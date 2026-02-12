「請求QUICK」の申込社数が7,000社を突破！

SBIビジネス・ソリューションズ株式会社

総合フィンテックソリューション企業であるSBI FinTech Solutions株式会社の子会社で、バックオフィス支援サービスを提供するSBIビジネス・ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：夏川 雅貴、以下「当社」）は、中小企業の法対応と業務効率化をサポートするクラウド型請求書管理システム「請求QUICK」において、継続利用のお申し込み社数が7,000社を突破しましたので、お知らせいたします。

■ 中小企業に「安心」と「付加価値」を提供する、月額無料の使いやすいサービスを追求

「請求QUICK」は中小企業にとって価格面・機能面ともに最も使いやすく、導入ハードルの低いツールを目指し、サービス提供を行ってまいりました。お客様の利便性を第一に考え、法対応はもちろんのこと、請求書の発行/受取機能や、クレジットカード決済機能「クレカQUICK」の継続課金機能、また売掛金を早期資金化できるオンラインファクタリング「入金QUICK」を搭載し、機能向上に努めてきました。こうした中小企業の課題に寄り添ったサービス体系をご評価いただき、7,000社を超える企業様に「継続利用のお申し込み」をいただきました。

また「請求QUICK」パートナープログラムにも、地域金融機関をはじめ、税理士法人、システム会社など多くの事業会社様にご参加いただき、パートナー企業数も順調に拡大しております。当社は、パートナー企業様を通じて、より多くの中小企業の皆様に低価格で使いやすい「請求QUICK」をご利用いただき、クラウド活用による経理財務DXの実現を強力に支援してまいります。

■ 「請求QUICK」はSaaS & FinTechで中小企業の経理財務DXを支援

「請求QUICK」は、法制度対応と業務効率化を実現するクラウド型請求書管理システム（SaaS）をベースに3つのFinTech機能が組み込まれており、月額無料からご利用いただくことができます。金融機関とのAPI連携による自動明細取得機能で面倒な入出金の消込作業を大幅に効率化する「消込QUICK」、発行した請求書をクレジットカードでオンライン決済できる「クレカQUICK」、発行した請求書をWeb完結で資金化できるオンラインファクタリング「入金QUICK」という3つのFinTech機能を、すべて1つのシステムで提供しています。

SaaS & FinTechのノウハウや最新技術を詰め込んだ「請求QUICK」は、経理業務の効率化や法対応に課題を抱える中小企業にとって非常に利便性の高いシステムとなっております。

「請求QUICK」の詳細についてはサービスサイト（https://seikyuquick.sbi-bs.co.jp/）をご覧ください。

無料登録はこちら：https://seikyuquick.sbi-bs.co.jp/trial/

■ 「入金QUICK」は業界最安水準の手数料で中小企業の資金化を支援

「入金QUICK」は、当社が提供するクラウド請求管理システム「請求QUICK」で発行した請求書を画面上でクリックするだけで簡単に買取申請が可能で、売掛金を早期資金化できる 2者間ファクタリングサービスです。取引先への通知が不要なため、取引関係の影響を考慮することなく資金ニーズに応じてすぐにご利用できます。

手数料は業界最安水準の0.5％～、初期費用・月額費用は不要で、最短2営業日*1で入金されるスピードも特長です。昨今の原価高騰による仕入れや賞与の支払い、ふるさと納税時期に向けた在庫確保など、幅広い企業の資金繰り改善を支援するサービスとして高い評価をいただいております。

オンラインファクタリング「入金QUICK」の詳細についてはこちら（https://sqfactoring.sbi-bs.co.jp/）をご覧ください。

*1 初回のお振込みは請求書買取のお申し込みから最短6営業日となります。2回目以降は最短2営業日でのお振込みが可能です。

当社は、今後も企業活動の要である経理担当者のために、バックオフィス業務のDXにおいて先進的な取り組みを推進するとともに、お客様の課題やニーズと真摯に向き合い続けることでバックオフィスから経営課題を解決し、人手や資金などのリソースが不足しがちな中小企業の成長を支援してまいります。

【当社について】

会社名 ：SBIビジネス・ソリューションズ株式会社

所在地 ：東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー

設 立 ：1989年9月

代表者 ：代表取締役社長 夏川 雅貴

資本金 ：3億5千万円（資本準備金等含む）

事業内容：バックオフィス支援サービスの提供

URL ：https://www.sbi-bs.co.jp/