スマホ保険をリニューアル、合理的な保険料で安心の補償金額に

ソニー少額短期保険株式会社

ソニー少額短期保険株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：小泉洋夫）は、昨今のスマートフォン価格の高騰化に対する補償の適正化を目的に「スマホ保険（https://smartphone.sony-sasti.jp/）」の内容をリニューアルし、2026年2月12日（木）より販売を開始いたします。

■ リニューアルのポイント

1. 迷わず選べるシンプルな3プラン

補償内容はパッケージ化されているため、検討いただくのは「補償金額」のみ。お持ちの端末価格に合わせて最適なプランを選ぶだけで、迷うことなくお申込みいただけます。

2. 最大24万円の手厚い補償

高価格化する最新スマートフォンにも対応できるよう、補償金額は最大24万円まで設定可能です。万が一の破損や故障の際も、しっかりとお客さまをサポートします。

3. アプリ不要！WEBで手続きが完結

これまでの当社のスマホ保険は専用アプリのインストールが必要でしたが、リニューアル後はスマートフォンやパソコンのブラウザから、直接簡単にお申込みいただけるようになりました。

4. 全通信キャリアに対応

主要通信キャリアに加え、格安SIM（MVNO）をご利用の方も、キャリアを問わずどなたでもお申込みいただけます。

■商品概要

販売開始日 ：2026年2月12日（木）

申込方法 ：当社公式WEBサイト（https://smartphone.sony-sasti.jp/）

契約期間 ：1年間

対象端末 ：全通信キャリアのスマートフォン・タブレット

※PCおよびタブレットPCは対象外。購入3年以内の新品・キャリア認定中古品が対象。

■補償プラン

※お客さまの端末購入価格により、選択できる補償プランに制限があります。

※各プランの補償額は、保険期間内通算支払限度額となります

商品の詳細については、当社「スマホ保険商品ページ(https://smartphone.sony-sasti.jp/)」および「普通保険約款・重要事項説明書(https://guide.justincase.jp/general/0006/)」をご確認ください。