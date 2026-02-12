【近鉄百貨店上本町店】東大阪の‟意外な魅力”が集結！『いいもの発見！東大阪コレ』を開催します。

株式会社近鉄百貨店

近鉄百貨店上本町店は、2月25日(水)から3月3日(火)まで、2階「プラグスマーケット」にて、東大阪商工会議所とコラボした『いいもの発見！東大阪コレ』を開催いたします。

「町工場の街」として知られる東大阪ですが、今回はそのイメージを覆す、暮らしを彩るライフスタイル雑貨や日常生活に寄り添う食品関連商品やグルメにフォーカス。地元の16社による「メイドイン東大阪」の商品が勢揃いします。

■ 見どころ（一例）

「サステナブル」 未来を見据えた、長く愛用できる衣料・雑貨。

「アイデア」 技術力で日常の不便を解消する、快適な生活用品。

「こだわりの食」 素材を吟味した、食材・スイーツ。

技術と想いが詰まった「東大阪のいいもの」を、ぜひこの機会に発見してください。

■開催概要

【期間】２月２５日(水)～３月３日(火) 10：00～20：00（最終日は17：00まで）

【場所】近鉄百貨店上本町店２階 プラグスマーケット

【主催】東大阪商工会議所

商品イメージ

多様なおすすめ出店商品(写真上段左から)

１.「福祉×繊維」のモノづくり（ＭＦＣ）

２.自社の技術を活かした「レインウェア」（ミヤコート）

３.希少柑橘「じゃばら」製品（アンドケイ）

４.「植物由来」の和・洋・中粉末だし（イントベント）

５.特許取得の収納ホルダー（ヴェリー）

６.お店で人気の「出来立てアイス」（ごえん）

７.「常在菌を優しく保護する」コスメ（サレア化研）

８.「カラダと心に優しい」衣料雑貨（スリーリバース）

９.本物が実感できる「出汁」「茶葉」（Sole.）

１０.「洋菓子職人」の感性が作る和菓子（シェアオタニ）

１１.「スぺパ」なペットゲージ（ナサ流通企画）

１２.話題の「ポスポス」（FiOLU）

１３.「指やネイルを傷めない」キーリング（FULTAC）

１４.ダンボールでできた「本格紙相撲」（マツダ紙工業）

１５.ダマスクローズの魅力（MIWAIKEHATA）

１６.春先を快適に過ごす「インナー」（文殊）