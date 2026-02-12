対面会話解析AI「MiiTel RecPod」、分析機能を強化

株式会社RevComm

株式会社RevComm（レブコム、本社：東京都千代田区、代表取締役：会田武史）が提供する、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」の分析機能を強化し、「Copilotに相談」をスマホアプリ上で行うことができるようになりました。

「MiiTel RecPod」は対面営業や窓口業務など、対面コミュニケーションが発生するあらゆる場面における課題を解決し、業務効率化によるコスト削減やコミュニケーション内容のビッグデータ化を実現します。「MiiTel RecPod」では、業務で利用しているスマートフォンを活用し、モバイルアプリで対面会話の録音やシステム連携、議事録の作成結果の確認などを行うことができます。



このたび、「MiiTel RecPod」の分析機能を強化しました。本機能を用いることで「MiiTel RecPod」で録音した会話について、生成AIを活用したAIビジネスアシスタント「MiiTel Synapse Copilot」 にスマートフォンアプリ上で相談できます。相談内容は、表示された選択肢から選択することができ、また、自由入力することもできます。相談内容にもとづき、ユーザーは選択した会話の文字起こし情報にもとづいた回答を得られます。

スマートフォンアプリ上で簡単に操作できるようになることにより、移動中に会話の要点把握や振り返りや、会話内容を元にしたメール・メッセージ作成ができるようになり、隙間時間を有効活用して次のアクションへの迅速な移行ができるようになります。お客様とのコミュニケーションが最優先の現場や、パソコンで「MiiTel Analytics」を立ち上げて相談する時間的余裕のない営業パーソンや窓口担当者による活用を想定しています。

活用シーンと実現できること

今までパソコンでMiiTelを立ち上げて「Copilotに相談」をする必要がありましたが、営業担当者が商談直後の移動時間などの隙間時間を有効活用できるようになります。

「Copilotに相談」では利用する組織により、「会議の要約」「ネクストアクションを示す」「商談のボトルネックと対策を示す」など、デフォルトの選択肢をあらかじめ設定しておくことができます。

「MiiTel Synapse Copilot」

「MiiTel Synapse Copilot」は、電話・Web会議・対面商談など、あらゆる顧客接点のデータをAIが統合・解析し、ビジネスの意思決定を支える「AI商談アシスタント」です。商談中のリアルタイムな支援から、終了後の記録、さらには蓄積されたデータからの戦略立案まで、営業活動の全プロセスをAIが伴走し、組織の生産性を最大化します。

MiiTel Synapse Copilot：https://miitel.com/jp/about/synapse/copilot/

レブコムは今後も「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」というミッションのもと「MiiTel」ブランドの提供価値向上に努め、企業の生産性向上に貢献します。

株式会社RevComm 会社概要

「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」という理念のもと、音声技術とAIにより、コミュニケーション課題を解決する企業です。

電話解析AI「MiiTel Phone」、コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」の提供を通じ、コミュニケーションが発生するすべての場所における会話のビッグデータ化を実現します。

2023年4月にアジア企業で唯一、米国「Forbes AI 50 2023」に選出、2025年1月にCES(R) 2025 にてAI部門イノベーションアワードを受賞、2025年8月に「日本スタートアップ大賞2025」にて総務大臣賞を受賞しました。

・企業名 ： 株式会社RevComm

・所在地 ： 100-6328 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング28階

・代表者 ： 会田 武史

・事業内容 ： AI × 音声のソフトウェア・データベースの開発

・企業サイト：https://www.revcomm.com/ja/

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です