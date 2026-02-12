【神戸メリケンパークオリエンタルホテル】最上階の絶景バー「VIEW BAR」のカフェタイムページのサイトを公開

株式会社ホテルマネージメントジャパン

神戸メリケンパークオリエンタルホテル（兵庫県神戸市中央区）は、ホテル最上階（14階）のバー「VIEW BAR」にてご好評いただいている喫茶営業を、「VIEW CAFE」（ビュー カフェ）時間とし、公式サイトページを本日公開いたしました。 サイト公開を記念して、特設ページをご覧いただいた先着100名様に、ささやかなプチギフトをプレゼントいたします。

神戸らしい景色を臨む、VIEW CAFE内観イメージ

≪VIEW CAFEについて ―海と神戸の街並みを一望し、ゆったりと過ごせるカフェタイム―≫

「VIEW BAR」は、昼と夜で異なる魅力を楽しめる空間です。その魅力をより多くのお客様にお伝えするため、この度カフェタイムを新たに「VIEW CAFE」と名づけ、公式サイトを公開いたしました。

日中は、きらめく海や神戸の街並みを眺めながら、コーヒーや軽食とともにゆったりと過ごせるカフェとして、夜は神戸の美しい夜景を望みながらお酒を楽しめるバーとして、くつろぎのひとときから食後の一杯まで、ライフシーンに合わせて多様にご利用いただけます。

また2026年3月末までの期間は、平日・1日10食限定のアフタヌーンティーも提供しております。三段のスタンドは、上段にはスイーツを、中段はほっとする温かな味わいの一皿を、下段には神戸らしさをほんのりと添えた特製メニューをご用意。神戸の海と山の景色を眺めながら、ゆったりとした時間をお楽しみいただけます。

今後は、「VIEW CAFE」の公式サイトを通じて、季節のスイーツや最新情報をより分かりやすくお届けしてまいります。

公式サイト：https://www.kobe-orientalhotel.co.jp/restaurant/viewcafe/

3月末まで提供中のアフタヌーンティーセットイメージ

≪公式サイト公開記念プレゼントについて≫

公式サイト公開を記念し、特設ページをご覧いただいた先着100名様に、プチギフト（お菓子）をプレゼントいたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16207/table/1953_1_362a1a69f5c30a0b5462adecf9d3a749.jpg?v=202602121151 ]

カフェ「VIEW CAFE」

ホテル最上階に位置し、海と神戸の街並みを望む眺望豊かなカフェ。日中は自然光が差し込む空間で、神戸の海や街並み、神戸ポートタワーなどの景色を眺めながら、コーヒーや軽食とともにゆったりとしたひとときをお過ごしいただけます。

「VIEW CAFE」ロゴについて

筆記体をベースに、文字のカールやループに波の形状を取り入れ、海が見えるカフェの眺望や、ゆったりとした時間が流れる空間の雰囲気を表現しています。また、流れるようなラインは、視線の広がりと昼間の穏やかなひとときをやさしく描き出します。ロゴカラーには、最上階から一望できる神戸の空と海の色彩をイメージしたトーンを用いています。開放感と上質なリラックス感をまとったデザインで、心地良くカフェタイムをお過ごしいただけるように仕上げました。

バー「VIEW BAR」

ホテル最上階に位置し、神戸の夜景をパノラマで望む絶好のロケーションにあるバー。神戸ポートタワーや街の夜景、観覧車のイルミネーションなど、神戸らしい風景を目の前に銘酒をお楽しみいただけます。オープンテラスでは、潮風を感じながらお過ごしいただけます。※バータイムは20歳未満のお客様はご入店いただけません。

■神戸メリケンパークオリエンタルホテルについて

阪神淡路大震災で被災し閉鎖された旧オリエンタルホテルを継承し、1995年に周囲270度を海に囲まれたロケーションに誕生したリゾートホテル。神戸ポートタワーや神戸海洋博物館など誰もが一度は見たことのある神戸らしい風景を望み、全客室に設けられたバルコニーからはきらめく海や街の夜景など時間ごとに変わる景色を一望。潮風を浴びながら、まるで優雅な船旅のようなご滞在をお楽しみいただけます。日本初であり国内唯一のホテル内灯台は旧オリエンタルホテルより移設され現在も神戸港を照らしています。

-公式サイト：https://www.kobe-orientalhotel.co.jp/

-Instagram：https://www.instagram.com/kobe_merikenpark_orientalhotel/

-Facebook：https://www.facebook.com/KobeMerikenParkOrientalHotel

■オリエンタルホテルズ＆リゾーツとは

オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。 “独自性のある滞在体験の提供”と、ホテルそのものが“エリアを巻き込んだデスティネーションとなること”を目指し、「オリエンタルホテル」や「ホテル オリエンタル エクスプレス」など国内17ホテル（総客室数4,617室）を展開しています。入会金・年会費無料の独自メンバーシップ「CLUB ORIENTAL（クラブオリエンタル）」では、魅力的な特典や会員限定プランをご利用いただけます。

-ホームページ：https://www.oriental-hotels.com

-Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=100070068335069

-Instagram：https://www.instagram.com/oriental_hotelsandresorts

-YouTube：https://www.youtube.com/@orientalhotelsandresorts

-X：https://twitter.com/Oriental_HR

-CLUB ORIENTAL: https://www.oriental-hotels.com/club-oriental/

■株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内25ホテル（総客室数8,119室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は3,593名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテルニッコー」など多様なホテル経営及び運営を行っています。（2026年1月現在）

https://www.oriental-hotels.com/hotellist/