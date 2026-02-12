【西日本最大級】”大阪キャンピングカーショー2026” 3月にインテックス大阪で開催！最新情報を公開！

テレビ大阪株式会社

日本向けのコンパクトサイズから夢が広がる欧米の大型サイズまで、あらゆる車種のキャンピングカーが勢ぞろいする西日本最大級のキャンピングカーイベント「大阪キャンピングカーショー2026」。

前回（2025年）過去最大の240台以上のキャンピングカーが集まった大注目のイベント。今回2026年はさらに規模を拡大して250台以上の車両が集結。連日豪華ゲストが登場するイベントステージや豪華プレゼントが当たる会場内スタンプラリー企画も開催。現在、お得な前売りチケット、好評発売中！

大阪キャンピングカーショー2026のメインビジュアル

前回開催時の会場の様子！

豪華ゲストが登場するイベントステージにも注目！

□3月14日(土)

□元阪神タイガース 桧山進次郎

□アウトドアインフルエンサー UKI

□3月15日(日)

□タレント 濱口優

□ママキャンパー芸人 グッピーこずえ

□アウトドアインフルエンサー UKI

他にも多数のゲストが登場予定！

イベントステージのタイムスケジュールは後日公開いたします！

チケット情報

現在、前売り券を好評発売中！

前売り券

一般 ：800円（税込）※当日券1,200円(税込)

小学生 ：500円（税込）※当日券800円(税込)

購入方法 ：チケットぴあ ⇒ https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2547489

ローソンチケット⇒ https://l-tike.com/event/mevent/?mid=678374

セブンチケット ⇒ https://7ticket.jp/s/113919/p/20260315/1

イープラス ⇒ https://eplus.jp/sf/detail/1465950001?P6=001&P1=0402&P59=1(https://eplus.jp/sf/detail/1465950001?P6=001&P1=0402&P59=1)

日本RV協会チケットセンター⇒https://jrva-event.tstar.jp/

公式SNSでイベント最新情報を発信中！

大阪キャンピングカーショー2026の公式SNSをフォローして最新情報をチェック！

テレビで公開中のイベントCMや各出展者の出展車両をご覧いただけます。

詳細は下記からご確認ください！

□公式SNS

Instagram ⇒https://www.instagram.com/occs_sns_tvo/

X ⇒https://x.com/occs_sns_tvo

イベント開催概要

□名称 大阪キャンピングカーショー2026

Osaka Camping Car Show 2026

□会期 2026年3月14日(土)・15日(日) 10:00～17:00

□会場 インテックス大阪（大阪市住之江区南港北1‐5‐102）

1号館+2号館+3号館

□主催 テレビ大阪

□特別協賛 一般社団法人日本RV協会