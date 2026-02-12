2026年2月12日 ― 発行元のGame Source Entertainment (GSE) とDotemuは、『スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！』が2026年3月16日に正式発売されることを発表しました！デモ版も現在公開中！プレイヤーが機動歩兵になり、虫からゼーグマビーチを救う体験をするチャンスです！





Image 01





兵士たちよ、今すぐ登録せよ！人類の未来のための戦いは、君から始まります。『スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！』は2026年3月16日に導入予定です！

ゼゲマ・ビーチの美しいビーチが、未来の市民となるために戦う志望者を待っています。今まさに、我々のトルーパーズがアラクニドの脅威からこの連邦が作り上げた楽園を救おうと、没入型のデモを体験可能になっています！

もっと知りたい？では初めて、戦場からの映像をお届けします！









機動歩兵隊は、市民と市民でない者の違いを真に体験できる最高の場所です。FedDev公認のデモで、自宅の快適な空間で、自分に何ができるかを確かめることができます。





作戦：レイザー・ワイヤーで、メジャー・サマンサ「サミー」・ディーツとしてアクションに飛び込もう。彼女と同じように第一次バグ戦争を体験し、連邦が誇る最高の支援を受けながら、ゼゲマ・ビーチの理想的な海岸を解放しよう！

連邦があなたを支えている限り、我々のトルーパーズには不可能なことはありません！モリタMK1を携えて、強力な機動歩兵隊の支援を受けながら虫たちに立ち向かいましょう！銀河最高の訓練に加えて、この島の楽園にはまだたくさんの発見が待っています：





広範な機動歩兵隊の支援 - 仲間のトルーパーズ、装甲、さらには信頼のおけるM7レーザーバック機械二足歩行兵器が君のミッションを支援します！

作戦の独立性 - 命令は出ています、トルーパー。どのように、いつ各目標に取り組むかは君次第！

広範な武器庫 - 機動歩兵隊のトルーパーズは最高の武器を携えています。信頼のモリタMK1を持って臨むが、戦場にはさらに多くの武器があります。

艦隊支援 - 地上で虫の海を渡るのが疲れたか？我々のトルーパーズは、迅速な空中支援を呼び出す力を持っています。





Image 02





『スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！』は、これまで最もリアルな戦争の描写を提供します。しかし、私たちの言葉だけを信じるな！自分のパートを果たして、今日から機動歩兵隊に参加しよう。ゼゲマ・ビーチの白い砂を見て、人類を救い、今日から市民への道を始めよう！

君は自分の役割を果たしているか？今すぐプレイし、ウィッシュリストに追加して、連邦の通信を待ちましょう。心に留めておけ - 奉仕が市民権を保証します。





今すぐスチームでウィッシュリストに追加してプレイ：

https://store.steampowered.com/app/2321780/Starship_Troopers_Ultimate_Bug_War/





X(旧：Twitter)でフォロー： https://x.com/UltimateBugWar





Facebookでフォロー： https://www.facebook.com/UltimateBugWar









■Auroch Digitalについて

Auroch Digitalは2010年に設立され、イギリスのブリストルに本社を構える、リモートワークを中心としたスタジオです。約100名の開発者がイギリス各地から集まり活動しています。

Auroch Digitalは、多様なプロジェクトの開発に取り組んでいます。独自のIPゲーム(『Brewmaster』や『Mars Horizon』など)の自主開発から、信頼できるライセンスパートナーとの共同開発(『Warhammer 40,000: Boltgun』『Warhammer 40,000: Boltgun 2』、および『Warhammer 40,000: Boltgun - Words of Vengeance』)まで幅広い取り組みを行っています。また、コンソール移植(『Democracy 4』や『Wildermyth』など)や、共同開発プロジェクト(『Sea of Thieves』や『V Rising』など)も手掛けています。

Auroch Digitalの核となる価値観は、持続可能性、包括性、公平性、アクセス可能性であり、活動の隅々にまで浸透しています。

詳細については、 https://www.aurochdigital.com をご覧ください。









■Game Source Entertainmentについて

Game Source Entertainmentは、香港を拠点にしたアジア圏の発売元と流通商社です。

これまでPlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM)、Xbox One及び前世代のコンソールプラットフォームで100タイトル以上、中国語に翻訳したパッケージソフトの流通を行ってきました。









■Game Source Entertainment及び商品の詳しい情報はこちら

GSE公式 HP ： https://gamesource-ent.jp/

X(旧Twitter) ： https://twitter.com/gamesource_ent

YouTube GSE チャンネル ： https://www.youtube.com/channel/UCfY5cUEakN7tw9gXd9lywFA

GSE JP公式YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/channel/UClSyRhFYtK2YkPWcJE5oYXg

GSE ユーザーサポート ： support@gamesource-ent.jp









■製品情報

タイトル ：スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー

対応機種 ：PC/ PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)2

発売日 ：2026年3月16日

価格 ：未定

ジャンル ：レトロファーストパーソンシューティングゲーム

プレイ人数(オフライン)：1人

表示対応言語 ：日本語／英語／中国語(簡体字・繁体字)

アジア発行元 ：Game Source Entertainment

開発元 ：Auroch Digital

CERO ：審査予定





＜権利表記＞

Starship Troopers (TM) & (C)2025 TriStar Pictures, Inc. All Rights Reserved. Game software excluding TriStar Pictures, Inc. elements: (C)2025 Dotemu SAS. All Rights Reserved. Dotemu SAS and their logos are marks and trademarks of Dotemu SAS. Developed by Auroch Digital Ltd and published by Dotemu SAS. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. Licensed to and published by Game Source Entertainment.