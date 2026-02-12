パーフェクト社、花王「SOFINA SYNC＋（ソフィーナ シンクプラス）」の「肌遺伝子モード解析」に技術提供

パーフェクト株式会社

「消費者の生活をより美しく」をスローガンに掲げるパーフェクト株式会社は、花王株式会社の新スキンケアブランド「SOFINA SYNC＋（ソフィーナ シンクプラス）」が提供する、顔画像から皮脂中に含まれるRNA発現情報に基づく肌タイプを推定する「肌遺伝子モード解析」において、画像撮影や肌状態を測定する肌解析技術を提供したことをお知らせします。

■SOFINA SYNC＋（ソフィーナ シンクプラス）とは

SOFINA SYNC+は、「SOFINA」が長年積み重ねてきた角層研究の知見と、花王独自の皮脂RNA研究にもとづく「肌遺伝子モード*1 」解析を融合。新たな指標「肌遺伝子モード*1 」からわかる“肌の欲求*2 ”とシンクロするスキンケアを提案し、これまで知らなかった、さらに美しい自分の肌に出会い続ける体験を提供します。

公式サイトはこちら :https://www.kao-kirei.com/ja/official/sofina-syncplus/

*1 実際に遺伝子解析をするわけではなく、遺伝子解析研究の知見をもとに開発された独自AIが素肌画像を解析して2つの肌タイプ（モード）に分類したもの

*2 肌の欲求：SOFINA SYNC＋が定義する、望ましい角層状態

■「肌遺伝子モード *1」解析について

このたび花王は、皮脂RNA解析研究をもとに、2つの肌タイプ(モード)が存在することを見いだし、さらに、スマートフォンで素顔の写真を撮影するだけで、画像解析により、肌タイプ(モード)を即時に推定できる「肌遺伝子モード*1」解析技術を確立しました。

肌状態は日々、環境や生活習慣によって変化しています。その変化を知るため、独自AIによる画像解析より「肌遺伝子モード*1」解析を行い、今の肌の状態を確認します。

● 肌遺伝子モード C1

肌遺伝子モードC1は、ターンオーバーが比較的鈍く、角層が厚くなりがちで、乾燥等によりごわつきやすい状態になっています。C1の肌は、「厚みはあるが、ごわつきを感じない角層」が望ましく、「角層をやわらかく整えたい」という欲求傾向を示します。

● 肌遺伝子モード C2

肌遺伝子モードC2は、ターンオーバーが比較的過剰気味で角層が薄く、乾燥などの外部刺激を受けやすい状態になっています。C2の肌は、「薄くても、乾燥刺激をバリアする角層」が望ましく、「角層のうるおい環境を整えたい」という欲求傾向を示します。

肌状態は変化していくため、約1か月に1回「肌遺伝子モード*1 」解析をして、その時の「肌の欲求傾向」にシンクロしたスキンケアを選択することをおすすめしています。

*1 実際に遺伝子解析をするわけではなく、遺伝子解析研究の知見をもとに開発された独自AIが素肌画像を解析して2つの肌タイプ（モード）に分類したもの

■SOFINA SYNC＋ 肌解析の流れ

肌遺伝子モード解析は、特別な機器を必要とせず、スマートフォンひとつで手軽に行えるのが特長です。ユーザーは画面の案内に沿って操作するだけで、自身の肌状態を把握できるだけでなく、今の肌状態に合ったおすすめのスキンケア方法までをスムーズに知ることができます。

解析はLINE公式アカウント『SOFINA 肌id』から専用サイトにアクセスし、スマートフォンのカメラを使って素肌を撮影します。撮影時には、顔の位置や角度、明るさなどが画面上のガイドで示されるため、肌解析を初めて使う方でも迷うことなく撮影が可能です。

撮影された画像は、AI肌解析技術によって即座に解析され、その時点での「肌遺伝子モード*1」がわかります。加えて、肌測定もすることで、シミ、シワ、水分量など、全12項目の肌状態を数値として可視化。複数の肌要素を総合的に捉えることで、今の肌の傾向を客観的に理解することができます。

各肌悩みに対する評価は100点満点のスコアで表示され、スコアをもとに肌年齢も測定。肌状態は数値だけでなく画像でも確認できるため、変化や特徴を直感的に理解しやすい点も大きな特長です。

肌解析の結果データは自動的に蓄積され、過去の解析結果とあわせて確認することができます。日々の肌状態のチェックはもちろん、季節や生活環境の変化による肌のゆらぎを把握するための指標としても活用できます。

解析結果をもとに、自分の肌が今どのような状態にあり、どのようなケアを求めているのかをわかりやすく提示。感覚や経験に頼らない、データに基づいたスキンケア選びが可能になります。

一連の体験を通じて、ユーザー一人ひとりの肌状態に寄り添った、継続的でパーソナライズされたスキンケア体験を実現します。

■パーフェクト社のAI肌解析技術について

- スマートフォンやタブレットのカメラで撮影するだけで、独自開発のAIが肌解析を実現- ニキビ・毛穴・しわなど15種類の肌悩みや肌タイプ、肌年齢をわずか数秒で測定- 肌タイプ・年齢・人種を問わず、あらゆるユーザーの肌状態を正確に認識- 皮膚科医の研究により承認された高い精度AI肌解析の詳細についてはこちら :https://www.perfectcorp.com/ja/business/products/ai-skin-diagnostic?utm_source=prtimes&utm_medium=syncplus

磯崎順信・パーフェクト社 日本事業責任者のコメント

「このたび、花王様の新スキンケアブランド『SOFINA SYNC＋』の取り組みに関われたことを大変光栄に思っております。花王様が長年培われてきた皮膚科学研究や皮脂RNA研究の知見をもとに、一人ひとりに寄り添う、よりパーソナライズされたスキンケア体験が実現したと感じております。今後も、生活者が“今の自分”に合った選択ができる社会の実現に向けて、業界パートナーの皆様とともに体験価値の創造に貢献してまいります。」

■パーフェクト株式会社について

公式サイト :https://www.perfectcorp.com/ja/business?utm_source=prtimes&utm_medium=syncplus

2015年に創業し、化粧品ブランド、ファッションブランド、小売店、サロン、クリニック向けに、AI肌解析、バーチャル試着、パーソナライズサービスを提供しています。消費者の生活を美しくするための技術である「Beautiful AI」を推進するテクノロジー集団です。

日本、北米、欧州、中国、台湾、インドに拠点を構え、サービスを60か国以上で展開しています（2025年時点）。ビューティーとテクノロジー、ファッションとテクノロジーを融合させ、消費者とブランドを今までにない新たな形で繋ぐプラットフォームを構築し、全世界で700以上のブランドにご利用いただき、80万点を超えるコスメアイテムのバーチャル試着体験を年間100億回を超える利用ボリュームで展開しております。

またバーチャル試着によるDX推進は、美容業界各社のプラスチック使用量削減、CO2削減などのサスティナブルな取り組みを現実的にサポートして、より楽しく住みやすい社会づくりにも貢献している実績があります。