NTTドコモビジネスX、クアルトリクスと連携し、SMSアンケート配信機能を提供開始

NTTドコモビジネスX株式会社（旧NTTコム オンライン、本社：東京都品川区、代表取締役社長：稲葉 秀司、以下NTTドコモビジネスX）は、米国クアルトリクスの日本法人、クアルトリクス合同会社（本社：東京都千代田区、カントリーマネージャー：熊代 悟、以下クアルトリクス）と連携し、同社が提供するCXM※向上のためのプラットフォーム「XM for Customer Experience」におけるSMSアンケート配信機能の提供を2026年2月より開始しました。

これにより、電子メールではリーチできなかったユーザーに対して、クアルトリクスのXM for Customer Experienceの管理画面からカスタマージャーニーに沿ったタイムリーなフィードバック収集やメッセージ通知が可能となります。ユーザーが常時携帯するスマートフォンに、通知に気付きやすく目に留まりやすい形で届くため、移動中や隙間時間などを活用した回答率向上が期待できます。

郵送や電話でアンケートを実施していた場合には、コスト効率とスピードを大きく改善するDXも実現できます。

また、NTTグループのSMS送信サービス「空電プッシュ」を用いて、到達率やセキュリティにおいて、信頼性の高いメッセージをお届けします。

（※）Customer Experience Management

■SMSアンケート配信機能のメリット

１. 顧客体験アンケートの収集チャネルの拡大

電子メールによるアンケートでは届かない顧客層に対して、お客様の携帯電話番号にSMSアンケートを送付できます。SMSに用いる携帯電話番号は、メールアドレスに比べて変更されにくく高い確度でリーチが見込まれます。

２. 顧客からのフィードバックの質と生産性の向上

SMSは約90％という高い着眼率を持ち、スマートフォンの標準機能として受信されるため、電子メールや郵送と比べて高い到達率を有します。

さらに、体験直後のタイミングで配信できることにより、リアルタイムに近い形でお客様の声を収集することが可能です。

その結果、回答率の向上とともに、デジタル活用によるコストおよび業務プロセスの改善が見込まれます。

３. クアルトリクス×NTTグループのSMSによる信頼性の高いワンストップ運用

本機能は、クアルトリクスとNTTドコモビジネスXが共同開発しました。NTTグループのSMS送信サービス「空電プッシュ」とのAPI連携により、高到達率の送信性能と国内DC環境を用いたセキュリティ品質にもとづくメッセージサービスを、個別のシステム構築を行うことなく、クアルトリクスのプラットフォーム管理画面からワンストップで実現できます。

■クアルトリクス製品のCXMサクセスパッケージと連携して提供

NTTドコモビジネスXは、クアルトリクス パートナーとして、CXマネジメントのロードマップの推進やそれを支えるNPS調査、競合調査、ブランド調査などのCXインサイト、組織文化の醸成などをトータルで伴走支援するCXMサクセスパッケージ(https://www.nttcoms.com/news/2025120401/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=260212_SMS_release)を提供しています。本機能では、「どのタッチポイントでSMSを送るべきか」「どんなメッセージが回答しやすいか」といった実務的な設計・運用などもご支援します。

■クアルトリクス合同会社 カントリーマネージャー 熊代 悟様のコメント

「この度、日本のクアルトリクスユーザーの皆様に向けた新たなソリューションをNTTドコモビジネスX様と共同開発できたことを大変嬉しく思います。高い到達率と即時性を誇るSMSサービス『空電プッシュ』と当社のXM for Customer Experienceの連携により、従来のチャネルでは難しかったカスタマージャーニーのあらゆるタッチポイントにおいて、お客様の状況や行動に合わせた『顧客の声』をリアルタイムに捉えることが可能になります。信頼性の高いデータ収集から深い分析、そして迅速な改善アクションへと繋げるこの仕組みは、真のCX（顧客体験）向上を実現する鍵となります。元々海外ベンダーとのSMS連携はできていたのですが、NTTドコモビジネスX様のご尽力により日本でも同機能が実現できました。当社がNTTドコモビジネスX様のテクノロジーのインテグレーションのみならず、CXアドバイザリーの側面においても強力に支援する体制を整えられたことは、非常に心強いパートナーシップが構築できたと確信しています」

＜NTTドコモビジネスXについて＞

NTTドコモビジネスXは、「データ活用とテクノロジーで、企業の進化を支え抜く。」をミッションとして、データ活用と最適なテクノロジーの導入による “DX” と、それらを通じたより良い顧客体験 “CX” の実現をご支援することで、お客様のビジネスの可能性を拓く信頼の伴走者として、進化し続ける企業のデジタライゼーションに貢献します。

NTTドコモビジネスXは、2026年1月にNTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社から社名変更いたしました。

所在地：〒141-0032 東京都品川区大崎1丁目5番1号 大崎センタービル

代表者：代表取締役社長 稲葉 秀司

URL：https://www.nttcoms.com/

＜クアルトリクス、およびクアルトリクス合同会社について＞

クアルトリクスは、体験管理（XM）カテゴリーのリーダーおよびクリエーターです。クラウドネイティブのソフトウェアプラットフォームを通じて、組織が卓越した体験を提供し、顧客や従業員とより深い関係を構築できるよう支援します。クアルトリクスが提供するインサイトを活用することで、組織はビジネスの最大の問題点を特定し、それを解決し、優れた人材を確保してそのエンゲージメントを高め、適切な商品やサービスを市場に投入することが可能になります。全世界で約20,000社ものお客様がクアルトリクスの高度なAIを活用して、人々の声を集め、分析し、それをもとにアクションを起こしています。また、膨大な体験データに基づいた、人間の感情についての世界最大規模のデータベースも構築しています。クアルトリクスの本社は、米国ユタ州プロボとシアトルの2カ所にあります。詳しくは、qualtrics.com(https://www.qualtrics.com/ja/)をご覧ください。

クアルトリクス合同会社（所在地：東京都千代田区丸の内１丁目５ー１ 新丸の内ビルディング 37F、代表者：熊代 悟）は、2018年に国内で事業を開始した、Qualtrics LLC（本社: 米国ユタ州プロボ)が100％出資する日本法人です。日本におけるクアルトリクス 製品の販売・サポート・導入支援を提供しています。

URL ：https://www.qualtrics.com/jp/

＜NTTグループのSMS送信サービス「空電プッシュ」について＞

空電プッシュ(https://www.karaden.jp/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=260212_SMS_release)は、99%の到達率を誇るSMSを利用して、携帯電話番号のみで簡単に一斉にメッセージを送信できるコミュニケーションサービスです。「DM、メール、電話では、なかなか顧客と連絡が取れない」「郵送代、電話代など連絡にかかる費用を削減したい」といったニーズを解決します。着信結果確認・携帯キャリア自動判定・長文分割・第三者への誤送信を防ぐ携帯電話履歴判定機能といった機能を有し、PCからの一斉送信・個別送信、APIによるSMS送信、IVRと連携したSMS送信、双方向SMSなどお客様の環境に応じた送信方法を提供します。

