「プロダクト×AIアートの最前線」ゴルフグリップメーカー、NO1-GRIPが韓国AIアーティスト、〈SeHun Choi〉と国境を越えたコラボレーション映像を公開！！

株式会社NOWON

株式会社NOWON（所在地：東京都江東区 代表取締役：徳山隆）が運営するNO1-GRIPは韓国を拠点に全世界で活動するAIアーティスト SeHun Choi氏（チェ・セフン氏） 氏とのコラボレーション映像を正式にリリースいたしました。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=knPHitLldm8 ]

NO1-GRIP Brand Movie

このプロジェクトは、NO1-GRIPの革新的な製品デザインと、チェ・セフン氏が得意とするAIクリエイティブ技術の融合によって実現した映像作品です。

先進的なビジュアル・エフェクトと力強い表現を通じて、NO1-GRIPのブランドのエネルギーと世界観を新たな形で描き出しています。

◼︎背景・目的

近年、AI技術の進化にともない、映像表現の可能性は大きく広がっています。

NO1-GRIPは、日々進化するテクノロジーとブランド体験を融合させることで、製品価値をより豊かに伝えることを目指してきました。

この理念のもと、AI動画アート分野で高い評価を得ているチェ・セフン氏をアーティストとして迎え、ブランドとクリエイティブの共鳴を図るプロジェクトを立ち上げました。

◼︎コメント

徳山隆株式会社NOWON 代表取締役徳山隆

NO1-GRIPは創業以来、数値や理論だけでは測れない手から伝わる「人の感覚」を何よりも大切にしてきました。

今回、AIという最先端技術を用いながらも、人間の感性や無意識の美しさを表現するSe Hun Choi氏の作品に触れ、その姿勢が私たちの哲学と深く共鳴しました。

技術の進化と感性の融合--その必然的な出会いとして、本コラボレーションは生まれました。

AIアーティストチェ・セフン氏

手が触れ合う一瞬の緊張、

動き出す直前に立ち上がる感情、

そして結果が決まる前の沈黙――

この作品は、そうした刹那の感覚を視覚言語へと置き換えるプロセスでした。

NO1-GRIPは、製品を説明するのではなく、使う人の体験によって完成される余白を大切にするブランドだと感じています。

その姿勢は、私の制作スタンスとも自然に響き合いました。

今回のコラボレーションが、機能や性能を超えて、使う人が自分自身の感覚をあらためて認識するきっかけとなることを願っています。

チェ・セフン氏

◼︎映像の特徴

今回の映像作品は、NO1-GRIPのブランドコンセプトと、チェ・セフン氏によるAI技術を融合させたユニークな表現を追求しています。

注目すべきポイント▼

〈東京と大阪のランドマークを舞台に〉

日本の象徴的な東京タワーや富士山、大阪 道頓堀の都市風景を大胆に取り入れ、ブランドの世界観を都市と文化の文脈で表現。

〈AIファッションショーの演出〉

AIによって生成されたダイナミックな映像が、リアルとデジタルが交錯する未来感あふれるファッションショーを演出。

〈ブランドとテクノロジーの融合〉

NO1-GRIPのプロダクトデザインの美しさと機能性を、AI映像技術によって新しい視覚体験として提示。

◼︎公開情報

公開日：2026年2月12日

視聴方法：公式SNSにて公開予定

・NO1-GRIP Instagram : https://www.instagram.com/no1grip_official/

・NO1-GRIP youtube：https://www.youtube.com/watch?v=knPHitLldm8

・SeHun Choi : https://www.instagram.com/se.hunchoi/

◼︎About 〈SeHun Choi〉 / チェ・セフン◼︎

AIアーティスト チェ・セフン〈SeHun Choi〉 / チェ・セフン

韓国を拠点に活動するAI動画制作アーティスト。先進的なAI技術を駆使し、映像やファッションショーなど多様な表現を通して、都市・文化・ブランドの融合を独自の視覚体験として提示している。

～When AI nspires human～

생성형 AI를 통해 현실의 경계를 확장하고 ,

익숙한 일상에 낯선 시선을 더합니다.

生成AIを通じて現実の境界を拡張し、

慣れ親しんだ日常に新しい視点を加えます。

公式HP▼

https://www.sehunchoiart.com/?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnTofM6wN_bytoIoYP1fkaVe0-YNUhI_HOShLvFM6E2FlBen75_dxm2_G8TSw_aem_lUZWIlf_pSRSKHgRYqMHXw(https://www.sehunchoiart.com/?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnTofM6wN_bytoIoYP1fkaVe0-YNUhI_HOShLvFM6E2FlBen75_dxm2_G8TSw_aem_lUZWIlf_pSRSKHgRYqMHXw)

⚫︎学歴

・ ボストン建築大学 修士課程（休学）

・ ジョージブラウン・カレッジ 建築工学科 卒業

⚫︎受賞

・ アジア現代美術青年作家展 大賞（ソウル特別市長賞 受賞）

⚫︎コラボレーション

・ 国立博物館 韓国初AI作品 所蔵用制作

（ハンソン百済博物館、制作中）

・ Adobe Photoshop アーティスト ノウハウチュートリアル（制作中）

・ Samsung Display × アート コラボレーション

（CES 2026, ラスベガス）

・ HYUNDAI MOBILITIES コンテンツ制作

（ソウル・大韓民国）

・ 新世界百貨店 夏季キャンペーン × アーティスト

（ソウル・大韓民国）

・ NO1 GOLF GRIP アート制作

（東京・日本）

・ モンゴルファッションウィーク コンテンツ制作

（モンゴル）

⚫︎活動・講演

・ OpenAI Creative Lab（ソウル・大韓民国）

・ AIクリエイター政策懇談会（国会議事堂）

・ AIデザインアワード 国際審査員

（AI DESIGN AWARD／スペイン）

・ AIアーティストアワード 審査員

（アーバンブレイク／大韓民国）

・ TEDxED 講演（ソウル・大韓民国）

・ トロント大学 建築学部 講演

（トロント・カナダ）

・ 韓国芸術総合学校 講演

（ソウル・大韓民国）

・ CTRL+SHIFT 講演

（トロント・カナダ）

・ J-CURVE 講演

（ソウル・韓国）

・ Islington Junior School 講演

（エトビコ・カナダ）

・ COLOSO オンラインクラス

（ソウル・韓国）

・ ICON ARCHITECTS INC ワークショップ

（トロント・カナダ）

⚫︎DDP Seoul Light 2025

The Valley and Light

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=X9OWfJf7zJQ ]

⚫︎TedxEd

AI, a New Way to See

⚫︎OpenAI Creative Lab

Seoul Cohort

⚫︎”INFLATED”シリーズ

◼︎About NO1-GRIP◼︎

～日本初、世界初。こだわったのはMADE in JAPANであること～

これまでにないものをつくるために。

理想のタッチ、フィール、フィット感を生みだすために。

私たちが譲れなかったこと。

それは、生産を国内で完結させることでした。

国内生産ならではの高い技術力。開発者と技術者で密に重ねられる議論。

NO1グリップの質感を、精密なものへと仕上げるために。

国内生産だからこそ、開発者と技術者の思いは結実する。

プロダクトを生みだすときに、必要なこと。

それは、生産に関わる者すべてが一つになること。そうすることではじめて、プロダクトの質の高さは伴います。

NO1グリップが求めたのは、手に吸い付くような高い密着度。

そのために、擁した開発期間は約2年間、強い信頼感とコミュニケーションスピードを基にして。

優秀な技術を持つ日本の工場と意見を重ね合い、想いを一つにして開発・修正を繰り返しました。

試行錯誤の末に素材として見出したのは、ゴムではなく高精度樹脂。

そして、表面の溝の仕上げを全て手作業で行う、など細部にまで思想を徹底しました。

▪️NO1-GRIP OFFICIAL SHOP▪️

自社工房でグリップ交換可能

〈事前予約で10%OFF〉

https://www.nowon-no1grip.com/officialshop.html

NO1-GRIPの『グリップ交換専用工房』では、 NO1-GRIPの全グリップに加えて、オンラインショップ限定グリップ等も交換可能!！

サンプルグリップを実際に握っていただき、ご希望のグリップをお選びいただけます。

グリップ交換は、13本フルセットで1時間程度で交換が可能。

即日交換ご希望の方は、店内でお待ちいただけるスペースもご用意しております。

当店でグリップ購入をされた方は交換工賃は無料とさせていただきます。

（お持ち込みでの交換工賃：1本800円）

〈お問い合わせ先〉

株式会社NOWON

〒135-0051

東京都江東区枝川1-14-4

03-5665-2255

公式HP：https://www.nowon-no1grip.com/index.html

Instagram：https://www.instagram.com/no1grip_official/

X：https://www.instagram.com/no1grip_official/

PR担当：金愛那

kimaena0105@gmail.com