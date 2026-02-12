ミラクシア エッジテクノロジー株式会社(本社：京都府長岡京市、代表取締役社長：中澤 省吾)は、2026年2月25日(水)～27日(金)にポートメッセなごやで開催される「Japan IT Week【名古屋】」内カンファレンスに登壇し、マイコンEOL(End of Life)対応における生成AI活用の最新動向を紹介します。





当社の新崎 理史(新規サービス推進室 戦略事業企画課 課長)は、2月25日(水)14:00～14:45に開催されるセッション『マイコンEOLにどう向き合うか -ソフトウェア要件定義の生成AI活用最前線-』に登壇し、マイコンEOLが製造業の組込みソフトウェア開発に与えるインパクトと、その備えとしての「要件定義」フェーズの再設計について、実務視点で解説します。





Japan IT Week名古屋カンファレンスにミラクシアが登壇





■背景：静かに迫る“マイコンEOLリスク”

2000年前後からのマイコンメーカー再編から約20年を経て、近年マイコンのEOLは増加傾向にあります。マイコンEOLの対応は、現場の通常業務に突発的に割り込むケースが多く、初動の遅れが後続の開発計画や設計全体に影響を及ぼす懸念が高まっています。特に、既存コードの読み解きと代替設計に向けた要件の整理を担う上流工程「要件定義」は難所とされ、要件化ノウハウや人材の不足によりプロジェクトが停滞する課題が指摘されています。





EOLに伴うマイコン置き換えでは、





● 既存機能への影響範囲の洗い出し

● 代替マイコンの選定と評価

● 設計書・仕様書・試験観点の再整理と文書化





といった工程が発生しますが、「マイコンエンジニアの減少」「紙ベースの情報しか残っていない」「過去資産のブラックボックス化」により、要件定義だけで数カ月を要するケースも少なくありません。





中部エリアの製造業、特に自動車・産業機械・家電など長期供給を前提とする企業にとって、マイコンEOLは「いつか来るかもしれないリスク」から「すでに進行中の現実課題」へと変わりつつあります。









■セッションの見どころ

「AIに任せる作業」と「人が判断すべき領域」を切り分ける

本セッションでは、SoC／マイコンソフトの長年の開発経験と、事業化の視点を持つ新崎が、次のポイントを中心に講演します。

1. マイコンEOLがもたらす真のコストとリスク

- 「チップを替えるだけ」では済まない、ソフトウェア側の見落とされがちな負担

- EOL対応が、現行製品の品質・納期・新製品開発にもたらす影響

2. 要件定義フェーズにおける生成AIの具体的な使いどころ

-既存ソースコードや過去ドキュメントからのリバースエンジニアリング

-AIが得意な作業／不得意で人が判断すべき領域の線引き

3. 属人化からの脱却

-現場エンジニアが要件定義をするためのAI活用フレーム

-マイコン置き換えプロジェクトを、再現可能なプロセスにする視点





マイコンEOLを“突発事故”として受け止めるのではなく、「今後10年を見越したプロセスを組み直す好機」と捉えるためのヒントを、中部発の現場目線でお届けします。









■こんな企業・ご担当者におすすめ

● 既に採用マイコンのEOL通知を受けており、対応の全体像とコスト感を掴みたい

● マイコン置き換えを積極的に推進し、コスト削減に繋げたい

● サプライチェーンの変化に備え、今のうちから開発体制の見直しを進めたい

● 自動車・産機・家電など、多機種少量・長期供給の製品を抱える中部圏のメーカー様

● 組込みソフト開発の要件定義が属人化しており、AIを活用した“標準化・見える化”に関心がある









■カンファレンス情報

● 日時 ： 2026年2月25日(水)14：00～14：45

● タイトル： 「マイコンEOLにどう向き合うか -ソフトウェア要件定義の生成AI活用最前線-」

(セッションNo.ITN-9)

● 登壇者 ： ミラクシア エッジテクノロジー株式会社

新規サービス推進室 戦略事業企画課 課長 新崎 理史





聴講には来場登録の上、カンファレンスページで当社セミナーを選択しお申し込みいただくことでご視聴いただけます。

席数が限られているためお早めのお申し込みをおすすめいたします。

https://biz.q-pass.jp/f/11949/itw_nagoya26_conference#seminar110110









■来場者限定特典

「ソースコードサイズだけ」で、その場で「マイコンEOL対応『要件定義』サービス」の簡易見積もりを実施。

当社ブース(ブースNo.5-5)にお越しいただいた方へ、来場特典として以下のサービスをご用意します。





【特典内容】

マイコン置き換えが必要となったソフトウェアの「ソースコード総サイズ（例：○○Mbyte※概算可）」をお調べの上ミラクシアブースにご来場ください。





特典(1) その場で「要件定義」サービスの簡易見積もり実施

特典(2) 要件定義・設計・実装・検証のどこにボトルネックが生じやすいかをご提示





簡易見積もりは今後の予算策定・中期計画の目安としてご活用いただき、

マイコンEOL対応における「要件定義」フェーズをより一層加速いただくことを目指します。









■「マイコンEOL対応『要件定義』サービス」とは

変更前のソースコード情報だけで高品質な要件定義ドキュメント3点(※)を2週間以内に納品するミラクシアの新サービスです。

※マイコン置き換え開発計画書・マイコン置き換え資源割当設計書・マイコン推奨品種提案書

価格は80万円～となっていますが、ソースコード量や必要なドキュメント量によって変動します。

詳しくはこちら

https://www.miraxia.com/business/micon-eol/?utm_source=news&utm_medium=pr&utm_id=eol20260212









■イベント概要

● イベント名： Japan IT Week【名古屋】

● 会場 ： ポートメッセなごや

● 会期 ： 2026年2月25日(水)～27日(金)





来場には事前申し込みが必要です。こちらからご登録ください。

https://www.japan-it.jp/nagoya/ja-jp/register.html?code=1606363234135299-PEL





ミラクシアブース位置(NO.5-5)





■ミラクシア エッジテクノロジー株式会社について

ミラクシア エッジテクノロジー株式会社(Miraxia Edge Technology Corporation)は、1997年にパナソニック製品の半導体設計・開発を担う「松下システムテクノ株式会社」として創業しました。半導体ハードウェア開発と並行して行ってきたソフトウェア開発で蓄積した知見を「デバイスシステムインテグレーション(DSI)」スキルとして体系化し、現在は車載および産業機器分野を中心に、組み込みソフトウェア／システムの受託開発事業を展開しています。 2020年には、台湾の半導体専業メーカーである Winbond グループ傘下に入り現社名へ変更。「誰もが組み込み開発ができる世界の実現」を目標に掲げ、組み込み開発現場の生産性向上と品質向上に貢献してまいります。