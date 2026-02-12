【無料 2/25（水）】丸文テクニカルセミナー「SDVを支える通信基盤　～次世代カメラI/F ASA-ML、車載イーサの導入戦略と実用化～」を開催

丸文株式会社

エレクトロニクス商社の丸文株式会社（代表取締役社長 兼 CEO / COO︓堀越裕史、本社: 東京都中央区、以下、丸文）は、2月25日（水）にSDVを支える通信基盤を解説する無料セミナーをリアルとオンラインによるハイブリットで開催します。

本セミナーでは車載カメラ向けデジタル伝送の規格「ASA-ML」と新しい車載イーサネット規格「10BASE-T1S」の最新動向と試験手法を紹介します。「高性能」「低コスト」「高信頼性」を両立するこれらの規格が、次世代のE/Eアーキテクチャの構築にどのように貢献できるのか、その具体的な設計思想と実装のロードマップおよびその試験について深く掘り下げます。



最前線で設計・開発に携わる皆様に、来るべきSDV時代を勝ち抜くための技術的な指針と実践的なノウハウを提供いたします。

【タイムスケジュール】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/166754/table/48_1_a6af6e6b8fd0be4a00509e6f308830e0.jpg?v=202602121151 ]

※当日の都合により時間が前後する可能性があります。

各セッションの概要はこちら :https://www.marubun.co.jp/info/2026/76785/

【セミナー概要】

＜リアル＞[表2: https://prtimes.jp/data/corp/166754/table/48_2_476149605ac0a8a6eac8c655d71fb82e.jpg?v=202602121151 ]

※競合他社のご参加はご遠慮ください。

リアル参加の申し込みはこちら :https://intr.marubun.co.jp/l/536762/2026-01-26/3s6646z?CustomObject1659479365387=prtimes_real0225

＜オンライン＞[表3: https://prtimes.jp/data/corp/166754/table/48_3_8bce1f1e5a02fb05dbb6c7280c8ac824.jpg?v=202602121151 ]

※ Zoomを利用いたします。詳細はこちら(https://support.zoom.com/hc/ja/article?id=zm_kb&sysparm_article=KB0060761)をご確認ください。※申し込み後すぐに、Zoomより視聴URLが届きます。お手数ですが、ご確認の程よろしくお願いいたします。※万が一、Zoomからの登録完了メールが届かない場合は、お手数ですが下記URLより再登録をお願いいたします。Zoom登録ページ：https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_oatyIbLMSf6FR1Q_bVr76A

※競合他社のご参加はご遠慮ください。

オンライン参加の申し込みはこちら :https://intr.marubun.co.jp/l/536762/2026-01-29/3s66l53

丸文株式会社について

丸文は最先端の半導体や電子部品、電子応用機器を取り扱うエレクトロニクス商社です。1844年に創業し、現在はエレクトロニクス市場を事業領域として、グローバルに事業展開しています。

半導体・電子部品のディストリビューションを担う「デバイス事業」、電子機器およびシステムの販売・保守サービスを取り扱う「システム事業」、ICT、ロボットなど先端ソリューションの開発・販売・保守サービスを提供する「アントレプレナ事業」の３事業で推進。

「テクノロジーで、よりよい未来の実現に貢献する」 というパーパスのもと、独自の価値を提供するオンリーワンのエレクトロニクス商社として最も信頼される存在となることを目指します。

本社 ：東京都中央区日本橋大伝馬町 8-1

設立 ：1947 年

代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者（CEO）、最高執行責任者（COO）堀越裕史

URL ：https://www.marubun.co.jp/

お問い合わせ先

本セミナーに関するお問い合わせ先（テクニカルセミナー事務局）

Mail：ict-technicalseminar@marubun.co.jp

報道・メディアからの取材に関するお問い合わせ先

Mail：koho@marubun.co.jp