【会いに行けるアイドルVTuber】らびぱれ!!、新章突入！1/31公演で悲願の「初チケット完売」を達成。勢いそのままに2/21(土)新宿ライブで連覇に挑む！
株式会社Blackbox（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：坂本龍優）が運営するVTuberプロダクション「ラブボックス」所属のアイドルユニット『らびぱれ!!』は、2026年2月21日（土）に新宿にてオフラインミニライブ「らびぱれ!! Mini Live ~ Bitter Sweet ~」を開催いたします。
1月31日の「第一章完結ライブ」では、ユニット結成以来、悲願であった「チケット完売・満員御礼」を初めて達成。 最高の盛り上がりの中で幕を閉じた第一章を糧に、2月1日より始動した「第二章」がいよいよ本格始動します。
■「完売の壁」を突破。止まらない彼女たちの快進撃
これまで、チケット耐久配信や実写企画など、全力で活動を続けてきた『らびぱれ!!』ですが、長らく「ライブ会場の完売」という壁に突き当たってきました。しかし、前回の1月公演にてついにその壁を突破。 どうしたら見つけてもらえるのかと悩み抜いた日々を越え、今、彼女たちは確かな手応えとともに次なるステージへ向かっています。今回の2月21日公演でも「2連続チケット完売」を目標に掲げ、本気で挑みます。
■ 第二章のコンセプト：ファンも「らびぱれ!!」の一員
「かつて叶えられなかった夢や挫折。それをもう一度、みんなと一緒に描き直したい」 かのんとよもぎが語るこの想いは、第二章でより具体的な形となります。
新ロゴへの刷新：自分たち二人だけでなく、ファンやスタッフも含めた「チーム全員」を象徴するカラフルなデザインへリニューアル。
公式LINE開設：日常を共有するVlog展開や、ファンとの距離を縮めるダイレクトなコミュニケーションを開始。
パフォーマンスの進化：ミニライブでは披露曲数を大幅に増やし、これまでの1年間で培った表現力のすべてを新宿のステージにぶつけます。
■ イベント情報
イベント名： らびぱれ!! Mini Live ~ Bitter Sweet ~
日程： 2026年2月21日（土） 開場 18:15 ／ 開演 19:00（※15分前より整列開始）
会場： BUZZ music LABO Shinjuku（東京都新宿区歌舞伎町2-19-17 石川ビルB1階）
料金： チケット料金 3,000円（＋1ドリンク）
チケット販売サイト： https://lovvebox.zaiko.io/e/bitterlive26(https://lovvebox.zaiko.io/e/bitterlive26)
公式LINE：
◎らびぱれ!!公式：https://lin.ee/sXkMbFz(https://lin.ee/sXkMbFz)
◎葵空かのん：https://lin.ee/Rki6TZ2(https://lin.ee/Rki6TZ2)
◎狗森よもぎ：https://lin.ee/P3GWyvJ(https://lin.ee/P3GWyvJ)
■ 対立ではなく、補い合う「再挑戦の美しさ」
らびぱれ!!の活動の根幹にあるのは、異なる背景と価値観を持つ二人が、それぞれの挫折を抱えながらも、互いの存在によって希望を描き直すストーリーです。
自由な衝動と、律する強さ。かつて叶えられなかった夢や挫折を経験し、一度は諦めかけた青春を、VTuberとしての活動を通じてもう一度描き直そうとしています。 「武道館に連れて行くのではなく、みんなと一緒にいきたい」。 一周年を経て生まれたこの意識の変化こそが、第二章へ移行した最大の理由です。二人の調和の中にこそ現代の再挑戦の美しさがあり、彼女たちはその姿で、ファンと共に武道館という大きな目標を描き進めています。
右：葵空かのん 左：狗森よもぎ
タレント情報
■らびぱれ!!
葵空かのん（あおぞらかのん）
らびぱれ!!︎の歌唱担当。
カラー：ブルー
X：https://x.com/kanon_lvv
YouTube：https://www.youtube.com/@kanon_lvv
狗森よもぎ（いぬもりよもぎ）
らびぱれ!!︎の頭脳担当。
カラー：グリーン
X：https://x.com/yomogi_lvv(https://x.com/yomogi_lvv)
YouTube：https://www.youtube.com/@yomogi_lvv(https://www.youtube.com/@yomogi_lvv)
らびぱれ!!︎
会いに行けるアイドルVTuber
「Love + Vivid + Palette」が由来。パレットのように個性的なアイドルがキラキラと色鮮やかに輝くパフォーマンスで、バーチャルでもリアルでも楽しむことができるエンタメを届けている。
X：https://x.com/lovvipale_lvv(https://x.com/lovvipale_lvv)
YouTube：https://www.youtube.com/@lovvipale_lvv(https://www.youtube.com/@lovvipale_lvv)
会社概要
ラブボックスについて
『ラブボックス』は、会いに行ける女性アイドルVTuberプロダクションです。
バーチャル世界では日々の楽しい体験を広く届け、リアル世界ではここでしか体験できない特別なエンターテインメントをお届けします。
・ラブボックス公式サイト：https://lovvebox.com/
株式会社Blackboxについて
株式会社Blackboxは、バーチャルでもリアルでも楽しめる2.5次元VTuberエンターテイメントをお届けすることをミッションにしたスタートアップ企業です。
・名称：株式会社Blackbox
・代表者：代表取締役CEO 坂本龍優
・所在地：東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN棟30階
・企業HP：https://blackbox-inc.com/