音楽ユニット「もにゅそで」『今がいちばんいい(Cover)[Remix]』。ASKAの名曲をカバー＆リミックス。新プロジェクト第3弾シングル2月13日(金)配信開始！　MVも同日18時公開決定！

株式会社LUSHもにゅそで新プロジェクト第3弾シングル『今がいちばんいい(Cover)[Remix]』2月13日(金)配信開始！ 必聴です！

昨年末から始まったリミックスプロジェクト「10の扉 - 名曲をめぐる旅」。さまざまな楽曲を新しい解釈でアウトプットするもにゅそでの2人による第3弾シングル『今がいちばんいい(Cover)[Remix]』の発売が決定しました。

今作も日本音楽界のレジェンドASKA氏の名曲をカバー＆リミックス。オリジナルが持つ大切な「核」を尊重しながらも、2人が感じている現在の世界観で新たな生命を吹き込んでいます。

もにゅそでの最新シングル『今がいちばんいい(Cover)[Remix]』は、2月13日(金)深夜0:00より、Apple Music、Spotify他、各音楽配信サービスより配信開始。

もにゅそでが構築する音色、物語、空気、温度を、ぜひ感じ取っていただきたいと思います。

また同日18時には、もにゅそでYouTubeチャンネルにて、本作のミュージックビデオも公開決定。

こちらもぜひお見逃しなく！

『今がいちばんいい』を聴く :https://linkco.re/hTvsmG8NMVを視聴する :https://www.youtube.com/@monyusode/

タイトル：今がいちばんいい(Cover)[Remix]

リリース：2026年2月13日(金)0:00より

作詞：ASKA /もにゅそで

作曲：ASKA

リミキサー：もにゅそで

ミキシングエンジニア：Fuji

マスタリングエンジニア：Aibara Tomomi

MV：https://www.youtube.com/@monyusode/(https://www.youtube.com/@monyusode/) ※18:00公開

今回のMVも最高の出来栄えです。お楽しみに！熱い想いをのせたもにゅそでの映像にご期待ください！

＜特報！ライブ開催決定！＞

2026年11月、12月、東京・静岡・大阪の3都市ライブの開催決定！ 詳細（日時・会場・チケット情報）は、決まり次第もにゅそで公式SNSなどからあらためてお知らせいたします。

皆さまと直接お会いできることを、心から楽しみにしております。

昨年に引き続き、今年もツアー開催です。会場でみなさんに会える日を楽しみにしています！

＜もにゅそでプロフィール＞

2020年12月結成。もにゅことミナミムラソデコによる2人組音楽ユニット “もにゅそで”。

SNSを中心に活動の幅を広げ、総フォロワー79万人超え。

テレビ番組やCM、大型イベント(関西コレクション等)への出演、TOKYO FMにて冠ラジオ番組のパーソナリティを務めるなど、多方面で活躍している。

2022、2023年には二度の全国ツアーを開催。

2024年には所属レーベルを挙げてZepp Nambaでの公演を行うなど、音楽活動にも精力的に取り組む。

2025年12月、結成5周年を迎えるタイミングで、様々なアーティストの名曲を再解釈するリミックスプロジェクト『10の扉-名曲をめぐる旅』 をスタート。

メロディ・ラップ・ハモリを融合させた “ハーモニック・メロラップ” という唯一無二のスタイルで、新たな世界を描きだしている。

公式SNS 総フォロワー数：79万超

▷もにゅそで公式HP

LushMusic：https://lush-music.jp/artist/monyusode/

▷公式SNSアカウント

TikTok：https://www.tiktok.com/@monyusode/

YouTube：https://www.youtube.com/@monyusode

X：https://twitter.com/monyusode/

Instagram：https://www.instagram.com/monyusode/

▷NyucoDecoオンラインストア（もにゅそでアパレルブランド）

https://nyucodeco.theshop.jp/