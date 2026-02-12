【オンラインセミナー】紙に書いて、あとで入力…をなくす！簡単導入のAI音声認識で帳票入力を今すぐ効率化　AmiVoice Keyboard ご紹介セミナー【2月26日（木）開催】

株式会社アドバンスト・メディア

2026年2月26日（木）、株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、オンラインセミナー「紙に書いて、あとで入力…をなくす！簡単導入のAI音声認識で帳票入力を今すぐ効率化 AmiVoice Keyboard ご紹介セミナー」を開催いたします。

詳細・お申込みはこちら :https://go.amivoice.com/l/83072/2026-01-27/f259z6?from=pr

製造業の現場では、ハンズフリーでの点検・測定データ入力を実現するために、近年「音声認識技術」を導入する企業も増えてきています。

ノーコードですぐに使える音声認識ソフト「AmiVoice Keyboard(https://amivoice-keyboard.amivoice.com/akb/win/)」は製品検査や保守点検の記録時に筆記用具を使う必要がなく、声で簡単に記録が作成できるため、作業時間を30-40%削減します。

本ウェビナーでは、AmiVoice Keyboardの活用方法やその効果について、デモや事例を交えて解説いたします。



また、現在開催中のお得なキャンペーンの詳細もあわせてご紹介します。

ぜひお気軽にご参加ください。

■こんな方におすすめ

・DX推進担当の方

・点検・検査業務の効率化や品質向上を目指している方

・音声認識の活用に興味がある方

・製造業向けの商社、ソフトウェアメーカーの方

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20223/table/727_1_1ca4233a33fb0bca6300c0cf1f37790b.jpg?v=202602121151 ]

【本件のお問い合わせ】

株式会社アドバンスト・メディア

ウェビナー事務局

MAIL：ami-keyboard-pr-ml@advanced-media.co.jp

https://www.advanced-media.co.jp/