOXをご覧いただき、ぜひお気に入りを見つけてみてください。









＜会社概要＞

社名 ： 株式会社PLANT

本社 ： 〒919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄15号8番地の1

代表者 ： 代表取締役社長 三ッ田 泰二

設立 ： 昭和57年(1982年)1月

資本金 ： 1,425百万円

上場市場： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：7646)

事業内容： 衣食住のあらゆる部門にわたり網羅的に生活必需品を取扱う

スーパーセンターを中心に地域密着型の営業展開を行っています

(店舗展開エリア)福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、

岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、岡山県、鳥取県、

島根県

URL ： https://www.plant-co.jp/