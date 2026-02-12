アイベックスエアラインズ株式会社が運営するIBEXオンラインショップでは、新商品『IBEXオリジナルフライトタグ』の販売を開始しました。

IBEXオリジナルフライトタグ

大人気のIBEXオリジナルフライトタグがパワーアップして帰ってきました✨IBEXエアラインズのコーポレートカラーである、マゼンタ・ネイビー・ブルー・グレーの4色展開です。両面とも文字や機影部分は刺繍加工、立体感のある仕上がりになりました。リングは生地の色合いに合わせ、マゼンタ・ブルーにはシルバーを、ネイビー・グレーにはブラックを採用しました。＜サイズ＞全長 約14cm、幅 約3cm＜価格＞1,400円（税込）＜送料＞送料込み商品です。ポスト投函にてお届けしております。

＼4色全部欲しい！という方に朗報です／

全色集めたい方に、たくさんバッグに付けたい方におすすめなのが＜＜コンプリートセット＞＞ コンプリートセットには、ミニトラベルタグ(非売品)も同封してお届けいたします。※カラー選択から「コンプリートセット」をお選びください。＜価格＞5,000円（税込）

こちらも要チェック👀お得にショッピング！

今ならIBEXオンラインショップ商品が200円OFFとなるクーポンを配布中！

クーポンコード

ibexflight※お1人様1回限り、2月末まで有効です。※商品購入画面へお進みいただき、クーポンコードをご入力ください。新作のフライトタグをはじめIBEXオンラインショップのどのお品物にもお使いいただけます。

https://shop.ibexair.co.jp/

IBEXオンラインショップでは、IBEXエアラインズオリジナルグッズやバイヤー厳選の宮城をはじめとするIBEX就航地の逸品をお取り扱いしています。お得な機会にぜひお買い物をお楽しみください！