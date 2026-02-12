ボイット、リコージャパン、タップがホテル業界のDX拡大に向けた取り組みを開始

ボイット株式会社

ボイット株式会社（代表取締役社長CEO：永冨 泰高、以下 ボイット）、リコージャパン株式会社（社長執行役員：笠井 徹、以下 リコージャパン）、株式会社タップ（代表取締役社長：清水 吉輝、以下 タップ）は、3社の協業によるホテル業界向けDXの一層の拡大に向けた取り組みを開始します。

目的と背景

インバウンドの増加や国内旅行支援策が進み、観光・宿泊業の盛り上がりが、地域経済の活性化につながるとして注目を集めています。一方で、ホテルなどの現場においては、慢性的な人手不足、従業員の高齢化、作業の属人化といった要因から業務が厳しさを増しており、需要の高まりに対応するリソースが不足していることが珍しくありません。デジタル化・DXによる業務効率化・働き方改革が、顧客ニーズに応えていくための喫緊の課題となっています。

ボイットとリコージャパンとタップは、3社の協業により、こうした課題への対応を進めるお客様を支援します。リコージャパンの「RICOH Digital Signage AI音声コンシェルジュ」、タップの観光プラットフォーム基盤「スマート PMS(R)」、ボイットの「VOYT CONNECT」を連携し、AIを活用した問い合わせ対応やコンシェルジュサービス、無人チェックインやチェックアウトをはじめ、客室内の家電コントロール、ルームサービスのオーダー、各施設の混雑状況の確認などを実施できる環境を実現します。

今回開始する取り組み

3社連携イメージ図

ボイット：VOYT CONNECT

スマートフォンをインカム・トランシーバーのように活用できるアプリケーション

リコージャパン：RICOH Digital Signage AI音声コンシェルジュ

デジタルサイネージに掲出できる「問い合わせ対応AI」

タップ：観光プラットフォーム基盤「スマート PMS(R)」

スマートPMS(R)は、ホテル基幹システムをはじめ各種ソリューションと連携する観光業界向け統合プラットフォームです。

ゲストが受付に設置されているRICOH Digital Signage AI音声コンシェルジュに「チェックイン・チェックアウトのやり方を教えて」と質問すると、ブラウザベースのアプリケーションを開くQRコードが表示され、従業員の対応がなくてもチェックイン/チェックアウトを行うことが可能になります。また、その情報がVOYT CONNECTを通じて従業員のスマートフォンへ通知され、人手によるサポートが必要なお客様へのスムーズな対応が可能になります。

定型業務の可視化・無人化・効率化を進め、複雑なお問い合わせなど、人が柔軟に対応すべき業務に集中できる業務環境を構築し、従業員とゲストの体験価値の向上を実現します。

ボイット

「VOYT CONNECT」は、スマートフォンをインカム・トランシーバーのように活用できるアプリケーションです。インターネット環境があれば場所に捉われず、どこでもつながることができます。従来のインカムとは異なり、AI を活用して会話の自動テキスト化、多言語翻訳、発話内容の自動整理・要約などを実現。現場スタッフはボタン操作一つで簡単に情報共有ができ、業務効率化とチームワーク連携強化が可能です。『少人数でも高品質なサービス』をご提供いただけるよう、現場DXを支援します。

リコージャパン

お客様の DX に伴走しサポートするサービス・ソリューションを提供しています。全国に拠点をもつリコージャパンの、豊富な IT の知見をもつセールスやシステムエンジニアが、企業のデジタル化のための提案・導入・構築・運用サポートを行い、お客様の”はたらく”の DX を支えます。

タップ

株式会社タップはホテル専門のソリューションベンダーです。1987年の創業以来、宿泊施設に必要な数々のシステムをソフトウェア機能として、活用していただけるよう商品化してまいりました。また、全国のホテルをユーザーに持ち、宿泊施設様はもちろんゲストにとって最良のホスピタリティとは何かを考え、ホスピタリティサービスエンジニアリング会社として進化してきております。「変化のきっかけを作る」という意味をこめた我々タップは、社会情勢を鑑みた新たなサービスや機能、人材不足を解消するための省力化、収益の最大化に繋がる生産性の向上など、未来のホスピタリティを創造してまいります。

今後の展望

日本国内の労働人口は減少しており、地域の観光産業において重要なホテル業界もその影響を大きく受けています。ホテルの現場業務を効率化し、来訪するゲストへの最良・最適なホスピタリティを提供できる体制を維持することが、地域全体のWell-being向上に繋がると考えています。

3社は本取り組みにより、ホテル業界のお客様に向けた最適なソリューションの提案～導入～運用までの伴走体制を強固なものとし、デジタル化・DXによる業務効率化・働き方改革の実現に寄与してまいります。

第54回国際ホテル・レストラン・ショー出展のお知らせ

一般社団法人 日本能率協会が主催する第54回 国際ホテル・レストラン・ショーに本ソリューションを展示し、体感いただけます。

会 期：2026年2月17日（火）～20日（金） 10:00～17:00（最終日は16:30まで）

会 場：東京ビッグサイト 東展示棟4～6ホール・西展示棟1～4ホール

展示ブース：ボイットブース 西4ホール W4-K30

タップブース 西3ホール W3-F07

■関連情報

VOYT CONNECT

https://voyt.com/

RICOH Digital Signage AI音声コンシェルジュ

https://www.ricoh.co.jp/special/signage-ai-voice-concierge

スマート PMS(R)

https://www.tap-ic.co.jp/system_service/smart_pms.html

＊QRコードは、（株）デンソーウェーブの登録商標です。

＊スマート PMS(R)およびtapのロゴは、株式会社タップの登録商標です。

＊VOYTおよびVOYTのロゴは、ボイット株式会社の登録商標です。

＊社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。