株式会社DREAM ON(本社：愛知県一宮市、代表取締役社長：赤塚 元気)は2026年2月18日(水)、DREAM ONが手がける新業態「スープスパ＆焼きスパ getti(ゲッティー)」中目黒にオープンいたします。

［princess tart(プリンセスタルト)］［flour + water(フラワーアンドウォーター)］［オムライス Yellow］［君のハンバーグを食べたい］など行列ができる業態を次々に生み出すDREAM ONの新業態［getti］は、すでに渋谷宮下パークでランチタイムだけの間借り営業を半年間行い大人気に。

お客様から実店舗での営業を求められたのを背景に、中目黒にてパワーアップした新店舗としてオープンします。





スープスパ&焼きスパ getti 中目黒 Instagram： https://www.instagram.com/getti_pasta2026/





「スープスパ&焼きスパ getti」2026年2月18日水オープン









■「最後の一滴まで」設計された、飲み干し必須の「スープスパ」

gettiの核は、“スプーンが止まらない”スープスパゲッティー。

じっくり煮込んだスープを、器いっぱいになみなみと注ぎ、もちもちの太麺に絡めて提供します。濃度があるのに重すぎず、具材の旨みが層になる後味で、気づけば最後の一滴まで飲み切ってしまう――そんな中毒性を狙った一皿です。

さらに、パスタに合わせて“トースト”をお選びいただければ、スープに浸して、香りとコクを最後まで楽しめます。





スープスパ / 各種メニュー





スープスパ トリュフとマッシュルームのカルボナーラ









■鉄板で炒める香ばしさ。無心で食べ尽くす「焼きスパ」

もう一つの主役が、熱々の鉄板で炒めて仕上げる焼きスパゲッティー。

立ち上がる香ばしい香り、もちもち太麺の食感、シャキッとした野菜のアクセントが重なり、ひと口目から“病みつき”になる一品です。

新メニューとして「トリュフぺぺたま」「台湾焼きそば」「キムチクリーム」など、攻めた味の焼きスパも登場し、ハマる人が増えていくラインナップ。

ワインなどのドリンクも揃え、“ちょっと飲めるパスタ屋”として、食事から軽い一杯まで使えるお店になっています。





焼きスパ / 各種メニュー





焼きスパ カツレツナポリタン





店内イメージ









■店舗情報

店舗名 ： スープスパ&焼きスパ getti 中目黒

所在地 ： 〒153-0051 東京都目黒区上目黒1-6-12 グランデュオ中目黒III

営業時間 ： 11:00-22:00

定休日 ： 不定休

電話番号 ： 03-6416-1700

Instagram： https://www.instagram.com/getti_pasta2026/

※情報はInstagramにて随時ご案内いたします









■会社概要

企業名： 株式会社DREAM ON

代表者： 代表取締役社長 赤塚 元気

所在地： ＜愛知オフィス＞

〒491-0903 愛知県一宮市八幡2-7-1 プレジデント八幡101

＜東京オフィス＞

〒150-0042 渋谷区宇田川町36-19 サーティー宇田川3階

設立 ： 1963年6月

URL ： https://dream-on-company.com/