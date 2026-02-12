宿泊施設向けPMSを提供する株式会社NASII(代表：細江 弘紀、以下 NASII)は、Salesforceの最新AI基盤「Agentforce」を活用したAIエージェントをPMS「NASII」に実装しました。

PMSにAIエージェントをネイティブに組み込み、実運用に供するのは業界初の取り組みとなります。

本機能により、NASIIの提供するゲスト用多機能スマホサービス「NASIIコンシェルジュ」のチャットにおいて、スタッフが不在の場合でもAIエージェントが自動で応答し、24時間体制で正確な案内・対応が可能となりました。

※自社調べ





NASII ： https://nasii.net/





NASIIコンシェルジュAIチャット機能





■開発の背景

ホテル業界では、人手不足の深刻化により、





・ゲストからの問い合わせへの返信が遅れる

・スタッフの業務が集中し、現場負荷が高まる

・問い合わせ対応品質がスタッフごとにばらつく





といった課題が顕在化しています。

この問題をチャットボットの導入で解決する方法もありますが、従来型のチャットボットはあらかじめ用意したQ&A以外の質問には答えられず、最新の周辺情報を取り込むには頻繁なQ&Aの変更作業が必要なため、根本的な人員不足の解消につながらないのが現実でした。









■Agentforce搭載AIエージェントによるソリューション

従来は、ゲストがNASIIコンシェルジュのチャットに質問した場合、スタッフが手動で確認・返信をしていました。しかしこの方法では、スタッフが多忙な時間帯や不在時には返信が遅れ、ゲストの不満につながる可能性があります。

今回実装したAIエージェントは、RAG(Retrieval-Augmented Generation「検索拡張生成」)の技術を使い、施設固有の情報ベースを元にゲストからのチャットに対して以下の対応を可能にしています。





・スタッフ不在時でも即時自動応答

・ホテル独自の情報はホテル指定の資料を元に特定のルールで回答

・一般的な情報はインターネットの最新情報に基づいた正確な回答

・回答内容の標準化





これにより、





・ゲスト満足度の向上

・問い合わせ対応工数の削減

・スタッフの心理的負担軽減





を実現しました。





AIチャット返答イメージ





■チャットボットとの違い

従来型チャットボットが、シナリオベースの定型的な回答であり、シナリオから外れた質問には回答不能なため、できるだけシナリオを充実させるために頻繁な情報修正が必要であるのに対し、Agentforceを活用した今回の「NASIIコンシェルジュ」AIエージェントは、ホテル固有の情報は特定のルールに基づいた確実な返答をする一方で、一般的な質問についても生成AIを用いて最新の情報を元に正確な返答を、文脈を理解した上で自然な対話で返答できます。

NASIIコンシェルジュのチャットはホテルスタッフが「安心して任せられるAI」へ進化しました。









■PMS × AIエージェントという新しい標準

今回の取り組みは、単なるチャット機能強化ではなく、「PMSそのものにAIエージェントを内蔵する」という新しい取り組みです。これにより今後、チャットを経由した食事時間の指定、送迎の予約、予約日程の変更対応などへの拡張が可能になります。NASIIでは、Agentforceを活用したAIエージェントの導入を今後さらに加速させます。









■NASIIについて

NASIIは、宿泊施設の業務効率化とゲスト体験向上を目的としたクラウドPMSです。Salesforce基盤を活用し、高い拡張性と信頼性を備えたホテルDXプラットフォームを提供しています。

NASII ： https://nasii.net/









■会社概要

会社名 ： 株式会社NASII

代表者 ： 細江 弘紀

所在地 ： 〒192-0045 東京都八王子市大和田町3-17-15

設立 ： 2012年4月

事業内容： クラウドPMS「NASII」の運用

資本金 ： 100万円

URL ： https://nasii.net/