Cafe24、AI検索環境の変化に対応し、ECサイトのSEO基準を強化

CAFE24 JAPAN株式会社

グローバルで200万ブランドが利用するECプラットフォーム「Cafe24（カフェ24）」を運営するCAFE24 JAPAN株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：李 在碩、以下「Cafe24」）は、昨今の人工知能（AI）によるWEB検索環境の変化に対応し、SEO（検索エンジン最適化）機能を大幅にアップデートしたことをお知らせいたします。

今回のアップデートでは、AI検索エンジンがオンラインショップの情報をより正確に理解できるよう「llms.txt」を導入したほか、生成AIによる検索（GEO：Generative Engine Optimization）に最適化された戦略を強化しました。これにより、Cafe24を利用する事業者は追加で特別な作業をする必要なく、AIに親和的に受け入れられることで、ショップ情報を自動で最適化することが可能となります。

■AIによる「ゼロクリック検索」時代の到来とSEOの再定義

近年、AIが検索結果を直接要約して提供する「ゼロクリック検索」が急速に広がっています。従来の検索エンジンでの上位表示を目指すSEOに加え、現在はChatGPTやPerplexityといったAIエージェントに自社ブランドの情報を正しく認識させる「GEO（生成エンジン最適化）」の重要性が急速に高まっています。

Cafe24は、こうした検索パラダイムの変化をいち早く捉え、事業者が変化するデジタル環境においても検索露出の競争力を維持・強化できるよう、今回の技術アップデートを実施いたしました。

■アップデートのポイント

- 「llms.txt」導入によるAI検索エンジンの理解度向上AI検索エンジンがショップの構造、ポリシー、商品カタログ、ブランドストーリーを理解しやすい形式で提供する専用ファイル「llms.txt」を自動生成します。これにより、AI検索エンジンがオンラインショップの情報をより適切に理解できるようになります。- グローバル市場での競争力を高める「インターナショナルSEO」AI検索エンジン最適化に加え、海外進出を目指すブランド向けに、多言語メタデータの自動最適化や、hreflangタグの自動管理機能を強化しました。これにより、海外からの流入トラフィックの増大とグローバルな認知度向上をバックアップします。

このようなAI検索へのパラダイムシフトは、EC事業者にとって新たな成長機会となります。

今後もCafe24は、ECプロフェッショナルとしてのノウハウと最先端技術をいち早く提供し、ブランドの持続的な成長とビジネス拡大を総合的に支援してまいります。

■Cafe24について

Cafe24は1999年に韓国で創立されたグローバルECプラットフォームです。グローバルで現在200万以上のブランドがCafe24を利用してネットショップを運営しています。誰でも簡単に世界市場に向けたオンラインビジネスを展開できるよう、ECソリューションや広告・マーケティングなど様々なサービスをワンストップで提供しています。

【会社概要】

会社名：CAFE24 JAPAN株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門1丁目17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階

代表者：李 在碩

公式サイト：https://global.cafe24.com/jp?utm_source=press&utm_medium=page&utm_campaign=fgs_japan_press(https://global.cafe24.com/jp?utm_source=press&utm_medium=page&utm_campaign=fgs_japan_press)



【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】

CAFE24 JAPAN株式会社 広報担当

メール：press@cafe24.co.jp