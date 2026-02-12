よもぎのブレンド・増量で、“香り広がる”リニューアル。『4コ入 よもぎ草餅(つぶあん)』　2月23日（月） より発売

井村屋グループ株式会社

井村屋株式会社（本社：三重県津市高茶屋七丁目1番1号、社長：岩本 康）は、包みたてのおいしさがそのまま味わえる冷凍和菓子4コ入シリーズから、『4コ入 よもぎ草餅（つぶあん）』を2026年2月23日(月)より季節限定で発売します。

香り・粒感・出来たて感。三拍子そろった、春の香り豊かな季節限定フレーバー

井村屋の冷凍和菓子『4コ入 よもぎ草餅(つぶあん)』は、2022年の発売以降、春の味わいを楽しめる季節限定品として断続的に展開している商品です。よもぎの香り高さやあんこのおいしさ、冷凍だからこそ実現できる「出来たての味わい」を高く評価いただいて人気を拡大。2024年度においては、シリーズの季節限定品の中で過去最高出荷数を記録しました。

近年、よもぎはスイーツ・ドリンク、よもぎ蒸しなどで話題となり、注目が集まっている人気素材です。販売のご要望も多くいただくフレーバーであることから、このたびリニューアル発売します。2種のよもぎをブレンドし配合量をアップさせたほか、あずきの存在感を楽しめるつぶあんにこだわり、よもぎやあずきの風味をよりいっそうご堪能いただけるようレシピをブラッシュアップしました。

買い置きできるデザートとして手軽にお楽しみいただけるほか、季節行事のおともにもおすすめです。

【冷凍和菓子4コ入シリーズ】

出来たての一番おいしい状態を急速冷凍によりキープすることで“包みたてのおいしさ”を味わえる、人気の餅菓子商品です。電子レンジ対応の切り離せるトレーを採用しており、お皿いらずで食べたい個数だけ時短解凍できます。

また、賞味期間は冷凍で 1年間とロングライフ。

“和菓子は日持ちしない”というイメージを覆し、いつでも手軽に包みたてのおいしさをお召しあがりいただけます。

『4コ入 よもぎ草餅（つぶあん）』商品特長

１.キーワード「香り広がる」を実現する、3つのリニューアルポイント

よもぎがよりフレッシュに濃く香る「香り広がる」よもぎ草餅を目指し、レシピをブラッシュアップしました。

◆特長の異なる2種のよもぎをブレンド

味に厚みがあり後味の余韻が楽しめるよもぎペーストと、口に入れた瞬間に新鮮な風味が広がるよもぎペーストをブレンド。インパクトがありつつも奥行きのある味わいとなりました。

◆よもぎペーストを増量

よもぎ本来の力強い香りと風味をさらに楽しめるよう、従来レシピよりよもぎペーストの配合量をアップしました。よもぎ好きの方にはたまらない香り豊かなおいしさが広がります。

◆つぶあんのレシピを調整

よもぎの香りと調和しよもぎを引き立てるすっきりとした甘さへ、あんの配合を見直しました。

２.餅生地にもあんにも妥協しない！「老舗の味」を目指した製造工程・素材へのこだわり

よもぎの繊細な香り成分を守るため、2段階に分けてよもぎを投入するこだわりの製法を採用。風味や色を重視して選び抜いたフレッシュなよもぎペーストのみを、歯切れのよい上新粉を使った餅生地に練り込んでいます。

あんには北海道産小豆を使用し、井村屋独自の「煮あずき製法」で煮汁ごと炊き上げました。あずきのおいしさを閉じ込めることで、よもぎを引き立てながらもその香りに負けないしっかりとした存在感を楽しめるつぶあんに仕上げています。

３.“出来たて”をキープする、急速冷凍のちから

急速冷凍技術により、包みたてのおいしさをそのままキープして冷凍しています。保存料や必要以上の糖類を使う必要のない冷凍食品の特性を活かし、「素材本来のおいしさ」を楽しめるほか、解凍すれば出来たてのやわらかさ・味わいとなります。

老舗和菓子屋の店頭で作りたてを手に取るような特別なひとときを、おうちでお手軽に。

『4コ入 よもぎ草餅（つぶあん）』商品情報

好評発売中！井村屋の「冷凍和菓子4コ入シリーズ」

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38645/table/297_1_0c8c89477f99cd110fea1fdff8a99953.jpg?v=202602121151 ]

本シリーズは「包みたてのおいしさ そのままフローズン」をコンセプトに展開しています。

4コ入 クリーム大福（つぶあん）

国産もち米を杵つきで仕上げたもっちりと粘りのある生地で、風味の良いつぶあんとホイップクリームを包みました。

4コ入 きなこおはぎ（つぶあん）

国産もち米から作ったおはぎ生地でほど良い甘さのつぶあんを包み、風味豊かな国産きなこをたっぷりとまぶしました。

4コ入 あん入黒糖わらび餅（こしあん）

本わらび粉と沖縄県産黒糖を配合したわらび餅で、なめらかなこしあんを包み香ばしい京きなこをまぶしました。

●詳しくはこちら！「冷凍和菓子4コ入シリーズ」ブランドサイト

https://imuraya-cp.jp/reito_wagashi/