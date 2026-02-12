兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内にある人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」では、友達や家族と一緒に色塗りアート体験を楽しめるイベント「スライム色塗り体験」「ドラキー色塗り体験」を好評開催中です。そして今回、春シーズン限定で、花の島“淡路島”にふさわしいフラワーアイテムも使って、お気に入りのスライム色塗り体験ができるキャンペーン「春限定！彩りフラワークラフト」を3月7日（土）から6月7日（日）までの期間限定で開催いたします。本イベントでは、通常の素焼きスライム色塗り体験に加え、さまざまな色のお花で造られた花冠や花弁などを組み合わせたオリジナルアイテムで、春らしい“可愛さ”が詰まった素焼き色塗りをお楽しみ頂けます。もうすぐ暖かな春が来る！ポカポカ陽気と自然が溢れる淡路島ニジゲンノモリで、仲間と一緒に「ドラゴンクエスト アイランド」だけのクラフト体験に夢中になろう！

■スライム色塗り体験「春限定！彩りフラワークラフト2026」概要

開催期間：2026年3月7日（土）～6月7日（日）場所：オノコガルド工房（「ドラゴンクエスト アイランド」オノコガルド城横）料金：2,300円～2,500円（税込）※通常のスライム、ドラキー色塗り体験に加え、「春限定！彩りフラワークラフト」のチケット代を含む※通常のスライム色塗り体験は、1,800円（税込）ドラキー色塗り体験は、2,000円（税込）※チケットはオノコガルド城受付にて販売しております。内容：通常のスライム、ドラキー色塗り体験に加え、花の島“淡路島”にピッタリのさまざまな色の造花やフラワーデザイングッズを組み合わせた花飾りなどのオリジナルアイテムで、特別なクラフト体験をお楽しみいただけます営業時間：10:00~18:00所要時間：約30分HP：https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr

■リメイク版『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』概要

2026年4月『ドラゴンクエスト アイランド』は新たなステージへ・・・2023年3月～2024年10月まで実施をしていた『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』が新たなサブクエスト等を携え、2026年4月よりスタートします。本アトラクションは、「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。黄金の腕輪を探す物語（メインクエスト）に加えて、サブクエスト「カンダタのいたずら大作戦に挑戦！」も新たにリニューアルし、追加の物語を楽しむことができる。（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr）

■『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』概要

「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。HD-2D版『ドラゴンクエストⅢ そして伝説へ…』の発売を記念し、2024年10月5日（土）より、2021年オープン当時に人気を博した『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』を復刻。ロトシリーズの世界観を軸に、サブクエストやオリジナルグッズ・オリジナルフードもパワーアップした「ドラゴンクエスト アイランド」で新たな冒険に出かけよう！（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX