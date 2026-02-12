和歌山・田辺市出身の若手女性落語家「桂米舞」独演会を開催。地域ゆかりの噺家による笑いと伝統芸能に触れるひととき【グランドメルキュール和歌山みなべリゾート＆スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

雄大な太平洋を全客室から望むオールインクルーシブリゾート「グランドメルキュール和歌山みなべリゾート＆スパ」（和歌山県日高郡みなべ町／総支配人：田中一徳）は、ホテル近隣の和歌山県田辺市出身の女性落語家・桂米舞（かつらまいまい）による独演会「桂米舞と楽しむ落語のひととき」を、2026年4月4日（土）に開催します。3年間の修業を終えた若手噺家による凱旋公演として、日本の伝統芸能を身近に楽しめる機会を提供します。

落語イベントの実施背景

落語は扇子と手ぬぐいのみを小道具とし、語りとしぐさだけで複数の人物や情景を描き出す日本の伝統芸能です。シンプルでありながら高度な話芸で観客の想像力を引き出し、物語が「オチ」に向かって展開する独特の高揚感が魅力です。

本イベントでは、地元出身の若手落語家による公演を通じて、伝統芸能に触れる機会を提供することで、宿泊体験に文化的価値を融合させた新たな滞在スタイルを提案します。観光や旅行の楽しみとして気軽に伝統芸能に触れることができます。

■ポイント1：和歌山・田辺市出身の注目若手落語家による凱旋独演会

桂米舞は和歌山県田辺市出身。関西大学在学中に落語と出会い、新型コロナウイルス禍で進路に迷う中、5代目桂米團治（かつらよねだんじ）の落語会をきっかけに弟子入りを決意しました。2022年2月に入門し、米團治にとって初の女性弟子として修業を重ね、2025年に年季明けを迎えています。現在はラジオ関西「清水健のボイスブリッジ」（毎週日曜6:30～7:15）にもレギュラー出演するなど、若手ながら活躍の場を広げています。本公演では、落語初心者の方でも楽しめる演目「動物園」を披露予定です。

■ポイント2：旅先で楽しむ“和の文化体験” ホテル宴会場で開催

和宴会場「熊野」（写真は宴会用レイアウト）

会場はホテル3階の和宴会場「熊野」。ステージを設けた特設会場に、椅子席と座布団席を用意し、自由席形式で観覧できます。宿泊のお客さまはもちろん、地域にお住まいの方や日帰りでの参加も可能です。

リゾートホテルならではのゆったりとした空間で、日本の伝統芸能を身近に楽しめる文化体験ができます。

「桂米舞と楽しむ落語のひととき」開催概要

日時：2026年4月4日（土）

開場：18:00

開演：19:00

終演：20:00予定

会場：グランドメルキュール和歌山みなべリゾート＆スパ 3階 和宴会場「熊野」

料金：2,000円（税込）※当日券あり

定員：70名（座布団席40名／椅子席30名）

出演：桂米舞（かつらまいまい）

主催：AHS エイ・エイチ・エス

共催：グランドメルキュール和歌山みなべリゾート＆スパ

チケット予約開始：2026年2月12日（木）

URL： https://grand-mercure-wakayamaminabe-resortandspa.jp/plan/rakugo-event-0404/

オールインクルーシブで過ごす「グランドメルキュール和歌山みなべリゾート＆スパ」

みなべ町の高台に建ち、眼下に海を眺める絶景ロケーション海から吹く風を感じる非日常の湯浴みを楽しむ温泉露天風呂名産品の南高梅の食べ比べなど、滋味深い味わいを楽しむ朝食ビュッフェ

和歌山県の中央部、日本一の梅の産地（*）みなべ町に建つオールインクルーシブのリゾートホテルです。朝夕のビュッフェスタイルの食事、夕食時のアルコール、ラウンジで提供するアルコールを含むドリンクやご当地銘菓を宿泊料金の中で自由に楽しむことができます。また、客室や露天風呂、温泉を引いた足湯など館内の様々な場所から雄大な太平洋の風景を臨み、日常の喧騒を忘れたリゾートステイを満喫できます。

* https://www.minabe-kanko.jp/

【所在地】〒645-0012 和歌山県日高郡みなべ町大字山内字大目津泊り348番地

【TEL】 03-6627-4732（予約センター）

【アクセス】JR南部駅から車で約10分、みなべICから車で約10分

【公式サイト】https://grand-mercure-wakayamaminabe-resortandspa.jp/

■グランドメルキュールについて

グランドメルキュールは、旅行者の想像力と飽くなき発見心に訴えかける魅力的なホテル体験を提供するプレミアムブランドです。約20年前にアジア太平洋地域で開業したのち、現在、その土地の文化や伝統と融合しながら全世界で約80のホテルを展開しています。フラッグシップホテルには、インドのグランドメルキュール・マイソール、ブラジルのグランドメルキュール・ベレン・ド・パラ、ブラジルのグランドメルキュール・リオデジャネイロ・ リオセントロなどがあります。「Proudly Local～その地に、誇りを～」をコンセプトに、館内に漂うその土地を象徴するような香り、地元の食材を用いた食体験などを通して、五感でその土地の文化・慣習に深く浸ることができる滞在を提案します。グランドメルキュールは、110か国以上に5,700以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティ・グループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティプログラムALL（オール）の参加ブランドです。

■アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界 110 ヶ国で 5,700 を超えるホテルやレジデンス、10,000 を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約 45 のホテルブランド、さらに Ennismore と共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALL は、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967 年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISIN コード：FR0000120404）および OTC 市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細については https://group.accor.com をご覧ください。

