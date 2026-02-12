TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』POP UP STOREを渋谷・阿倍野で開催！『ORDER』がテーマのオリジナルイラストを使用したグッズを先行販売 POP UP STORE終了後には、トムスショップにて事後通販を実施
株式会社トムス・エンタテインメント(本社：東京都中野区 代表取締役社長：竹崎 忠)は、2026年2月21日(土)～3月8日(日)にSHIBUYA109渋谷店8F WALLMA、2026年3月11日(水)～23日(月)にSHIBUYA109阿倍野店2F WALLMAで開催するTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』のPOP UP STOREにて、描き下ろしオリジナルイラストの新商品を先行販売いたします。
キービジュアル
【商品概要】
ORDERをテーマに描き下ろしたクールなイラストに注目です！
メニュー表
【POP UP STORE開催概要】
＜東京会場＞
会場：SHIBUYA109渋谷店
東京都渋谷区道玄坂2-29-1 SHIBUYA109 8F WALLMA
期間：2026年2月21日(土)～3月8日(日)
午前10時～午後9時 ※最終日のみ午後8時まで
入場：無料
＜大阪会場＞
会場：SHIBUYA109阿倍野店
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのキューズモール 2F WALLMA
期間：2026年3月11日(水)～23日(月)
午前10時～午後9時 ※最終日のみ午後8時まで
入場：無料
※両会場とも今後の情勢に応じて営業時間を変更させていただく場合もございます。
営業時間の変更については下記をご確認ください。
https://x.com/wallma_store?s=20
▼期間終了後には事後通販を実施
POP UP STORE開催期間の終了後、トムスショップにて事後通販を実施いたします。
時期についてはトムスショップ公式Xにて発表いたします。(2026年4月上旬ごろ予定)
https://x.com/tms_shop
■トムスショップイベント特設サイト： https://www.tmsshop.jp/dp/sakamoto_wallma/
※画像は開発中のものを含むため、予告なく変更となる場合がございます。
※商品の数に限りがございます。売り切れの際はご了承ください。
※商品画像は全てイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※転売目的でのご購入は固くお断りいたします。
※販売状況により予告なく1回の会計での購入点数に制限を設定または設定変更させていただく場合がございます。予めご了承ください。
※すべての内容に関しまして、予告なく変更や中止となる場合がございます。予めご了承ください。
※事故・混乱防止のため、スタッフからのご案内にご協力をお願いいたします。
【作品情報】
TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』
公式ホームページ： https://sakamotodays.jp/
公式X ： https://x.com/SAKAMOTODAYS_PR
(C)鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会
＜商品に関するお問い合わせ＞
トムス・エンタテインメントお客様相談センター
E-mail： tms-shop@tms-e.co.jp