【超特別企画】AIST×NIMS Live配信ウェビナー やわらかなデバイスとその先【2/26Live・2/27録画配信】

「布がセンサになり、電源になり、さらに“情報処理”まで担う」

その起点として注目されているのが、揮発しにくい“液体”に電気機能を持たせられる――液体エレクトレットです。

エレクトレットは、誘電体に準永久的な電荷・分極を保持させ、外部電場を生み出す材料で、“静電気版の永久磁石”ともいえる存在です。

ウェアラブルデバイスは本来魅力的な一方で、「柔らかいのに性能・信頼性が出ない」「実装すると追従しない」「工程・封止・コストで詰まる」といった“最後の壁”に阻まれがちです。液体エレクトレットは、柔らかさ・追従性と電気機能の両立に可能性を示すアプローチとして、実装面の打ち手になり得る点が関心を集めています。

本ウェビナーでは、産総研の吉田氏とNIMSの中西氏が過去に取り組んだ、液体状エレクトレット材料と柔らかい電極を組み合わせた伸縮可能な素子に関する研究成果を起点に、そこから発展した最先端研究の現在地を共有します。さらに別の発展系としてNIMSの土屋氏が取り組む、柔らかいセンサの信号を“素子側で整理する”物理リザバーコンピューティングの実装可能性についても併せて紹介します。

後半では柔らかなウェアラブルがもたらす未来像を起点に、実装・評価・工程・コストといった現実の論点まで含めて課題を整理します。「今、何が足りないのか」「どんな技術があれば前に進むのか」、次の一手につながる形で深掘りします。

＜こんな方におすすめ＞

・軽量・ウェアラブルデバイス/センシングを具体検討している医療機器メーカーの開発責任者・担当者の方

・布地への新機能を探索しているアパレル／スポーツメーカーの技術責任者・担当者の方

・柔軟なデバイスで“信頼性が出る材料要件”を検討したい、材料上流（分子設計・材料開発・評価）メーカーの技術者の方

・センサ出力の価値を上げたい、センサ×AI／省電力信号処理の実装先を探している電機・メモリ・センサ関連の方

・普段考えない用途からブレークスルーを狙いたい新規事業開発部署の方

開催概要

お申し込みと詳細はこちら :https://www.aist-solutions.co.jp/events_webinars/webinars_2026022627.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=webinars_2026022627

日時：

2026年2月26日（木曜日）14時00分～15時00分（Live配信）

2026年2月27日（金曜日）11時00分～12時00分（録画配信）

※2月26日のLive配信では配信中にチャットでご質問いただけます。

※2月27日は録画したものを配信いたします。

※終了時刻は多少前後する可能性があります。

参加費：無料

視聴方法：オンライン配信となります。視聴はブラウザから可能です。

＜プログラム＞

TOPIC 1：AIST × NIMS：揮発しない液体で“布に電気機能を固定する”-液体エレクトレットとは

TOPIC 2：最新の現在地-トップ研究者が語る「いま、どこまで来ていて／何が課題か」

TOPIC 3：ウェアラブルが変える未来-「柔らかいデバイス」が描く未来

＜登壇者＞

吉田 学産業技術総合研究所 エレクトロニクス・製造領域センシング技術研究部門 副研究部門長

1999年に千葉大学で学位取得後、CREST特別研究員を経て2001年に産総研入所（2012～2013年 NEDO在籍）。有機半導体を用いた薄膜トランジスタ、ならびにプリンテッド/フレキシブル/ストレッチャブルエレクトロニクスに関するプロセスおよびデバイスの研究開発に従事。2010年 文部科学大臣表彰 科学技術賞（平成22年度）受賞など。2017年より埼玉大学連携教授を併任。

中西 尚志 氏物質・材料研究機構 ナノアーキテクトニクス材料研究センター フロンティア分子グループ グループリーダー北海道大学大学院生命科学院 ソフトマター専攻 ソフトマター機能学講座 客員教授

2000年に長崎大学にて博士（工学）を短期修了取得。日本学術振興会特別研究員として、米国ヒューストン大学、英国オックスフォード大学での留学を経て、2004年より物質・材料研究機構に勤務。2007年～2010年はドイツ・マックスプランク研究所コロイド界面部門にて客員グループリーダーを兼務。2016年より現職。

現在の研究テーマは、新奇な常温液状有機材料の開発とバイオエレクトロニクスへの応用。

土屋 敬志 氏物質・材料研究機構 ナノアーキテクトニクス材料研究センター ニューロモルフィックデバイスグループ グループリーダー早稲田大学理工学術院 ナノ理工学専攻 客員教授

東京大学大学院工学系研究科マテリアル工学専攻 博士後期課程修了。

2016年より物質・材料研究機構に勤務。現在の研究テーマは、イオン伝導材料や磁性材料の動的振舞いを用いる機能性デバイスの開発とニューロモルフィック（神経模倣）・コンピューティングへの応用。

<ファシリテーター＞金子 邦敬株式会社AIST Solutions 経営戦略本部 Webマーケティング室

一橋大学大学院 経済学研究科 博士前期課程修了。

2022年産総研入所。2023年4月の（株）AIST Solutions立ち上げに伴い出向。前職から一貫して事業企画、プロセス標準化やフロー改善に従事。

近年ではWebコンテンツ施策の戦略から事業設計、実装・現場検証までを一気通貫で主導。専門はプロセス標準化とデータ活用を基盤にしたシステム設計とその実装。最近のマイブームはChatGPTとの対話。

＜問い合わせ事務局＞

AIST Solutions イベント運営担当

E-mail：webmktg-eve-ml@aist-solutions.co.jp



