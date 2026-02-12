【chant a charm（チャントアチャーム）】から、生後１か月の赤ちゃん*¹から敏感肌の大人まで使用できるノンケミカル高機能UV*²「UVプロテクター」が2026年2月19日より新発売

株式会社ネイチャーズウェイ

株式会社ネイチャーズウェイ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：萩原吉晃 ）が展開するオーガニックスキンケアブランド「chant a charm（チャントアチャーム）」は、使い心地のよさを追求したノンケミカル高機能UV*²「UVプロテクター」をリニューアル新発売いたします。

======================

■全国発売：2026年2月19日(木)

======================

*1 幼児使用試験済み（生後1か月の赤ちゃんからご使用いただけます。すべての方に、皮膚刺激が起こらないというわけではありません）

*2 紫外線吸収剤不使用

UVプロテクター＜製品概要＞

なめらか肌へ仕上げるUVミルク

UVプロテクター

〈日焼け止め〉80mL \3,630（税込）

【こんな方におすすめ】

■肌あれや敏感な肌*¹に悩んでいる

■きしみ、乾燥、肌への負担感が気になる

■親子*²で使える日焼け止めを探している

製品詳細:https://www.naturesway.jp/chantacharm/uv-protector/

*1 敏感肌パッチテスト済み（すべての方に皮膚刺激が起こらないというわけではありません）

*2 幼児使用試験済み（生後1か月の赤ちゃんからご使用いただけます。すべての方に、皮膚刺激が起こらないというわけではありません）

UVプロテクター＜製品特長＞

Point.1 自然由来成分100%*¹で生後1か月の赤ちゃん*²から敏感肌の大人のUVケアにも

紫外線 / ブルーライト / 近赤外線

保湿 / 肌あれ防止 / 石けんで落とせる

Point.2 肌想いの設計で毎日使えるやさしさを追求しました

水にも強いUV 耐水性★で

デイリーからレジャーまでいつでも使えます。

Point.3 トリプルコンプレックス配合で日差しによる肌あれから守ります

肌本来のうるおう力をサポートする

豊富な美容成分を配合しています。

*1 I SO16128-1 で定義された自然成分、自然由来成分、鉱物由来成分のみを使用

*2 幼児使用試験済み（生後１か月の赤ちゃんからご使用いただけます。すべての方に、皮膚刺激が起こらないというわけではありません）

chant a charm（チャントアチャーム）について

自然由来成分100%*¹国産オーガニックスキンケア

ちゃんと、自然と、自分らしく。Point１. 自社農場産無農薬ハーブ*²を使用

自社農場で育てた無農薬ハーブ*²エキスを使用。厳しい環境下で自ら守る力を蓄えた生命力の強いハーブを配合しています。山梨県北杜市明野町にある自社農場。この一帯は日本で最も日照時間が長いうえ、昼夜の寒暖差が大きいことで知られています。

Point２. 水にもこだわりの温泉水を使用

角質層のイオン組成に似た温泉水を採取。肌なじみがよく、足りない水分を補給しうるおいを角質層のすみずみへ届けます（保湿・整肌）。

Point３. 保水力に優れた天然アミノ酸

肌のもつNMFにきわめて近く、特に保水力に優れた植物由来のアミノ酸。セリン、プロリン（保湿・整肌）配合。

Point４. 環境に配慮した製品づくりを心がけています

自然由来成分100% 使用*¹ ／ ノンケミカル処方（パラベン、シリコン、合成ポリマーなどの石油由来・化学成分不使用）／ バイオマスプラスチック容器使用 ／ 使用済み容器回収

*1 ISO16128-1 で定義された自然成分、自然由来成分、鉱物由来成分のみを使用

*2 化学農薬を使用せず、有機JAS 規定の許容農薬に則り植物を栽培

製品詳細ページ：https://www.naturesway.jp/chantacharm/uv-protector/

公式ブランドサイト :https://www.naturesway.jp/chantacharm/

Instagram：https://www.instagram.com/chantacharm_official/

X：https://x.com/chantacharm