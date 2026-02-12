株式会社ウィザス(大阪府大阪市、代表：生駒 富男)が運営する第一学院高等学校(本校：茨城県高萩市・兵庫県養父市、全国67キャンパス：2026年1月時点)は、2026年3月1日(日)から2026年3月25日(水)までの期間に、全国のキャンパス・本校・Mobile HighSchoolにて、卒業式を順次挙行いたします。









■第一学院高等学校の卒業式について

過去に葛藤を抱えた生徒たちが、学校生活や地域活動での実体験を経て、笑顔で新たな門出を迎えます。

生徒たちの「かつての自分」を知る中学校の恩師や、地域の方々が参列し、生徒の成長を共に祝う点は、第一学院ならではの光景です。





生徒の過去を否定せず、地域全体でその成長を認め、未来へ送り出す―。

かつて壁にぶつかった生徒が周囲の支えの中で自分らしさを取り戻し、自信を持って一歩を踏み出す。

そんな地域全体で若者を育む「共育の形」がここにはあります。

地域に根ざした学びによって大きく成長した生徒たちの感動の門出を、ぜひご取材ください。









■2024年卒業式の様子





2024年度卒業式の様子(1)





2024年度卒業式の様子(2)





2024年度卒業式の様子(4)





2024年度卒業式の様子(5)





2024年度卒業式の様子(6)





公式YouTubeチャンネルにて、昨年度の式典のハイライトを公開しています。

葛藤を乗り越え、自信に満ちた表情で卒業証書を受け取る生徒たちの姿や、会場を包む温かな雰囲気をご確認いただけます。





2024年度卒業式ダイジェスト動画





◆第一学院高等学校について

株式会社ウィザスの高校・大学事業の中核として運営している第一学院高等学校(通信制・単位制)には、9,000名以上の生徒が在籍をしており、全国に67キャンパス(2026年1月時点)を展開しています。「生徒第一」「1／1の教育」の想いを大切に、「成長実感型教育」を掲げ、生徒をプラス思考に変える独自の「プラスサイクル指導」をベースとし、生徒一人ひとりの「『もっともっと自分を好きになる』自分づくり」をサポートしています。

当校には、不登校や高校中退を経験した生徒のほか、スポーツや芸能活動などの夢の実現と学業との両立を目指す生徒が在籍。卒業生もそれぞれの分野で多彩に活躍。多様な生徒たちがそれぞれの希望する進路を実現できるよう、生徒一人ひとりの自己成長を支援してまいります。





第一学院高等学校





＜主な在校生・卒業生＞

・スポーツ：久保 建英選手(サッカー：レアル・ソシエダ)／伊藤 洋輝選手(サッカー：FCバイエルン・ミュンヘン)／高井 幸大選手(サッカー：ボルシア・メンヒェングラートバッハ)／佐藤 龍之介選手(サッカー：FC東京)／稲場 悠介選手(水球)／開 心那選手(スケートボード) ほか、野球・サーフィン・テニス・スノーボード 等





・芸能：Little Glee Monster(MAYU・かれん・アサヒ)／ねお(動画クリエーター、チャンネル登録者数89.9万人)／のえのん(動画クリエーター、チャンネル登録者数41万人)／ゆーぽん(動画クリエーター、チャンネル登録者数65.6万人)

URL： https://www.daiichigakuin.ed.jp/









◆株式会社ウィザスについて

株式会社ウィザスは、「顧客への貢献」「社員への貢献」「社会への貢献」という3つの貢献を通じて、教育分野を中心に、一人ひとりの夢の実現に取り組む総合教育サービス会社です。すべては「成功」へのプロセスと考える“プラスサイクル”思考を基にした高校・大学事業、学習塾事業、グローバル事業、能力開発・キャリア支援事業を中心に、『「社会で活躍できる人づくり」を実現できる最高の教育機関』を目指しています。





社名 ： 株式会社ウィザス

代表者 ： 代表取締役社長 生駒 富男

所在地 ： 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-6-2 KFセンタービル

設立 ： 1976年7月10日

資本金 ： 12億9,937万5,000円

従業員数： 正社員1,011名(2025年3月31日現在)

事業内容： 総合教育サービス

URL ： https://www.with-us.co.jp