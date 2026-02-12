【完結まであと2巻】怪盗レッド㉙本日発売＆「完結直前☆フェア」スタート！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は本日2月12日、児童文庫レーベル・角川つばさ文庫より『怪盗レッド（２９） 怪盗と探偵と泥棒の合同プロジェクト☆の巻』を発売しました。

また同日より、対象書籍を購入しアプリで応募した方の中から、抽選で20名様にスペシャルアクリルスタンドが当たる「完結直前☆フェア」を開始しました。

『怪盗レッド（２９） 怪盗と探偵と泥棒の合同プロジェクト☆の巻』

累計160万部を突破した、角川つばさ文庫の大人気シリーズ「怪盗レッド」の29巻が本日発売されました。これまでのスターキャラクターたちが集結した、読み応え抜群の1冊です。

また17年もの間、読者たちに長く愛されてきた本シリーズは、2026年6月に発売予定の30巻をもって完結いたします。

本編だけでなく、主人公以外にも魅力的なキャラクターを数多くとりそろえた本作は、サイドキャラを主人公に据えて単独でも読むことのできる「怪盗レッド THE FIRST」「少年探偵 響」「怪盗ファンタジスタ」「探偵七音はあきらめない」などの関連シリーズも次々と展開し、大きな盛り上がりを見せてきました。

【初回限定】表紙カバー裏に、ここでしか読めない書き下ろしSSつき！

29巻及び30巻（2026年6月発売予定）には、初回限定で、カバーの裏面に限定書き下ろしSSがついています。

ぜひ、ここでしか読めないスペシャルな物語をお楽しみください！

※数量に限りがございますので、気になる方はお早めにチェックしてください。

「完結直前☆フェア」実施中！

「アクリルスタンドがほしい！」というファンからのリクエストに応え、抽選で20名様にスペシャルアクリルスタンドが当たる「完結直前☆フェア」が本日よりスタートしました。

対象書籍を2冊買ったレシートで、KADOKAWAアプリから応募できます。

「怪盗レッド」シリーズ（1～29巻）だけでなく、本作に関連する「少年探偵 響」シリーズ（全8巻）、「探偵七音はあきらめない」シリーズ（全2巻）のほか、単行本「怪盗レッド THE FIRST」シリーズ（全2巻）、『怪盗ファンタジスタ 黄金の翼は、もがれない』も対象です。

■レシート対象期間：2026年2月9日（月）～4月30日（木）

応募要項などの詳細は、以下のページをご参照ください。

▼「怪盗レッド完結直前☆フェア」ページ

https://tsubasabunko.jp/blog/campaign/entry-17266.html

現役大学院生書評家・あわいゆき氏によるエッセイも公開！

シリーズ初期の頃に小学生で、当時読者の一人だったあわいゆき氏。

「あのころのぼくらにとって、『怪盗レッド』とはなんだったのか」と銘立ったエッセイで、本作の魅力を余すところなく語っています。

女子も男子も、子どもも大人も、みんなが夢中になった本シリーズ。

いま「怪盗レッド」を読んでいる人にも、かつて読んでいた人にも本作の魅力が改めて伝わる内容です。ぜひご一読ください。

エッセイは以下の媒体でお読みいただけます。

▼児童書ポータルサイト「ヨメルバ」

https://yomeruba.com/plus/news/bookinfo/entry-146176.html

▼KADOKAWA文芸WEBマガジン「カドブン」

https://kadobun.jp/reviews/review/entry-151093.html

▼ダ・ヴィンチweb

https://ddnavi.com/article/1323256/a/

10ヶ月連続！完結記念キャンペーンも開催中

「怪盗レッド」公式Xアカウントで、イラストレーターしゅー氏が手がけた全イラストを1日1～2作ずつ振り返る、「#ほぼ毎日怪盗レッド名場面」を公開中。

（完結巻30巻刊行予定の2026年6月まで継続予定）

また、自分の好きな「怪盗レッド」のカラーイラストや、文庫未収録の短編を印刷して、ポストカードサイズの「自分だけのオリジナル怪盗レッドファンブック」が作れるコンビニプリント企画も開催しています（※ファミリーマート、およびセブン-イレブン対象）。

その他、初期からのファンも、最近レッドを知ったファンも、あらゆる読者が楽しめる企画が進行中です。

詳細は、角川つばさ文庫公式サイトの完結記念キャンペーンページ、または「怪盗レッド」公式Xアカウントをご確認ください。

■完結記念キャンペーンページ：https://tsubasabunko.jp/blog/editor/entry-16405.html

■「怪盗レッド」公式Xアカウント：https://x.com/KRed10th

29巻のあらすじ

最強最悪の敵の組織、タキオンの内部分裂の現場を見てしまった、わたしたち、

怪盗レッド、そしてファンタジスタ。

さらに続けて、タキオン幹部のゼスが白里響に仕掛けたワナと、ゼス自身の逮捕…。

なにかへんだよ。わるい予感がする。

みんな知ってるでしょ、私の勘が当たること。

胸がざわざわする中、私たちの学園は、学年の終わりのいろんな楽しい行事が。それを見るたび、私たちは心に誓うんだ。

みんなの笑顔を、平和な毎日を、守りたい。

それで私はレッドを続けてきたんだからって！

ーーそしてとうとう始まった。タキオンの攻撃。

やつらの作戦の全貌はわからないけどーー「さからうな」って、圧をかけてくるような、インケンなやりかた！

わたしたちレッド、ファンタジスタ、盗賊組織ラドロ、そして白里響までくわわって――絶対止める！！！

著者紹介

作：秋木 真

静岡県生まれ、埼玉県育ち。『ゴールライン』（岩崎書店）でデビュー。角川つばさ文庫での作品のほか、集英社みらい文庫「リオとユウの霊探事件ファイル」シリーズ、講談社青い鳥文庫「悪魔召喚！」シリーズ、2024年は初の一般文庫である『助手が予知できると、探偵が忙しい』（文春文庫）、『半妖リサーチ！』（ポプラ社キミノベル）がスタート。活躍の幅を広げている。

絵：しゅー

マンガ家・イラストレーター。イラスト担当作に「怪盗レッド」「少年探偵響」「怪盗レッドTHE FIRST」のほか、マンガ家・晴野しゅーとしても活躍中。

書誌情報

『怪盗レッド（29） 怪盗と探偵と泥棒の合同プロジェクト☆の巻』

書名：『怪盗レッド（29） 怪盗と探偵と泥棒の合同プロジェクト☆の巻』

作：秋木 真 絵：しゅー

発売日：2025年2月12日（電子書籍同日発売）

レーベル：角川つばさ文庫

ISBN：9784046323903

仕様：新書判

価格：858円（本体780円＋税）

発行：株式会社KADOKAWA

詳細：https://tsubasabunko.jp/product/red/322507000951.html

作品PV：https://youtu.be/v7fK-f8cYoA

角川つばさ文庫とは

「角川つばさ文庫」は、2009年3月に創刊した子どもたちの「読みたい気持ち」を応援する児童文庫シェアNO.1※レーベルです。KADOKAWAの持つコンテンツや読者を楽しませるノウハウを子どもたちのために駆使し、青春、冒険、ファンタジー、恋愛、学園、SF、ミステリー、ホラーなど幅広いジャンルの作品を刊行しています。レーベル名には、物語の世界を自分の「つばさ」で自由自在に飛び、自分で未来をきりひらいてほしい。本をひらけば、いつでも、どこへでも……そんな願いが込められています。主な作品に『ぼくらの七日間戦争』『怪盗レッド』『四つ子ぐらし』シリーズなど。

※出典：児童文庫レーベルトップシェア。公益社団法人 全国出版協会 出版科学研究所調べ（2025年3月）

■角川つばさ文庫公式サイト：https://tsubasabunko.jp/

■角川つばさ文庫公式Ｘ：https://x.com/tsubasabunko

■角川つばさ文庫LINE公式アカウント：https://page.line.me/tsubasabunko

■角川つばさ文庫公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tsubasabunko