TKP、APAMANが運営するポップカルチャー専門施設「あるあるCity」を大分駅前に誘致「あるあるCity おおいた分校」、2026年4月開業予定

APAMAN株式会社

APAMAN株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：山崎 戒）は、株式会社ティーケーピー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河野 貴輝、以下 TKP ）が所有する「TKP 大分ビル」（所在地：大分県大分市)において、同社が運営するポップカルチャー専門施設「あるあるCity」の新拠点として、「あるある City おおいた分校」を 2026 年 4 月に開業する予定です。

本取り組みは、大分駅前の利便性と人流を活かし、地域に新たなにぎわいと文化発信の拠点を創出することを目的としています。

イメージ画像

■開業の背景

アニメ・マンガ・ゲームといった日本発のポップカルチャーコンテンツを軸とし、展示やイベント、情報発信を通じて、ファン同士が交流し、新しい文化や価値が生まれる体験型拠点を目指します。

APAMANは、TKPが所有する「TKP 大分ビル」の新たな活用方針と、「あるある City」がこれまで培ってきたポップカルチャーを軸とした施設運営のコンセプトが合致する点に着目し、本施設を大分駅前に開業することとしました。

大分駅前という交通・商業の結節点に立地する特性を活かし、地域における新たなにぎわいの創出や文化発信拠点としての役割を担うことを目指し、開業に向けた取り組みを進めてまいります。

本件は、TKPとの連携のもと、開業に向けた準備を進めてまいります。

■「あるあるCityおおいた分校」の特徴

「あるあるCity おおいた分校」は、北九州で展開されてきたポップカルチャー専門施設「あるあるCity 」の新たな拠点として、大分駅前に誕生します。

アニメ・マンガ・ゲームといった日本発のポップカルチャーコンテンツを軸とし、展示やイベント、情報発信などを通じて、ファン同士が交流し、新たな文化や価値が生まれる体験型拠点を目指します。

大分分校は、JR大分駅から徒歩1分という東九州有数の立地にあり、通勤・通学・買い物客など多様な来街者との接点を活かした施設展開を予定しています。

若年層を中心に幅広い世代の来訪を見込み、地域に根差した文化発信とにぎわい創出を図ります。

また、「あるあるCity」がこれまで培ってきたファンコミュニティと、大分の地域資源を融合させ、九州エリアにおける新たなポップカルチャーの発信拠点としての役割を担っていきます。

■既存機能の再編について

現在「TKP 大分ビル」において TKP が運営しているシェアオフィス「 fabbit 大分駅前」については、2026 年 2 月 20 日より「アパホテル〈大分駅前〉」へ移転予定です。

また、貸会議室「TKP 大分駅前カンファレンス センター」については、 2026 年 4 月 1 日開業予定の「TKP ガーデンシティ大分ソレイユ」へ機能を集約する予定です。

■今後の展開

入居テナントの詳細は現時点で未定ですが、決定次第順次お知らせいたします。

APAMANは、本件を通じて、日本のポップカルチャーのさらなる発展と、地域経済の活性化に貢献してまいります。

【物件概要】

ビル名 ：TKP大分ビル

所在地 ：大分県大分市金池町1丁目1－17

アクセス：JR大分駅徒歩2分

所有者 ：株式会社ティーケーピー

【施設概要（予定）】

施設名称：あるあるCityおおいた分校

開業時期：2026年4月

主な内容：ポップカルチャーを軸とした展示・イベント等の実施

【株式会社ティーケーピー 会社概要】

代表者:代表取締役社長 河野 貴輝

本社所在地:東京都新宿区市谷八幡町8番地 TKP市ヶ谷ビル2F

設立:2005年8月15日

資本金：163億円（2025年2月末現在）

連結売上高 ： 592億円(2025年2月期)

事業内容：

・フレキシブルスペース事業

・ホテル・宿泊研修事業

・イベントプロデュース事業

・BPO事業

・料飲・バンケット事業

URL：https://www.tkp.jp/



【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社 （東京都中央区・代表取締役社長：山崎戒）は、EL CAMINO REA株式会社（東京都千代田区・代表取締役：大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/

