思春期に向けた口腔ケアを応援！　『モンダミンJr. グレープミックス味 600mL』をリニューアル

アース製薬株式会社

アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端 克宜、以下「アース製薬」）は、洗口液『モンダミンJr. グレープミックス味 600mL』を2026年春にリニューアル発売します。

モンダミンJr. グレープミックス味 600mL

近年、子ども向けオーラルケア市場は拡大傾向にあります。保護者の方はお子様の歯の健康維持について、「手間は惜しまない」（52％）、「出費は惜しまない」（45％）（※1）と高い健康意識を持っていますが、厚生労働省の調査では約30%の方が「ハミガキ以外は何もしていない」という現状がわかっております。（※2）子どもの成長段階、特に小学校高学年（10歳以降）では、乳歯と永久歯が混在する生え変わり期であり、複雑な歯並びから磨き残しが増加します。また歯肉炎リスクも高まるため、むし歯予防や口臭予防に加え、洗口液でのケアが必要です。しかし、歯ブラシでは届かないところに菌が潜んでいることや、磨き残しがあるため、歯みがきだけでは十分なケアが難しいことがあります。そこで当社は、オーラルケアに前向きに取り組んでくれるお客様（小学生高学年～中学生）に対し、彼らが抱えるむし歯、口臭、磨き残しといった複数の悩みに対応し、手軽な洗口液習慣を通じて効果的なオーラルケアを提案するため、『モンダミンJr.』をリニューアル発売します。

【製品特長】

【製品概要】

- むし歯予防と口臭予防のマルチ機能で、お口の環境を維持この年代のお客様が抱える「むし歯予防」や「口臭予防」などのニーズに、1本で対応します。- すすぐだけで、みがき残しや口内の汚れをごっそり洗浄歯と歯の間や奥歯の後ろなど歯ブラシが届きにくいみがき残し部分を含め、お口全体に洗浄成分が行きわたり、汚れをしっかり落とします。- Wコートでむし歯を徹底予防天然のコーティング成分セラックと殺菌成分CPC（塩化セチルピリジニウム）が歯の表面を二重でコートし、むし歯を予防します。特に酸に弱い生えたばかりの永久歯をサポートします。- 使いやすい香味と処方ピリピリしないノンアルコールタイプで、甘すぎずすっきりとしたグレープミックス味を採用。小・中学生のお客様にも、無理なく毎日使い続けやすい設計です。

製品名：モンダミンJr. グレープミックス味 600mL

販売名：薬用モミデントコートジュニアb

分類：医薬部外品/洗口液

効能・効果：むし歯の予防。口中を浄化する。口中を爽快にする。口臭の防止。

内容量：600mL

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年春 全国にて順次切替

【『モンダミン』について】

『モンダミン』は1987年の発売以来、「お口クチュクチュ、モンダミン」のキャッチフレーズで親しまれてきました。2025年8月には、ブランド誕生以来初となる38年ぶりの全面リニューアルを実施いたしました。 モンダミンの目的は、毎日の歯磨きに加えて、洗浄成分がお口のすみずみまで行きわたり、お口全体の汚れをしっかり洗浄し、口臭などのお口のトラブルを予防することです。『モンダミン』は、お子様からご高齢の方まで、すべての方の「お口年齢（※3）」をケアし、自信を持って笑える健やかな生活をサポートしてまいります。

※1：2025年3月自社調査（n=650）5段階で聴取し「とてもあてはまる」「ややあてはまる」の計

※2：厚生労働省の「令和4年 歯科疾患実態調査」より（n=2,709）

※3：年齢に応じたお手入れのこと