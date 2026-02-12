【ヒルトン横浜】『春のシーズナルカクテル』をBar & Lounge Melodyにて提供！

ヒルトン横浜

ヒルトン横浜（横浜市西区みなとみらい、総支配人：木村 卓也）の「Bar & Lounge Melody」では、2026年3月1日(日)～2026年5月31日(日)の期間、春のシーズナルカクテル2種類を提供いたします。また、人気のピニャコラーダより新作が登場するほか、桜をイメージしたオリジナルカクテルも登場いたします。爽やかな春風が吹く季節にぴったりなカクテルを、是非この機会にご堪能ください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/115530/table/52_1_143e6aa303ad7c151269dd5cdeb3618c.jpg?v=202602121151 ]

季節感あふれるシーズナルカクテルをご用意いたしました。春から夏にかけて旬を迎える柑橘「甘夏」を使用しすっきりとした味わいに仕上げたショートカクテルと、ラムにバジルを組み合わせた爽やかなモヒートの2種類を展開いたします。さらにご好評をいただいているシリーズのピニャコラーダは、人気の苺を使用したオリジナルバージョンとして登場いたします。苺のシロップで溶岩の流れをイメージし、ハワイ生まれのカクテル「ラバフロー」に仕立てた、見た目も楽しめる一杯です。

【Amanatsu Blossom /甘夏ブロッサム】

スッキリとしたジンをベースに、旬の柑橘「甘夏」を使用した、酸味と果実味のあるショートカクテル。

【Herbal Garden Mojito / ハーバル・ガーデン・モヒート】

ラムベースのモヒートにバジルを加え、ちょっと大人な口当たりに。エディブルフラワーと共に春の緑やお花をあしらい、華やかさを演出したロングカクテル。

【Lava Flow Strawberry Piña Colada / ラバフロー ストロベリー ピニャコラーダ】

カリブヒルトンの代表カクテル"ピニャ・コラーダ"をハワイ生まれのラバフローと組み合わせた、ヒルトン横浜オリジナルストロベリーピニャコラーダ。

カクテル各種\1,800（消費税・サービス料込）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/115530/table/52_2_327b72da7df60120628c67939a6f02d2.jpg?v=202602121151 ]

【Sakura Fizz / サクラフィズ 】左

国産の桜花と桜葉を100％使用したジャパニーズクラフトリキュールをベースに、桜の香りとほのかな甘みが重なり合う、スッキリ飲めるロングカクテルです。

【Sakura Mochi / 桜餅】右

国産ウイスキー余市の濃厚な香りに、こしあんとミルクを重ね、桜シロップで春の余韻を添えた和のデザートカクテル。繊細で奥行のある味わいをお楽しみください。

※提供期間：2026年4月1日(水)～5月6日(水)

カクテル各種\1,800（消費税・サービス料込）

『春のシーズナルカクテル 』

場所：Bar & Lounge Melody エントランス棟3階

期間：2026年3月1日(日)～2026年5月31日(日)

価格：カクテル各種 \1,800

提供時間：11:00～23:00(ラストオーダー 22:30)

※バータイムは17:00より営業しております。

※バータイム中、20歳未満の方はご入店いただけません。

※ご予約は承っておりません。

★Bar ＆ Lounge Melodyでは、毎晩生演奏を行っております。カバーチャージ、ミュージックチャージはございませんので、どなたもお気軽にお立ち寄りいただけます。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/115530/table/52_3_cca4a5d42419fd2ac2b6d633e85dc781.jpg?v=202602121151 ]

「ヒルトン横浜」は、横浜駅や横浜ベイクォーターから川を挟んだ対岸のウォーターフロントに位置し、みなとみらい線「新高島駅」から徒歩 5 分JR 「横浜駅」東口から徒歩 11 分に立地。収容人数 2 万人を誇る世界最大級の音楽専用アリーナ「 Kアリーナ横浜」に隣接し、街区「ミュージックテラス」のホテル棟として誕生いたしました。また「Yokohama Deco」をデザインコンセプトとし、今も横浜の街を印象づけているアール・デコのテイストを現代の横浜にアップデートさせた“この場所ならではのアール・デコ”が装うホテルです。

【施設概要】

施設名 ：ヒルトン横浜

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-13

施設構成 ：地上26 階、地下 1 階 / 地上約 100m

設備 ：レストラン3 店舗

（オールデイダイニング、 スペシャリティレストラン、 バー ・ラウンジ）

エグゼクティブラウンジ、フィットネス、ショップ、宴会場など

室数 ：339室

アクセス ：みなとみらい線「新高島駅」から徒歩約5分・JR「横浜駅東口」から徒歩約11分

電話 ：045‐641‐8100

公式サイト ：ヒルトン横浜(https://hiltonyokohama.jp/)

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)は、100年以上にわたり、ホスピタリティの基準を築き、世界中で人、文化、地域の架け橋となってきました。世界で人気のあるデスティネーションで、魅力的なデザインと活気あふれる共有スペース、賑やかなロビーやバー、トップクラスのレストラン、アイコニックなイベント会場などを通じて、人々が集い、交流し、注目を集める場を提供しています。世界6大陸で600軒以上のホテルを展開し、世界中のお客様を専門知識とおもいやりのこもったサービスでお迎えしています。ご予約は公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新情報はstories.hilton.com/hhr(https://stories.hilton.com/brands/hilton-hotels)、Facebook(https://www.facebook.com/Hilton/)、X(https://x.com/HiltonHotels/) (https://www.facebook.com/Hilton/)、Instagram(https://www.instagram.com/hiltonhotels/)をご覧ください。