【新レポート発行】不動産マーケットリサーチレポートVol.298「首都圏の物流不動産を『交通量×消費近接×供給』で読み解く」

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社- 物流拠点需要の把握にあたって、周辺交通量の分析は有効だが、それだけでは賃料水準や供給の差を十分に説明できない。- 本稿では、交通量に加え、『消費地への近さ』と『供給余地』に関する指標を重ね、需給環境を立体的に整理する。- 代表エリア比較を通じて、同じ交通量でも賃料・供給の傾向が変わり得る"違い"を炙り出し、交通量のみでは見えにくい市場の背景を読み解く。

レポート全文はこちらからご覧ください。

https://www.tr.mufg.jp/new_assets/houjin/fudousan/pdf/fr_2026021001.pdf?20260212104547

レポートのメール配信をご希望の方はこちらからご登録ください。

https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pgqf-lisjqj-a09062f022dc92e704fe1da404444440

【本件に関するお問合せ先】

三菱UFJ信託銀行 不動産コンサルティング部

業務企画G 牧坂 亮佑

電話：050-3689-2918

mail：ryosuke_makisaka@tr.mufg.jp

以上