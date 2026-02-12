シニア女性の“笑顔の時間”を応援！東京都　江戸深川資料館にて「癒しとキレイの体験会」開催

株式会社Ｄ２

専門家キャスティング事業を展開するダーウィンキャスティング（株式会社D2）は、

2026年2月20日（金）、東京都江東区・清澄白河 江戸深川資料館 https://www.kcf.or.jp/fukagawa/(https://www.kcf.or.jp/fukagawa/) にて、シニアの笑顔をひろげる「癒しとキレイの体験会」を開催いたします。

自分に似合うカラーがわかり、メイクも体験できる「じぶん時間」 最幸の笑顔の一日を

■ 似合う「色」が引き出す、もう一つの変化

本イベントは、年齢を重ねても“ときめく時間”を持ってほしい――

そんな想いから始まりました。

第1回は、メイク・メイル・ハンドマッサージの施術を通して、約60名の来場者に美容体験がもたらす高揚感を体験いただき、和やかな雰囲気の中、自然と会話が生まれ、会場は笑顔に包まれました。

第１回では、さくらなでしこさんがネイルとメイクを担当

第1回の開催を通して見えてきたのは、メイクや撮影の満足度が、身にまとう服の色によって大きく左右されるという点でした。そこで第2回では、新たに「カラー診断」で似合う色を知り、「肌色をきれいに見せる」ためだけでなく、自分自身を肯定的に受け止めるきっかけを作る試みです。※

■ 当日の内容

第2回の「癒しとキレイの体験会」では、カラー診断、メイク、プロフィール撮影が体験できます。

カラー診断後に試着を行い、普段はなかなか挑戦できない色や装いを楽しむ体験もご用意しています。カラー診断後には、当日のビフォーアフターの写真や身にまとう色、使用したメイク品をまとめた「じぶんいろメモ」をお渡しします。体験を日常につなげることで、装いを楽しむきっかけにしていただければと考えています。各体験費用は1,500円（現地でお支払いください）で、当日でも受け付けています。

■ 主催者コメント

ダーウィンキャスティング（株式会社D2） プロデューサー・鈴木忍

私が高齢者の美容推進を始めたきっかけは、介護や体調の変化でメイクをやめてしまった母の姿でした。活動を続ける中で、体験してくださったシニアの皆さんの前向きな変化に出会う場面が増えました。 カラー診断を受けた方の中には、次にお会いした時に明るい似合うお色を着ていらっしゃったり、いつもとは違うリップをつけてきてくださったり、周りも「似合う」とか「明るい」とか今までの話題に「ほめ言葉」がプラスされ、心境にいい変化をもたらすのを間近で感じてきました。

前回と今回も江東区を中心に多くの方々にご協力いただきましたが、今後はさらに広い地域に届けていきたいと考えています。

■ 開催概要

イベント名：癒しとキレイの体験会

会場：深川江戸資料館（東京都江東区白河1-3-28）

https://www.kcf.or.jp/fukagawa/(https://www.kcf.or.jp/fukagawa/)

アクセス：都営大江戸線・東京メトロ半蔵門線「清澄白河駅」、A3出口より徒歩3分

体験費：1,500円（体験者は酸素カプセル60分無料券の特典あり）

スケジュール：メイク・ネイル・ハンドケア 各25分（当日枠に空きがあれば参加可）

■ 脚注※

・フランク・H・ビレン（Frank H. Birren）色彩心理の古典・定番、

Birren, F. Color Psychology and Color Therapy

・高齢者と装い・自己評価・QOLの関連研究（国内） 安永明智 ほか

「高齢者における装いへの関心とQOLの関連」

【当社 D2 について https://7771.co.jp/ 】

株式会社D2（ディーツー）は、リロケーションサービスを主軸とする不動産会社です。「住まいの情報館」の商号で、三越百貨店やマルイなどに店舗を展開し、リロケーション、賃貸管理、売買、資産組み換えの提案などを行っています。

このほか、キャスティング事業を手掛けており、モデル手配や専門家キャスティング、キャリアコンサルティング、企業プロモーションの映像制作など、幅広いサービスを提供しています。