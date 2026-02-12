【b.box】ハンズで初開催！新生活に寄り添うランチアイテムのPOP UPを48店舗で実施
weskiii（ウェスキー）株式会社（本社：東京都港区https://weskiii.com/pages/corporate）が運営するオーストラリア発のベビー・キッズブランドb.box（ビーボックス）は、ハンズにて初となるPOP UPイベントを、2026年2月16日（月）から5月6日（水・祝）までの期間限定で開催します。
入園・入学や新生活のスタートに向けて、シンプルで使いやすく、暮らしになじむ b.box のランチアイテムを、一部のハンズ店舗（48店舗）にて実際に手に取ってご覧いただけます。
b.boxが提案するのは、「頑張りすぎないお弁当生活」。
仕切りと密閉性を備えたランチボックスに、好きなおかずを“ポン・ポン・ポン”と入れるだけで、自然と整い、気負わず続けられるランチスタイル 「PONPONPON弁当」 を提案します。
忙しい毎日のランチ時間を、もっと自由に、もっと軽やかに、新しい季節の暮らしに寄り添う形でアップデートします。
b.box公式サイト：https://bboxforkids.jp/
b.box公式Instagram：https://www.instagram.com/bboxforkidsjapan/
■ POP UP 開催概要- 開催期間：2026年2月16日（月）～5月6日（水・祝）
- 開催店舗：一部のハンズ店舗（48店舗）（渋谷店／渋谷スクランブルスクエア店／江坂店／町田店／横浜店／新宿店／札幌店／心斎橋店／北千住店／ららぽーと豊洲店／大宮店／柏店／銀座店／博多店／あべのキューズモール店／東京店／熊本店／姫路店／京都店／鹿児島店／岡山店／大分店／ららぽーと富士見店／高崎店／アトレ川崎店／千葉店／仙台店／長崎店／イオンモール広島府中店／名古屋モゾワンダーシティ店／桑名店／奈良店／静岡店／浦添西海岸店／那覇メインプレイス店／名古屋松坂屋店／浦和美園店／金沢店／ららぽーとTOKYO-BAY／ミナモア広島／ららぽーと横浜店／長野店／ららぽーと湘南平塚店／松山店／ららぽーと立川店／浜松店／宜野湾コンベンションシティ店／宮崎店）
- 展開アイテム：スナックボックス／ミニランチボックス／スナックタブ／断熱性スナックバッグ
■ POP UP 展開商品-ラインアップ一覧●スナックボックス-\1,980
スナックボックスは、軽めのランチや間食の持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
少食の方のお弁当箱としてはもちろん、離乳食初期のとろみのある食品や外出時のおやつケースとしても活躍します。
シンプルなワンロック構造で開閉しやすく、子どもの“はじめてのお弁当箱”としても取り入れやすいアイテムです。
▼商品概要
・対象年齢：3歳～
・展開カラー：spearmint／blush crush／lemon twist／night vision
・容量：350ml
・商品ページ：https://bboxforkids.jp/collections/snack-box
・素材：［本体］ポリプロピレン／シリコーン
★BPS、BPA、フタル酸エステル類、およびPVCフリーな素材を使用しています。
・サイズ：H105mm×W162mm×D58mm
・本体重さ：166g
・耐熱温度：［本体・蓋］120℃［蓋裏］220℃
・耐冷温度：［全パーツ］-20℃
●ミニランチボックス-\2,750
仕切りと深さを備えたミニランチボックスは、ご飯だけでなく、パスタやサンドウィッチなど幅広い主食に対応する汎用性の高いお弁当箱です。
可動式の仕切りによりメニューに合わせたレイアウト調整が可能で、深さを活かして容量を調整できるため、子どもから大人まで幅広い年齢層で使用できます。
▼製品仕様
・対象年齢：3歳～
・展開カラー：spearmint／night vision
・容量：1L
・商品ページ：https://bboxforkids.jp/collections/mini-lunch-box
・素材：［本体］ポリプロピレン／シリコーン
★BPS、BPA、フタル酸エステル類、およびPVCフリーな素材を使用しています。
・サイズ：H210mm（ハンドル含む）×W168mm×D73mm
・本体重さ：319g
・耐熱温度：［本体］90℃［蓋］120℃［蓋裏・ハンドル］220℃
・耐冷温度：［全パーツ］-20℃
●スナックタブ-\1,760
ソースやフルーツ、おやつなどをスマートに持ち運べる小分け容器セット。蓋が容器と一体化した設計で、パーツをなくす心配がありません。120ml×2個、60ml×1個の3個セットで、単品使いはもちろん、「ランチボックス」「ミニランチボックス」「スナックボックス」に入れて組み合わせて使うこともできます。
▼製品仕様
・対象年齢：3歳～
・展開カラー：berry／forest
・商品ページ：https://bboxforkids.jp/collections/snacktub
・素材：［本体］ポリプロピレン［フタ］ポリプロピレン［フタ留め具］シリコーン樹脂
★BPS、BPA、フタル酸エステル類、およびPVCフリーな素材を使用しています。
・サイズ：（小）H70mm×W70mm×D30mm／（大）H70mm×W70mm×D55mm
・本体重さ：（小）24g／（大）29g
・耐熱温度：［本体］140℃［フタ］90℃［フタ留め具］220℃
・耐冷温度：［全パーツ］-20℃
●断熱性スナックバッグ-\2,420
ビーボックスのスナックボックスにフィットする断熱性のランチバッグです。 スナックボックスと一緒にクーラージェル（別売り）やお持ちの保冷剤を入れて使用することができます。
外側はリサイクルポリエステル生地、内側には耐久性のあるアルミニウムを使用しています。
▼製品仕様
・対象年齢：3歳～
・展開カラー： morning sky／basic black
・商品ページ：https://bboxforkids.jp/collections/new-cooler-bag
・素材：［外側生地］リサイクルポリエステル［内側］アルミニウム・EVA
★BPS、BPA、フタル酸エステル類、およびPVCフリーな素材を使用しています。
・サイズ：H190mm×W121mm×D75mm
・本体重さ：89g
■“PONPONPON弁当”とは？好きなおかずをポン・ポン・ポン。
毎朝のお弁当づくりを「もっと気楽に、もっと自由に」楽しむために生まれた、b.boxの新しいランチ提案です。
好きなおかずをポン・ポン・ポンと入れるだけで自然と整う、軽やかなお弁当習慣を提案します。
“頑張って詰め込む従来のお弁当づくり” から、
“無理なく続けられるスタイル”へ。
・考えすぎない：彩りや詰め方に悩まず、手軽に完成
・無理しない：完璧じゃなくてもOK。余白のあるお弁当を肯定
・自然と整う：仕切りに入れるだけでバランスがとりやすい
・親子で楽しめる：子どもが自分で「ポン！」と参加しやすい
頑張りすぎてしまうお弁当文化をアップデートし、家族の毎日を軽やかにする b.box のランチスタイルが “PONPONPON弁当” です。
■ b.box ランチボックスの特長
b.boxのランチボックスは、毎日のランチを気軽に楽しめるよう、漏れにくさと使いやすさにこだわった設計が特長です。
１. 汁漏れしにくい密閉構造
フタ裏のシート状パッキンが仕切りにフィットし、中身の移動や味移りを防ぎます。
２. お手入れしやすいシンプル設計
パッキンは取り外し・装着が簡単で、日常的に清潔を保ちやすい仕様です。食洗機にも対応。
３. メニューの幅が広がる仕切りと深さ
ごはんだけでなく、パスタやサンドウィッチなど多様な主食にも対応。仕切りを活かして彩りよく詰められます。
４. 用途に合わせて選べる3サイズ展開
スナックボックス、ミニランチボックス、ランチボックスの3サイズを揃え、子どもから大人まで幅広いシーンで活躍します。
５. 持ち運びやすいハンドル付き（ミニ／ランチ）
縦にして持ち運べるハンドル仕様で、通園・通学や外出時にも便利です。
■ b.box（ビーボックス）について
b.box（ビーボックス）は、2007年にオーストラリアで誕生しました。本国では取扱店舗が2,000店舗を超える人気を誇り、Sippy cup（シッピーカップ）など多彩なお食事アイテムを提供しています。子どもの自立心を応援して自己肯定感を育むと同時に、子育ての問題を解決し親の負担を軽減できるよう配慮された、ビーボックスならではのデザイン性と実用性を兼ね備えたアイテムが次々と登場しています。近年では、大人も快適に使えるアイテムの展開を広げ、世代を問わず愛されるブランドへと成長。その人気はオーストラリア国内にとどまらず、現在では世界50カ国以上で支持されるグローバルブランドへと進化を遂げています。
