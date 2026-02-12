【JAF山形】JAFデー in めざみの里観光いちご園「いちご狩り体験」を開催します

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）山形支部（支部長 高橋 修）は、めざみの里観光いちご園（山形県飯豊町）で、春の訪れを感じる「いちご狩り体験」を開催します。

甘くてジューシーないちごを自分の手で摘んで、その場で味わえるほか、本イベント参加者には「お土産用いちご」などの特典も用意しています。

JAF山形支部ご当地情報ページ :https://jaf.link/jafday-yamagata01イベント詳細・予約方法はこちらをご確認ください

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10088/table/6714_1_d54ecdbdb6b7f306a37e98db44f99488.jpg?v=202602121151 ]

