「京都産九条ネギの巻きかつ」を2/18(水)より期間限定販売　～やさしい甘みとシャキッと食感が広がる、爽やかな味わい～

井筒まい泉株式会社



井筒まい泉株式会社（本社：東京都港区、代表：國弘 克英）は2026年2月18日（水）より「京都産九条ネギの巻きかつ」の販売を開始します。

とんかつ×京都産九条ネギ、この冬登場の新商品

まい泉で人気の「巻きかつ」シリーズに、新商品が期間限定で登場します。京都産九条ネギは、京都盆地の穏やかな気候と清らかな水に育まれた、香り高くやわらかな食感が特長の伝統野菜です。冬のこの時期、甘みが増して一層美味しくなっています。「京都産九条ネギの巻きかつ」では、食べやすいように刻んだたっぷりの京都産九条ネギを豚肉で包み込みました。広がるやさしい甘みとシャキッとした食感、爽やかな香りを、一口ごとにお楽しみいただけます。

■商品名 ：京都産九条ネギの巻きかつ

■販売価格：378円（税込）

■販売期間：2026年2月18日（水）～3月24日（火）予定

■販売店 ：全国直営店にて販売 エキュート秋葉原店および、揚げ物の取扱いがない店舗では販売しておりません。

※店舗検索はこちら https://mai-sen.com/shop/#shopsearch

期間限定の京都産九条ネギの巻きかつが入った「春のミックスフライ弁当」も同日より発売

まい泉では、季節ごとの味わいをお楽しみいただける期間限定のお弁当をご用意しております。2月18日（水）より登場する「春のミックスフライ弁当」は、「京都産九条ネギの巻きかつ」に、まい泉の人気定番「ヒレひとくちかつ」と「エビフライ」を詰め合わせた、ボリューム満点のひと品です。季節の味わいと定番の美味しさ、どちらも楽しみたい方におすすめです。

■商品名 ：春のミックスフライ弁当

■販売価格：1,188円（税込）

■販売期間：2026年2月18日（水）～3月24日（火）予定

■販売店 ：全国直営店にて販売 エキュート秋葉原店および、揚げ物の取扱いがない店舗では販売しておりません。※店舗検索はこちら https://mai-sen.com/shop/#shopsearch

まい泉のこだわり

豚肉 世界中から取り寄せた豚肉を毎日毎日チェックして、合格した豚肉のみを使用。筋を引き、叩いて肉の繊維をほぐします。手間隙のかかる作業ですが手抜きはできません。1本の筋の切り損ないが揚げた時の肉の形を崩し、またお召し上がり頂く際の食感を変えてしまうからです

パン粉と揚げ油 パン粉は、指定レシピで焼いたパンから毎日作った生パン粉を使用しています。市販のものとは中身・大きさ・形状が異なる、まい泉独特のパン粉です。そして揚げ油もまい泉の特注品。加熱時間を調節しながら、丁寧に揚げていきます。艶があり、カラッと、そしてふわっと花が咲くような衣の広がり、これをまい泉では『剣立ち』と呼び、まい泉のとんかつの自慢です。

ソース まい泉では現在、甘口・辛口・サンド用・黒豚用の4種類のソースを製造しています。

基本的なレシピは創業当時のまま、新鮮な野菜や果物を材料に、創業者のこだわりを受け継いだ熟練の職人が丁寧に味を確認しながら調合しています。

井筒まい泉株式会社について

とんかつ まい泉は1965年の創業以来、「箸で切れるやわらかなとんかつ」にこだわり、お子様からご年配の方まで皆様に美味しく召し上がっていただくための努力を続けてまいりました。「お客様の美味しい笑顔のために」を企業理念とし、全国のデパ地下やエキナカの直営販売店約70店、レストラン14店のほか、卸事業、ケータリング事業、EC販売も展開しています。

【会社概要】

社名：井筒まい泉株式会社

本社所在地：東京都港区北青山2丁目12-5 KRT青山2階

設立：1965年11月

代表取締役：國弘 克英

事業内容：レストラン事業、百貨店・商業施設等での直営販売事業

デリバリー事業、卸販売、通販事業、海外事業