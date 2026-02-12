【都ホテル 岐阜長良川】春を彩るいちごを贅沢に味わう「いちごスイーツブッフェ」2026年3月29日（日）ラウンジ フローラにて開催

株式会社近鉄・都ホテルズ

都ホテル 岐阜長良川（所在地：岐阜県岐阜市長良福光2695-2）は、2026年3月29日（日）に、1階 ラウンジ フローラにて「いちごスイーツブッフェ」を開催します。

甘酸っぱい旬のいちごを贅沢に使用した「苺タルト」や定番の「苺のショートケーキ」をはじめ、ふんわりと焼き上げたシフォンケーキ、彩り豊かなジュレやマカロンなど、パティシエこだわりのスイーツを心ゆくまでお愉しみいただけます。

さらに、お客様の目の前で焼き上げるフレンチトーストをシェフサービスにてご用意。仕上げに苺ソースとバニラアイスを添え、出来立てならではの味わいをお届けします。セイボリーや各種お飲み物とともに、1日限りの特別な春のひとときをお過ごしください。

■ 概要

【開催日】2026年3月29日（日）

【店舗】1階 ラウンジ フローラ

【時間】受付14：30～ ／ 写真撮影タイム14：45～15：00 ／ ブッフェタイム15：00～17：00（L.O 16：30）

※写真撮影タイムは、ブッフェ台のスイーツを撮影いただく時間です。スイーツは15：00よりお取りいただけます。

【料金】お一人様5,500円

【予約受付開始日】2026年2月12日（木）11：00

【予約方法】

・公式ホームページよりWEB予約

・電話予約 TEL.058-201-0022（受付時間10：00～17：00）

詳細URL https://www.miyakohotels.ne.jp/gifu/restaurant/flora/menu/55346/

※人数限定での開催のためご予約をおすすめします。

【内容】

＜スイーツ＞

苺シフォンケーキ ／ ストロベリームース ／ 苺のショートケーキ ／ 苺ミルフィーユ ／ 苺風味のクランチショコラ ／ 苺とレモンのジュレ ／ 苺のタルト ／ ディアマンショコラ（クッキー）／ ピスタチオブリュレ ／ 苺ブリュレ ／ どら焼き ／ ピスタチオと苺のマカロン ／ 苺チョコ ／ パイシュークリーム ／ クレープ ／ ほうじ茶クリーム大福 ／ レアチーズタルト ／ ワッフル ／ フルーツカクテル ／ 苺ティラミス ／ 苺のエクレア ／ ガトーホワイトチョコ ／ パンナコッタ 苺のソース

＜シェフサービス＞

フレンチトースト バニラアイスを添えて

＜セイボリー＞

カボチャのケークサレ ／ パンデピス ／ ポークリエット ブリニ添え ／ 野菜のキッシュ ／ ポテトチップス ／ ミックスナッツ ／ コーンポタージュ

＜お飲み物＞

完熟いちごとケープオレンジの「春色セパレートティー」 ／ スパークリング・オレンジルイボス ／ コーヒー ／ 紅茶 ／ オレンジジュース ／ リンゴジュース

※全てノンアルコールドリンクです。

※画像はイメージです。

※開催期間・内容はやむを得ず変更になる場合がございます。予めご容赦ください。

※表示料金には消費税およびサービス料が含まれています。

※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。

【都ホテル 岐阜長良川】

〒502-0817 岐阜県岐阜市長良福光2695-2 TEL.058-295-3100（代表）

公式ホームページ https://www.miyakohotels.ne.jp/gifu/

公式Instagram https://www.instagram.com/miyako_gifunagaragawa_official/

公式Facebook https://www.facebook.com/2006gifumiyakohotel?ref=aymt_homepage_panel