【金利上昇下での預金戦略を徹底解説！】金融機関における金利上昇局面でのコア預金と預金戦略 | セミナーインフォ

株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区、代表：小西 亘）は、2026年3月13日（金）13:30～16:30 に、金利上昇局面における預金戦略とコア預金モデルの最新動向をテーマとしたセミナー「金融機関における金利上昇局面でのコア預金と預金戦略」を、会場およびオンラインにて開催いたします。

本セミナーでは、株式会社浜銀総合研究所 情報戦略コンサルティング部 小柳 誠 氏、熊倉 佑哉 氏を講師に迎え、金利上昇局面における預金動向、コア預金の基礎知識・モデルリスク、さらには人口減少時代に対応した預金獲得戦略について、実務に直結する視点から解説します。

金利が上昇する現在、預金は再び金融機関の資金調達の柱としてその重要性を増していますが、人口減少や顧客行動の変化を踏まえた戦略的な対応が必要とされています。

本セミナーは、預金戦略・ALM・リスク管理・営業推進など金融機関の幅広い部門における実務担当者の方々にとって、最新の預金戦略の考え方を学ぶ貴重な機会です。

▼プログラム

（１）預金に関する問題意識(本セミナーの背景)

（２）コア預金をめぐる動向

２．銀行勘定の金利リスクとコア預金

（１）コア預金概論

（２）コア預金に求められているもの

（３）コア預金とモデルリスク

３．コア預金モデルの再検証と新たなアプローチ

（１）既存モデルの課題と新たなアプローチ

（２）預金の粘着性分析

（３）金利上昇期におけるコア預金モデル

（４）実測データから観測できるコア預金

４．もう１つのキーワード「人口減少時代」における預金戦略

（１）日本における人口減少の実態

（２）人口減少が引き起こす預金動向の変化

（３）銀行セクターに求められる預金戦略と預金獲得競争

５．質疑応答

※事前質問は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」、「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。

※セミナーの内容は最新動向を踏まえ変更となる可能性がございます。

【ご同業の方のご参加について】

個人の方ならびに、業種・業務内容等により参加をご遠慮いただく場合がございますので、ご了承ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社セミナーインフォ セミナーグループ

E-mail：seminar-operation@seminar-info.jp