【3/12（水）開催】日経印刷株式会社、第3回SIPマテリアルシンポジウム「成果報告会」（主催：国立研究開発法人物質・材料研究機構｜NIMS）にて運営協力

日経印刷株式会社


日経印刷株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：廣瀬智）は、2026年3月12日（木）開催の第3回SIPマテリアルシンポジウム「成果報告会」（主催：国立研究開発法人物質・材料研究機構 NIMS、共催：内閣府、後援：文部科学省、農林水産省、経済産業省）の運営を支援いたします。



第3回SIPマテリアルシンポジウム「成果報告会」

本シンポジウムは、戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第3期で推進する「マテリアル事業化イノベーション‧育成エコシステム」課題の成果報告会です。


当日は様々な伴走支援、データ駆動開発支援により、まさにユニコーンに成長しようとしている「ユニコーン候補」の実例の他、マテリアル産業においてどのようにスタートアップ、新事業を生み出せるのか、支援はどうあるべきか、実践的な取り組みをご紹介します。



https://sip-seika.nims.go.jp/
日経印刷は、印刷事業をコアとしながら、デジタルコンテンツ制作やイベント開催・配信支援等、多様なニーズに応えうるワンストップ・ソリューションを提供しております。


これまで培ってきた知識と経験、クリエイティビティを活かし、マテリアルシンポジウム成果報告会の成功に向けて尽力いたします。


プログラムディレクターからのメッセージ

本シンポジウムは、SIP第3期マテリアル課題として取り組んできた、革新的な新産業・スタートアップの創出、事業化支援、そしてデータ駆動型開発を支えるエコシステム構築の成果を共有する場です。


これまで産学官が一体となり、多くの知見と挑戦を積み重ねてきました。


ぜひ会場にお越しいただき、成果と議論を“現場の熱量”とともに直接感じていただければ幸いです。


多くの皆さまのご参加を、心よりお待ちしております。





プログラムディレクター 木場 蘒介

SIP第3期「マテリアル事業化イノベーション・育成エコシステムの構築」


プログラムディレクター　木場 蘒介


開催概要


[表: https://prtimes.jp/data/corp/82875/table/7_1_0797ac4752a3600d30aa40d13aabbdca.jpg?v=202602121151 ]


本シンポジウムへのご参加には、事前登録が必要です。


参加をご希望される方は、以下のフォームよりお申し込みをお願いいたします。


https://sip-seika.nims.go.jp/registration


プログラム


※敬称略


※プログラムは都合により変更になる場合があります



◯開会挨拶　10:00-


　プログラムディレクター　木場 蘒介



◯主催挨拶　10:05-


　NIMS 理事長　宝野 和博



◯来賓挨拶　10:10-


　内閣府 政策参与・プログラム統括　南部 智一



◯事業概要　10:15-


　プログラムディレクター　木場 蘒介



◯成果報告:サブ課題B(1)



　●成果報告:サブ課題B(1)　10:25-


　「マテリアルユニコーン育成のための材料情報基盤連携と人材創出」


　NIMS　源 聡



　●成果報告:サブ課題B(1)　10:40-


　「材料データ秘匿計算・学習に基づくデータ基盤連携技術開発」


　AIST　三宅 隆



◯成果報告:サブ課題A(1)



　●成果報告:サブ課題A(1)　10:55-


　「スタートアップを育成するエコシステム形成に関する研究」


　NIMS　松本 信介



　●成果報告:サブ課題A(1)　11:05-


　「大熊ダイヤモンドデバイス(株)への支援を基にしたユニコーン創出手法」


　北海道大学　小野 裕之



　●成果報告:サブ課題A(1)　11:15-


　「フラックス法育成結晶に基づく事業の構築支援手法開発」


　信州大学　土井 達也



◯パネルディスカッション　11:25-


　「データ駆動開発と事業化支援が織り成すマテリアルユニコーン育成プラットフォームとは」



　・パネリスト


　　プログラムディレクター　木場 蘒介


　　サブ・プログラムディレクター　出村 雅彦


　　サブ課題B(1) NIMS　源 聡


　　サブ課題B(1) AIST　三宅 隆


　　サブ課題A(1) 北海道大学　小野 裕之


　


　・モデレーター


　　サブ・プログラムディレクター補佐　林田 大造



◯昼食休憩　12:15-



◯成果報告:サブ課題C(1)



　●成果報告:サブ課題C(1)　13:00-


　「海水と淡水の出会いが生み出すクリーンエネルギー」


　NIMS　一ノ瀬 泉



　●成果報告:サブ課題C(1)　13:20-


　「フラックス法育成結晶に基づくシリアルマテリアルユニコーン創出」


　信州大学　手嶋 勝弥



　●成果報告:サブ課題C(1)　13:40-


　「究極素材ダイヤモンドが実現する超高速ITインフラ」


　大熊ダイヤモンドデバイス株式会社　星川 尚久



　●成果報告:サブ課題C(1)　14:00-


　「世界初の早期膵臓がん診断事業」


　AIST　今野 雅允


　


　●成果報告:サブ課題C(1)　14:20-


　「新炭素材料GMSを用いたリチウムイオン電池の電極プロセス革命」


　株式会社3DC　黒田 拓馬



◯休憩　14:40-



◯テーマメンタリング報告：サブ課題C(1)準採択およびC(2)　15:00-


　サブ・プログラムディレクター　瀬戸山 亨


　NIMS SIP推進室 NIMSエンジニア　高橋 要



◯SIPのその先へ：社会実装から社会変革へ　15:30-


　プログラムディレクター　木場 蘒介



◯閉会挨拶　15:40-


　SIPマテリアル課題評価委員会 委員長　林 隆一



お問い合わせ先


カンファレンスの内容に関するお問合せ先


　国立研究開発法人物質・材料研究機構（NIMS）


　SIP推進室


　E-Mail：sip3material_event=nims.go.jp（[ = ] を [ @ ] にしてください）



参加申込に関するお問い合わせ先


　第3回SIPマテリアルシンポジウム「成果報告会」開催支援会社（日経印刷株式会社）


　E-mail：nims-sipmaterial=nik-prt.co.jp （[ = ] を [ @ ] にしてください）




日経印刷は東京の総合印刷会社です。


『人の想いをカタチに」創業から60年、お客様のご愛顧の元、信頼と実績を積み重ねてまいりました。出版物や商業印刷物の企画、制作から製版、印刷、製本、発送等の幅広いサービスで価値創造のお手伝いをいたします。
また、動画やWeb、配信といったデジタル分野も含めた新市場の開拓と印刷会社の枠を超えたワンストップ・ソリューションをご提供しています。



【会社概要】


会社名：日経印刷株式会社


所在地：東京都千代田区飯田橋2-15-5


代表者：代表取締役社長　廣瀬智


設立：1964年10月


URL：https://www.nik-prt.co.jp/


事業内容：出版・商業印刷及び周辺業務サービス