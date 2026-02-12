株式会社京阪百貨店（本社：大阪府守口市 取締役社長：畑中 利彦）は、一般社団法人認知症予防活動コンソーシアムが主催する令和７年度大阪府地域福祉振興助成金事業「第4回オレンジリンピック」の趣旨に賛同し、本事業に対して会場提供という形で協力いたします。本事業は、大阪大学SSI（社会ソリューションイニシアティブ）の学術的知見と、自治体の支援、そして民間企業の協力を融合させた産官学連携プロジェクトであり、地域住民自らが街を元気にする「コミュニティエンパワメント（地域の底力向上）」を掲げた新しい試みです。誰もが対等に競える「ミニらいとモルック」を通じて地域の多世代・多様性の交流を実現してきました。 本事業が持つ社会的意義に深く共感し、活動の円滑な実施を支援するため守口店8階大催事場を提供いたします。今後も株式会社京阪百貨店は、社会的価値の創出につながる活動への支援を積極的に行ってまいります。

第4回オレンジリンピック（ミニらいとモルック総合大会）開催概要

場所：

京阪百貨店 守口店 8階大催事場

日時：

2026年２月15日（日）12：00～16：00

出場チーム：

34組（1チーム2～5名）

ミニらいとモルック®

フィンランド発祥のモルックを1/5サイズに小さく軽くした大阪生まれのユニバーサルスポーツ。年齢・体格・障害の程度の差を極限まで小さくすることで、モルックの楽しさをそのままに室内で対等に競い合えるスポーツです。

