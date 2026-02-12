人気動画グループ『ウォーターチャレンジ』の限定ブロマイドをセブン‐イレブンのマルチコピー機にて好評販売中！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、

人気YouTuberグループ『ウォーターチャレンジ』の限定ブロマイドを2月1日（日）より、全国のセブン‐イレブンのマルチコピー機にて販売を開始いたしました。

商品ページURL：https://entame.e-printservice.net/content_detail/water_challenge_bromide

（1）商品の詳細

■ウォーターチャレンジ バレンタインの悪魔 ランダムブロマイド

プリント用紙の種類：写真用紙のL判・2L判

販売形式：ランダム（複数用意されている絵柄からランダムで1枚プリントされます。）

価格：L判300円/枚（税込） 2L判500円/枚（税込）

販売期間：2月1日（日）～2月28日（土）

商品デザイン：メンバービジュアル 全17種

商品ラインアップ（※一例）

※実物は画像と異なる場合があります。

『ウォーターチャレンジ』について

『ウォーターチャレンジ』は、SNS総フォロワー数397万人を超える大人気YouTubeチャンネルです。

「すまない先生」と「すまないスクール」の7人の生徒たちが様々な企画やストーリーを配信し、幅広い世代から支持されています。

（2）購入方法

マルチコピー機から直接商品を選択して購入する方法と、eプリントサービスからQRコードを確認して購入する方法があります。

１.マルチコピー機からの購入方法

【マルチコピー機操作】

２.特設サイトからのQRコードを活用した購入方法

【特設サイトからの操作】

※税込価格は10%で表記しています。

※諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※画像はイメージです。

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※取扱店舗は販売店舗検索からご確認ください。

サイトURL：https://www.sej.co.jp/shop/index/

（ご参考）「eプリントサービス」について

セブン‐イレブンのマルチコピー機を使用して、エンタメブロマイドからスポーツ紙など様々なコンテンツをその場でプリントできます。

「eプリントサービス」のURL： https://www.e-printservice.net/