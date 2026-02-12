シリーズ累計20万部越えの迷作絵本が、かっぱ寿司とコラボ！　カプセルトイ、タッチパネルなどの施策が、3月5日（木）より全店で開始

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、人気絵本『ねこいる！』（たなかひかる：作）のコラボ施策を、2026年3月5日（木）よりかっぱ寿司（カッパ・クリエイト株式会社）と実施いたします。

『ねこいる！』はシリーズ累計20万部を突破した絵本で、シュールな世界観が熱狂的な支持を集めています。

かっぱ寿司とのコラボ施策では、カプセルトイ企画「かっぱのカプセルトイ ねこいる！アソートコレクション」をはじめ、店内の待合スペースで「ねこ」を探して楽しめる参加型企画や、注文用タッチパネルでオリジナル動画が流れる特別演出など、来店がもっと楽しくなるさまざまな取り組みを展開いたします。

「ねこいる！ コラボレーション企画 概要

実施期間：2026年3月5日（木）～

実施場所：かっぱ寿司全店 （一部改装中店舗は除く）

「ねこいる！ コラボレーション企画 詳細

コラボレーション企画１.：かっぱのカプセルトイ「ねこいる！ アソートコレクション」

かっぱ寿司の「おこさまメニュー」を注文すると、専用コインで回すことができるカプセルトイ。そのアイテムに『ねこいる！』が登場します。

独特の世界がぎゅっと詰まったラバーキーホルダーや、マスキングテープなどをランダムで入手することができます。

URL: https://www.kappasushi.jp/cp/neko-iru

コラボレーション企画２.：待合スペースに「ねこいる！」

全店の待合スペースにいる『ねこいる！』の“ねこ”たちを探す参加型企画です。

待合スペースのどこかに隠れている「ねこ」を見つけて、何匹見つけられるかチャレンジしてみてください。 お食事の待ち時間も、親子で楽しくお過ごしいただけます。

コラボレーション企画３.： タッチパネルに「ねこいる！」

店内の注文用タッチパネルでは、『ねこいる！』のアニメーション演出が登場します。

ねこたちのかわいい動きにも、ぜひご注目ください。

コラボレーション企画４.： 数量限定「ねこいる！」オリジナルぬりえ配布！

オリジナルぬりえを各店数量限定で無料配布します。

「ねこ」をすきな色にぬって楽しめるコンテンツとして、お食事の待ち時間やご自宅でもお楽しみいただけます。

※各店なくなり次第終了となります。品切れの際はご容赦ください。

※店舗にて、ぬりえ用の画材(色鉛筆やクレヨンなど)のご用意はありません。

コラボレーション企画５.： 数量限定「ねこいる！ステッカー」を一部対象店舗にて販売

待合スペースに登場する「ねこ」をデザインした「ねこいる！ステッカー」を、対象店舗にて販売 いたします。

＜対象店舗＞

青森県八戸沼館店

宮城県岩沼店

埼玉県大宮植竹店

東京都板橋店

東京都練馬貫井店

東京都アクロスプラザ若葉台店

東京都足立谷在家店

東京都葛飾立石店

神奈川県川崎市ノ坪店

神奈川県大和下和田店

神奈川県上大岡ミオカ店

神奈川県横須賀三春店

神奈川県横浜西口エキニア店

千葉県市川東大和田店

長野県長野稲田店

長野県上高田店

長野県豊科店

山梨県イオンタウン山梨中央店

福井県福井大和田店

石川県アークスクエア御経塚店

静岡県袋井店

愛知県名古屋白壁店

大阪府境川店

大阪府生野店

兵庫県西宮前浜店

兵庫県明石店

広島県広島矢賀店

岡山県岡山大福店

福岡県ゆめモール柳川店

※川崎市坪店・横須賀三春店は、一部期間改装予定があります。

「ねこいる！」について

MOE絵本屋さん大賞 第5位(2022)

未来屋えほん大賞 第3位(2022)

TSUTAYAえほん大賞 第7位(2022)

ねこがいるのか、いないのか。ただそれだけ！

バケットやリコーダーなどの思わぬところから、ただ、ただ、ねこが現れる絵本です。

シンプルな展開と言葉の繰り返しが子どもたちの笑いのツボを刺激する、著者渾身の「頭は良くならない絵本」です。

独特のシュールな世界観が熱狂的な支持を集め、シリーズ累計は20万部を突破。

2026年2月には、待望の続編『ねこいる！ いる！』が刊行になりました。

たなかひかるさん プロフィール

株式会社グレープカンパニー所属のお笑い芸人。

漫画家としても活動しており 「サラリーマン山崎シゲル」シリーズ（ポニーキャニオン）や『レタス2個分のステキ』（小学館）など。 代表作『山崎シゲル』の公式Twitterアカウントのフォロワー数は29万人。

絵本代表作・受賞歴:

『ぱんつさん』（ポプラ社）：第25回日本絵本賞

『ねこいる！』（ポプラ社）：第6回未来屋えほん大賞3位、MOE絵本屋さん大賞2022総合5位

『すしん』（ポプラ社）：第14回リブロ絵本大賞・大賞

その他、『おばけのかわをむいたら』、『しりながおばけ』、『そそそそ』、『ももたろう』、『ぷ』など