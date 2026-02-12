「大人の肌と生活に、ハーブの知恵を。」ガリラヤ発メディカルハーブコスメ MORAZ、2026年初春リブランディング始動

株式会社MOTHEREARTH

株式会社MOTHER EARTH（本社：東京都港区、代表取締役：廣岡 輝、ブランドマネージャー：水嶋 茂尭）は、ガリラヤ発のメディカルハーブコスメ MORAZ（モラズ） を、2026年初春よりリブランディングいたします。

これまで「あなたと大切な人に寄り添うメディカルハーブブランド」として歩んできたMORAZは、新たに 「40代からのご自愛」 をキーワードに、年齢を重ねることで生まれる肌や生活の変化に、優しく寄り添うブランドへと進化します。

メディカルハーブの知恵を、特別な日のケアではなく、毎日の生活の中で“続けられる習慣”として届けること。 それが、これからのMORAZが目指す姿です。

◆ブランドディレクターに写真家 SONOE が就任

今回のリブランディングにあたり、写真家 SONOE がブランドディレクターとして参加いたします。

SONOEは、スティルライフやポートレートを中心に、「生きることの喜び」や「心に残り続ける瞬間」を写し出してきた写真家です。華やかさや若さを誇張するのではなく、生活の中にある静かな時間、整えようとする途中の美しさを捉えるその視点は、MORAZが掲げる「ご自愛」という価値観と深く共鳴しています。

本リブランディングでは、SONOEの感性を通して、MORAZの世界観をビジュアル面からも再構築していきます。

＜SONOE プロフィール＞

新潟県出身。東京造形大学卒業。荒木英仁に師事。

2003年「Lightinguz」を設立し独立。スティルライフ、ポートレート、インテリアを中心に広告写真等で活躍。

公益社団法人日本広告写真家協会（APA）正会員。ニコンカレッジ講師。

◆バレンタイン限定企画｜「贈る日」だけでなく、“自分をいたわる日”へ

リブランディング第一弾企画として、バレンタインシーズン限定の “ご自愛企画” を実施いたします。

大切な人に想いを贈る日であると同時に、自分自身の手や肌に「ありがとう」を伝える時間として。

MORAZは、日々の生活にそっと寄り添うメディカルハーブのケアを提案します。

【数量限定】ブランドディレクター就任記念 バレンタイン〈ご自愛ハンドケアキット〉

名称：ブランドディレクター就任記念「バレンタイン〈ご自愛ハンドケアキット〉」

セット内容：ポリゴナム ハンドクリーム 100mL × 2本

特別価格：販売価格の 30％OFF（楽天市場 MORAZ公式ショップ限定）

※なくなり次第、販売終了となります。

＜コンセプト＞

毎日使う手に、メディカルハーブの知恵を。

家事や仕事で酷使される手を、無理に覆うのではなく、本来の調子へと静かに整えていくハンドケアを、バレンタイン限定の特別キットとしてご用意しました。

自分へのご褒美としても、大切な人への“気遣いのギフト”としてもおすすめです。

◆MORAZが目指すこれから

MORAZは、年齢を否定するのではなく、今の自分の身体と生活を尊重するための メディカルハーブブランド として歩み続けます。「治す」ためではなく、調子のいい日々を積み重ねるために。

みなさまの毎日を、ちょっと豊かに。

◆お客様からのお問い合わせ先



「MORAZ」ブランドサイト：https://moraz-jp.com/

「MOTHER EARTH」サイト：https://www.motherearth-jp.com/

（問い合わせフォームよりご連絡いただけますと幸いです）／OPEN 10:00～17:00

（祝祭日、年末年始、夏季休暇を除く月～金曜日）

【株式会社MOTHER EARTH 会社概要】

□住所 〒105-6234 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズ 34階

□代表取締役 廣岡 輝

□事業内容

弊社はサステナブル、ウェルネス、オーガニック、ヴィーガンをメインワードとする

ビューティ＆ヘルスケアを中心に活動する事業コンサルティング会社として創業し、

さまざな人、企業、地域の持続可能性と文化多様性を発展させる取り組みをしております。