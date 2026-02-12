話題のグルテンフリーおやつを手作りで気軽に。米粉レシピの新定番『３ステップでリッチな味 小麦粉なしのミニマルおやつ』2026年2月12日（木）発売！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、2026年2月12日（木）に、『３ステップでリッチな味 小麦粉なしのミニマルおやつ』（著：kanon）を発売いたしました。
忙しい毎日の中で、おやつを手作りしてみたいと思っても、材料をそろえることや洗い物の多さ、何段階も時間をかけて調理する工程が負担になってしまいがちです。
『３ステップでリッチな味 小麦粉なしのミニマルおやつ』は、材料も道具も工程も最小限にしながら、手軽においしいおやつ作りを楽しめる一冊です。
家族が口にするものはできるだけ安心して選びたい、忙しい生活の中にも少し余白を持ちたい――。
製菓製パン材料専門店・富澤商店のオフィシャルクリエイターでもある著者のkanonさんは、そうした日々の実感を出発点に、無理なく続けられるおやつ作りを発信してきました。
■本書のポイント
・全レシピ3ステップ以内
・全工程写真つきで迷わない
・小麦粉なし・米粉で作りやすい
・作業時間5分の基本から憧れケーキまで全54品
・食材アイコン表記で選びやすい
■3ステップ以内でできる、シンプルなおやつ作り
本書のレシピはすべて3ステップ以内。
基本の流れは「混ぜる」「焼く／冷やす」「仕上げる」という形で、工程をできるだけシンプルに整理しています。
忙しい日でも取り組みやすく、それでいて立体感のある味になるよう、多くの試作を重ねました。
■全工程写真つきで、作りながら確認できる
お菓子作りで意外と多いのが、「この混ぜ具合で合っているのかな？」という迷い。
本書ではすべてのレシピに全工程の写真を掲載し、作業の途中で状態を確かめながら進められる構成としています。つまずきやすい工程にはポイントやメモで補足しています。
■小麦粉なし・米粉だからこその作りやすさ
本書の主役は米粉。
小麦粉を使わないため、アレルギーのある方はもちろん、食生活を整えたい方や、グルテンフリーに関心のある方にも取り入れやすいレシピが揃っています。
米粉はグルテンを含まないため、生地が混ぜすぎによって硬くなりにくく、扱いやすいのが特長です。
また粒子が細かいため、基本的に粉ふるいの必要がなく、思い立ったときにすぐ取りかかれるのも魅力です。
■目次
■作業時間5分の基本おやつから、憧れのケーキまで全54品
収録レシピは全54品。
巻頭には、作業時間5分の基本のおやつとして、基本のスコーン、バナナマフィン、グラノーラなどを掲載しています。
1章では型なしで作れるナッツクッキー、そば茶クッキー、チョコチャンクスコーン、レモンスコーンなど、サクほろ食感のおやつを。
2章では米粉バナナブレッド、キャロットケーキ、ガトーショコラ、米粉シフォンといった、しっとりふわふわの焼き菓子が並びます。
さらに3章ではオーブンいらずのカフェ風おやつとして、海外でも流行中のりんごのパンケーキや、レモンクレープ、フライパンティラミスなどを紹介。
4章ではショートケーキ、ビクトリアケーキ、バスク風チーズケーキ、いちごの2層チョコなど、“おうちで作れたらうれしい”憧れのおやつにも挑戦できます。
■食材アイコン表記で、暮らしに合わせて選びやすく
乳製品・卵・ナッツ・蜂蜜など、気になる食材についてはアイコン表記を採用。
家族構成やライフスタイルに合わせてレシピを選びやすいように工夫しました。
■書誌情報
書名：３ステップでリッチな味 小麦粉なしのミニマルおやつ
著者：kanon
定価：1,870円（本体1,700円＋税）
発売日：2026年2月12日（木）
判型：B5変形判
ページ数：112ページ
ISBN：978-4-04-811832-3
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322510000887/)
■著者プロフィール
kanon（かのん）
フードクリエイター。栄養士。
小中学校給食の献立作成、地産レシピの開発に従事。
家族のアレルギーをきっかけにグルテンフリーや米粉のレシピを考案し、Instagramでの発信が話題に。
Instagram：@kanon.recipe(https://www.instagram.com/kanon.recipe/)