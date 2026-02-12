【しゃぶ葉】2週間で130万皿超（※1）提供の“人気企画”が復活！4週間限定『牛たん食べ放題』
株式会社すかいらーくレストランツ（本社・東京都武蔵野市、代表取締役社長 中島 尚志）が運営する「しゃぶ葉」では、2026年2月19日（木）より期間限定（※2）で、『牛たん食べ放題』を実施いたします。
詳細URL：https://www.skylark.co.jp/syabuyo/menu/fair_feb/index.html
【 しゃぶ葉 ｜ 期間限定（※2）『牛たん食べ放題』 ポイント 】
１. しゃぶ葉の“牛たん”が復活！2週間で130万皿超提供（※1）した人気殿堂入りの好評企画
止まらない美味しさで「しゃぶ葉の牛タンは無限に食べられる」「コスパ良すぎる」など、絶賛の声多数。
２. 旨み溢れる深い味わいのこだわり牛たんを、しゃぶしゃぶでさっぱり＆ヘルシーに
おすすめだしは香り高くすっきりとした「柚子塩だし」。薬味を組み合わせたオリジナル“ねぎ塩だれ”も相性抜群。
３. 【ホワイトデーキャンペーン】かわいいデザートアレンジが叶う「ハートシュガー」限定登場！
その他にもホワイトデーにちなんで、ネコロボが期間限定のかわいらしいラッピングでお出迎え（※3）します。
※1 2025年2月27日（木）～3月12日（水）の2週間限定「牛たん食べ放題」企画期間での累計
※2 販売期間は予定。予告なく販売を終了する場合がございます
※3 一部のネコロボ未導入店舗では実施しておりません
期間限定 牛たん食べ放題 概要
■対象期間
2026年2月19日（木）～3月18日（水）
※販売期間は予定。予告なく販売を終了する場合がございます
■販売店舗
しゃぶ葉全店
※マロニエゲート銀座2店、心斎橋パルコ店、ドン・キホーテ浅草店は提供メニュー・価格が異なります
■対象コース
牛たん食べ放題コース／牛たん＆国産牛食べ放題コース
＜牛たん食べ放題コース・価格表＞
平日ランチ16時まで時間無制限（※）で3,199円(税込3,519円)！
小学生は全コース税込1,099円！幼児は無料！
※14:40以降のご注文は80分時間制限。また、一部店舗では実施しておりません
しゃぶ葉でトップを争う人気フェア「牛たん食べ放題」
旨み溢れる深い味わいと、独特の食感で、焼肉でも人気な部位「牛たん」。
食感にこだわり、世界中から厳選した牛たんを、昨年の同企画では2週間で130万皿超（※）をご提供！「おいしすぎる！」とSNSでも話題になるほど好評を博し、フェア終了後も復活を求めるお問い合わせを多数いただく、しゃぶ葉でもトップを争うほどの人気の食べ放題です。
20種類以上の野菜と、15種類以上のたれ＆薬味BARで自分好みにカスタマイズしながら、しゃぶ葉自慢の牛たんを心ゆくまでお楽しみください！
※2025年2月27日（木）～3月12日（水）の2週間限定「牛たん食べ放題」企画期間での累計
「九州黒豚」 ―「牛たん」と同時に楽しめる“厳選豚”
九州黒豚
今回の厳選豚はやわらかい肉質で旨み溢れる九州黒豚を提供。
脂身が強くなく繊細な脂の甘みが味わえる黒豚は、細笹ねぎとあわせてお召し上がりいただくのもおすすめ！
牛たんと共に、ぜひご堪能いただきたいこだわりの逸品です。
しゃぶ葉が「ホワイトデー」を盛り上げる！ホワイトデーキャンペーン
■対象期間
2026年2月26日（木）～3月14日（土）
１.ネコロボもかわいい装いでお出迎え
期間限定でネコロボをかわいくラッピング。ホワイトデーにぴったりの装いで登場します。
※一部のネコロボ未導入店舗では実施しておりません
２.数量限定「ハートシュガー」登場
デザートをかわいらしく彩る「ハートシュガー」が数量限定で登場！“ホワイトデーデザートアレンジ”が楽しめます。
※なくなり次第終了
《【毎月実施中】 自慢のホワイトデーアレンジを投稿しよう！「＃私のしゃぶ葉日記」SNSキャンペーン》
＼ 「＃私のしゃぶ葉日記」を付けてSNSで投稿をすると抽選でしゃぶ葉で使えるお食事券が当たる！ ／
■キャンペーン詳細
ＸやInstagramで公式SNSアカウントをフォローして、しゃぶ葉で楽しんでいる写真を「#私のしゃぶ葉日記」を付けて投稿すると、抽選で50名様にすかいらーくお食事券をプレゼントします。
■しゃぶ葉公式SNSアカウント（詳細は下記よりご確認ください）
●しゃぶ葉 X URL： https://X.com/syabuyou_PR
●Instagram URL： https://www.instagram.com/skylark.jp/
しゃぶ葉 ブランド情報
●しゃぶ葉ホームページ URL： https://www.skylark.co.jp/syabuyo/
